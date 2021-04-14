أبطال «اللي مالوش كبير» في الكيلو 70 بالصحراوي

لإنهاء تصوير باقي مشاهد المسلسل الذي يعرض على شاشة سي بي سي يوميا في شهر رمضان .

علمت “المال”، أنه يتواجد أبطال مسلسل «اللي مالوش كبير» الأيام الحالية في إحدى المزارع بمنطقة الكيلو 70 بالطريق الصحراوي من أجل تصوير بعض مشاهد العمل .

ويستمر فريق العمل هناك لعدة أيام ثم ينتقل لديكور جديد تماما ، لإنهاء تصوير باقي مشاهد المسلسل الذي يعرض على شاشة سي بي سي يوميا في شهر رمضان .

ويقوم ببطولة العمل كل من الفنانين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي معا لاول مرة.

وحققت الحلقة الاولى للعمل مشاهدة جيدة على مواقع التواصل الاجتماعي والمسلسل تاليف عمرو ياسين واخراج مصطفى فكري وانتاج سنيرجي .