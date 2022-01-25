«أبطال إلى الأبد».. فيلم كرتون من الداخلية لتوعية الأطفال ببطولات الشرطة (فيديو)

تستعد وزارة الداخلية لإطلاق فيلم كرتون بعنوان: “أبطال إلى الأبد” بمناسبة احتفالات عيد الشرطة المصرية الـ70، وقصته عن بطولة معركة الإسماعيلية عام 1952، وتضحيات رجال الشرطة.

ونشرت وزارة الداخلية عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، برومو فيلم الكرتون.

ويستهدف فيلم الكرتون الأطفال لتوعيتهم ببطولات الشرطة، وتعريفهم بشجاعة رجالها في معركة الإسماعيلية، ومن إنتاج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية.

كانت أجهزة وزارة الداخلية، قد نظمت عدة فعاليات -اليوم الثلاثاء- في الشوارع والميادين المصرية ضمن احتفالات عيد الشرطة الـ70 ، منها تجول أتوبيس مكشوف لتوزيع الهدايا على المواطنين داخل محافظة القاهرة.

وتزين الأتوبيس المكشوف بالأعلام المصرية مع شعارات الشرطة المصرية في عيدها، وتشغيل الأغاني الوطنية.

ولوح عدد من مستقلي الأتوبيس المكشوف بالأعلام وتحية المواطنين لمشاركتهم احتفالات عيد الشرطة المصرية.

ووزع الضباط في الشوارع والميادين الهدايا والورود والشيكولاتة على قائدي المركبات والمواطنين.

وتحتفل وزارة الداخلية في 25 من يناير كل عام بذكرى معركة الإسماعيلية التي وقعت في 25 من يناير عام 1952 قبيل ثورة 23 يوليو، وراح ضحيتها أكثر من 50 شهيدًا و80 مصابًا، بعد رفض رجال البوليس –آنذاك- تسليم مبنى المحافظة لقوات الاحتلال الإنجليزي، والدفاع عنها حتى استشهادهم، ومن ذلك الوقت أصبح عيد الشرطة المصرية.

ونظمت وزارة الداخلية، احتفالية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلك المناسبة داخل مقر أكاديمية الشرطة، وبتواجد قيادات الدولة والوزارة.

وأهدت الوزارة العديد من الأغاني والأعمال الفنية للمواطنين لمشاركتهم احتفالات عيد الشرطة المصرية 2022، ونشرتها عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي.