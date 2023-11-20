أبطال جدد لأول مرة في دراما 2024.. ونقاد: عنصر النجم الأوحد انتهى

يخوض بعض النجوم الشباب البطولة التليفزيونية لأول مرة في الموسم الأهم والأضخم سنويا في رمضان 2024 ، حيث يقدم النجم الشاب عصام عمر بطولة مسلسل يضم 15 حلقة ويشاركه البطولة النجم الشاب أحمد داش ، حيث يعتبر هذا المسلسل الأول لعصام عمر في موسم رمضان كبطل بعد تقديمه بطولة مسلسل “بالطو” أوائل عام 2023 عبر منصة واتش ات وتحقيقه نجاحا كبيرا .

كما تخوض النجمة إيمان العاصي البطولة لأول مرة في الموسم القادم بمسلسل “أفلاطونى”تأليف شريف الألفى وجارى التعاقد مع مخرج العمل، وإنتاج MediaHub – سعدي جوهر.

وأيضا تقدم النجمة ركين سعد بطولة مسلسل ” كوبرا” مع النجم محمد امام، بعد اشادة الجمهور بها في مسلسل ” سفاح الجيزة” مؤخرا الذي قدمته مع النجم أحمد فهمي .

رامي المتولي : يمكن لعصام عمر وايمان العاصي تقديم بطولات بموسم رمضان

قال الناقد الفني رامي المتولي أن بعض النجوم الكبار الذين يقدمون مسلسلات في موسم رمضان الأهم سنويا أصبحوا منذ سنوات يهتمون بتقديم البطولة العرضية بمعنى أن يتواجدوا كأبطال وبجانبهم فنانين شباب حتى لايتحملوا مسؤولية العمل الفني بمفردهم مثل النجمة يسرا .

ويسر وفق المتولي كانت تقدم مسلسلات مثل “شربات لوز ” وبجانبها فنانين مثل محمد شاهين وأحمد داوود والراحل سمير غانم وتحقق نجاحا كبيرا لأنها نجمة ذكية وفعل ذلك أيضا النجم الراحل نور الشريف ، وذلك سبب تراجع نجاح مسلسلات النجمات الهام شاهين وليلى علوى السنين الماضية لأنهن لم يقدمن البطولة العرضية الصريحة مثل يسرا ونور الشريف .

وأوضح في حديثه لـ”المال” أن هذه البطولات العرضية أفرزت جيل جديد من الأبطال ، وأمرا طبيعيا أن يتم تقديم بطولة لايمان العاصي بموسم رمضان القادم بعد الدور الكبير الذي قدمته بمسلسل ” جعفر العمدة ” هذا العام وتحقيقها نجاحا كبيرا فيه .

ولفت إلى أنه يمكن لعصام عمر وايمان العاصي تقديم بطولات بموسم رمضان ، وليس صحيحا الأراء التي تقول أنهم يقدمون بطولات خارج الموسم الرمضاني الأهم ، او أن الموسم الرمضاني يكون فيه تكدس للأعمال الدرامية لذلك يمكن ألا تحقق مسلسلات معينة انتشار ومشاهدة كبيرة ، حيث أن السبب الرئيسي في ذلك ليس بسبب زحمة المسلسلات وانما لضعف مستوى المسلسل فنيا حقيقة .

بالاضافة أن مسلسلات موسم رمضان لها طبيعة خاصة ، لذلك يجب أن نقيم تجربة ايمان العاصي وكذلك تجربة عصام عمر في رمضان لأول مرة بشكل موضوعي، وفق المتولي.

وأضاف أن مسلسلات موسم رمضان يجب أن يكون لها بناء درامي معين واثارة وتشويق في أحداثها ، وذلك ماحدث بمسلسل ” صوت وصورة ” مع حنان مطاوع مؤخرا ولاقى مشاهدة كبيرة فبرغم عرضه بموسم الأوف سيزون فهو مناسب للعرض في رمضان أيضا ، لأن درجة التشويق فيه عالية جدا وذلك أهم ميزة في بناء مسلسلات موسم رمضان.

سمير الجمل :زمن النجم السوبرستار انتهى أيضا وذلك له مزاياه وعيوبه

ويرى السيناريست سمير الجمل أن زمن النجم الأوحد قد انتهى وطويت هذه الصفحة ، لافتا الى أن زمن النجم السوبرستار انتهى أيضا وذلك له مزاياه وعيوبه .

ومن مزاياه تقديم الوجوه الجديدة وفي ذلك الاعتماد على الموضوع الدرامي المقدم بدرجة أكبر من الاعتماد على اسم النجم وفق” الجمل ” ، لاسيما أنه لايمكن تقديم وجه جديد كبطل بدون موضوع درامي جيد لأن ذلك سيكون نوعا من المغامرة ومصيرها للفشل .

وتابع قائلا إنه لاتوجد أزمة في تقديم هؤلاء النجوم الشباب بطولات في موسم دراما 2024 القادم ، لكن بشرط أن يتم تقديمها بموضوعات جديدة على المشاهد ، وإلا لن يكون هناك إضافة بهم للموسم .

وتمنى الجمل أن صناع الدراما مثلما يهتمون بتقديم أسماء جديدة شابة كأبطال ، أن يتم الاهتمام بكبار الفنانين من الممثلين مثل أحمد فؤاد سليم وتوفيق عبد الحميد وخالد زكي ومحمود قابيل وغيرهم، متسائلا لماذا لايتم كتابة مسلسلات لهؤءلا الكبار .

أردف قائلا أن الفرص بين عصام عمر وايمان العاصي وركين سعد متكافئة وقوة الموضوع المقدم لكل واحد فيهم سيحدد مستوى نجاحهم .

عماد يسري : عصر انجذاب الجمهور للعمل الفني الدرامي حسب اسم الفنان انتهى

بدوره قال الناقد الفني عماد يسري إن الساحة الفنية منفتحة لكل موهبة تستطيع اثبات نفسها في تقديم البطولة الدرامية ، ويمكن لأي فنان تحقيق النجاح لو قدم عملا فنيا دراميا متكاملا من اخراج وأداء تمثيلي وغيرها من العوامل الأساسية المهمة للعمل الدرامي .

وأضاف أن الجمهور أصبح يساعد بعضه عبر منصات وصفحات السوشيال ميديا ، ويقوم بدعاية مباشرة لأي مسلسل بين مختلف الأشخاص لو شاهده ونال اعجابه .

وقال أيضا إن الحكم على تجارب ايمان العاصي أو عصام عمر ، سيكون بمدى تقديمهم مسلسلات تليفزيونية تحمل عناصر فنية متكاملة لنجاح مسلسلاتهم ، مشيرا أن عصر انجذاب الجمهور للعمل الفني الدرامي حسب اسم الفنان انتهى منذ سيطرة السوشيال ميديا على المشاهدين تماما .

وأكد يسري أن الدليل على هذا الكلام انتهاء نجومية فنانين كثيرين وفشل مسلسلاتهم هذا العام برغم نجوميتهم الكبيرة مثل يسرا ومي عز الدين وغيرهم ، لافتا الى أن الأعمال الفنية يجب أن تقدم لتبقى في ذاكرة المشاهد لسنوات طويلة وليس لتوقيت معين ثم يتم نسيانها بسرعة وذلك ماوقع فيه هؤءلا النجوم السنين الأخيرة .