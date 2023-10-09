أبطال جدد بدور العرض.. خلق جيل جديد في صناعة السينما

قرر بعض المنتجين السينمائيين طرح أفلام سينمائية جديدة الفترة القادمة ومع اقتراب نهاية عام 2023 ، بأبطال جديدة لأول مرة تقدم لجمهور السينما ، فسيتم طرح فيلم جديد الأيام القادمة بالسينمات المصرية ” الحريفة” بطولة نور النبوي وخالد الذهبي نجل النجمة أصالة نصري والفيلم تأليف اياد صالح واخراج رؤوف السيد .

كما تم طرح مؤخرا فيلم ” خمس جولات” بطولة آدم شرقاوي ونور النبوي أيضا وداليا شوقي والراحل مصطفى درويش ، الفيلم شارك في بطولته النجم ماجد المصري قصة يحى علام ومازن أشرف واخراج الأخير .

أيضا يطرح الفيلم السينمائي الجديد ” 5 محي الدين أبو العز” الأيام القادمة ، بطولة كوكبة من الفنانين الشباب منهم أحمد فتحي ومصطفى أبوسريع ومحمد جمعة وشريف أبوهميلة وهاجر الشرنوبي ونور قدري والفنان الشاب فادي أشرف، وإخراج أحمد مدحت.

سمير الجمل :هناك أفلام سينمائية في الماضي صنعت بنجوم شباب

أوضح السيناريست سمير الجمل أن هذه الأفلام السينمائية التي تضم ميزانيات قليلة انتاجيا ، مهدت لها مسلسلات ال هناك أفلاما سينمائية في الماضي صنعت بنجوم شباب منصات الرقمية ،والتي جاءت بديلا للسهرات التليفزيونية في الماضي .

وشدد الجمل على أن موضوعات هذه الأفلام لو كانت قوية فستلفت النظرا للمشاهدين ، مضيفا هناك أفلاما سينمائية في الماضي صنعت بنجوم شباب مثل ” اسماعيلية رايح جاي ” و” صعيدي في الجامعة الأمريكية :

ونوه إلى أن نور النبوي موهوبا بالفعل ولفت أنظار الجمهور ، مشيرا الى أن أبناء الفنانين لايشعرون بقلق في التمثيل لأنهم تربوا في بيت فني ويرون كثير من الفنانين والوسط الفني في حياتهم الخاصة ، لذلك يظهر أداؤهم جيدا في كثير من الأوقات مثل نور النبوي .

نهال عنبر : تقديم أفلام لشباب جدد يعبر عن وجود انتاج للسينما في النهاية

ترى الفنانة نهال عنبر أن السينما المصرية لكي تعود لقوتها وعهدها التي كان ينتج فيها حوالي 70 فيلماخلال العام ، يجب أن تكون متنوعة بتقديم أفلام للنجوم الشباب والجيل الجديد ونوعيات الأفلام تتنوع بين الكوميديا والأكشن والسينما الاجتماعية .

قالت أيضا أن تقديم أفلام لشباب جدد يعبر عن وجود انتاج للسينما في النهاية ، وذلك أمرا مبشرا للغاية ، لافتة الى أنها شاركت في أفلام سينمائية مثل ” يوم 13 ” وغيرها ولم تضم نجوما شباب والأفلام القادمة التي ستشارك فيها ليست أبطالها من الجيل الجديد .

أكدت عنبر أن الأمر يتوقف على نوعية الموضوع هل يتناسب مع بطل جديد يقدمه أم لا ، ولايتعلق الأمر بأجر النجوم الكبار لذلك يتم الاستعانة بجيل جديد من الشباب حاليا ، حيث أن المنتج يعرف جيدا ان أجر النجم الكبير المرتفع ماديا سيتم تعويضه بنجاح الفيلم مثل النجوم أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمدالسقا وغيرهم .

ماجدة خير الله : يجب أن يكون هناك إعداد لجيل قادم ومن سيحقق نجاحا سيتسمر

وأعربت الناقدة ماجدة خير الله عن كون تقديم جيل جديد للأفلام السينمائية الفترة القادمة لن يسحب البساط من السينما التقليدية لجيل النجوم الكبار المعروفين بنجوم الشباك .

ولفتت الى أنه يجب أن يكون هناك اعدادا لجيل قادم ، فيوجد خطأ في السينما المصرية منذ سنوات أننا نظل نعتمد على أبطال ونجوما معينين طيلة الوقت ، وفجأة نكتشف أنهم كبروا سنا وهناك أدوارا لايمكن أن يقدمونها على الشاشة ، ولم يتم خلق جيل جديد يمكن الاستعانة به .

لذلك حينما يتم تقديم أفلام سينمائية جديدة لجيل من الشباب الحالي مثل نور النبوي وآدم الشرقاوي فذلك أمرا مميزا ، لكن الأهم أن تكون مصنوعة بصورة جيدة ولاتكون لمجرد طرح أفلام جديدة فقط وفق” خير الله “.

وتابعت قائلة أإن هذه الأفلام الجديدة سيتم طرحها في أوقات ضعيفة خلال السنة بعيدة عن مواسم الأعياد الهامة التي يطرح فيها صناع السينما والمنتجين السينمائيين أفلام لنجوم الشباك الكبار ، لكن من سيحقق نجاحا بفيلمه من جيل الشباب الجديد سيستمر فيما بعد .