أبطال تسليم أهالي يحتفلون بالعرض الخاص ويلتقون أبطال« a day to die»

احتفل أبطال الفيلم السينمائي ” تسليم أهالي” بالعرض الخاص الذي أقيم أمس بسينما مول مصر فى6 أكتوبر .

وحضر الحفل النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد والاعلامي رامي رضوان لمساندة زوجته دنيا بعد عودتها للجمهور بفترة غياب طويلة والمخرج عمرو سلامة أيضا .

كانت المفأجأة أنه أقيم عرض فيلم النجم محمد كريم الجديد ” a day to die” لأول مرة في مصر بمشاركة أبطاله الأجانب باستثناء النجم العالمي بروس ويلز الذي لم يتواجد في العرض الخاص للفيلم بمصر أمس ، وحضون الأبطال وليون ريبونسون وبروك باتلر والمخرج ويلز ميلير .

والتقى أبطال تسليم أهالي بالنجم محمد كريم وحرصوا على التقاط صور تذكارية معا وتهنئة بعضهم بالفيلمين .

فيلم “تسليم أهالى” من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

وقرر القائمون على فيلم تسليم أهالي إهداؤه إلى روح الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، التى تشارك فى بطولته وانتهت من تصويره قبل الأزمة الصحية التى تعرضت لها وتسببت فى وفاتها.