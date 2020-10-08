ثقافة وفنون

أبطال الخطة العامية يحتفلون به مع الجمهور بعد طرحه في مول العرب(صور)

كنوع من الترويج والدعاية، قام فريق عمل فيلم "الخطة العامية" بجولة في دور العرض السينمائي أمس و اليوم ، حيث قام أبطال الفيلم  بالتواجد بين جمهور مجمع سينما جالاكسي مول العرب، ومنهم علي ربيع ومحمد عبدالرحمن والمنتجة شهد رمزي والتي تشعر…

أحمد حمدي 1:27 م, الخميس, 8 أكتوبر 20 1:27 م, الخميس, 8 أكتوبر 20

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كنوع من الترويج والدعاية، قام فريق عمل فيلم “الخطة العامية” بجولة في دور العرض السينمائي أمس و اليوم ، حيث قام أبطال الفيلم  بالتواجد بين جمهور مجمع سينما جالاكسي مول العرب، ومنهم علي ربيع ومحمد عبدالرحمن والمنتجة شهد رمزي والتي تشعر بالحماس مع أول إنتاج سينمائي لها، وقد حصل فريق العمل علي استقبال كبير من الجمهور الحضور بالسينما والتقطوا معهم بعض الصور ، وشاركهم فرحتهم بالفيلم أيضا الفنان محمد جمعة ، والمسئول الإعلامي لشركة أوسكار والفيلم رباب إبراهيم

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وتدور أحداث فيلم “الخطة العامية” حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبد الجليل وغادة عادل التى تعمل على تجنيد شخصين لا يريدان أن يعرف أحد هويتهما ولا يمسك أى خيط أو دليل عليهما، فتختار 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات خاصة وهما “على ربيع ومحمد عبد الرحمن” ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.

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الخطة العامية بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن، عمرو عبدالجليل ومن إخراج معتز التوني، و تأليف الكاتبين أحمد عبدالوهاب و كريم سامي.

وهو التجربة الإنتاجية الأولى لشهد رمزي بالتعاون مع شركة أوسكار للتوزيع ودور العرض السينمائي للمنتجين لؤي عبدالله و وائل عبدالله.

التريللر الرسمي لفيلم الخطه العايمه – 6 اكتوبر 2020 بجميع دور العرضGepostet von ALRamzy. am Sonntag, 27. September 2020

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بقلم أحمد حمدي

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