لايف

«أبطال إلى الأبد».. فيلم كرتون من الداخلية لتوعية الأطفال ببطولات الشرطة (فيديو)

ضمن احتفالات عيد الشرطة الـ70.
أماني عوض 5:57 م, الثلاثاء, 25 يناير 22 5:57 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تستعد وزارة الداخلية لإطلاق فيلم كرتون بعنوان: “أبطال إلى الأبد” بمناسبة احتفالات عيد الشرطة المصرية الـ70، وقصته عن بطولة معركة الإسماعيلية عام 1952، وتضحيات رجال الشرطة.

ونشرت وزارة الداخلية عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، برومو فيلم الكرتون.

ويستهدف فيلم الكرتون الأطفال لتوعيتهم ببطولات الشرطة، وتعريفهم بشجاعة رجالها في معركة الإسماعيلية، ومن إنتاج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية.

اقرأ أيضا  محافظة الجيزة تزيل 4 حالات «تحويل» وحدات سكنية لمحلات بحدائق الأهرام

كانت أجهزة وزارة الداخلية، قد نظمت عدة فعاليات -اليوم الثلاثاء- في الشوارع والميادين المصرية ضمن احتفالات عيد الشرطة الـ70 ، منها تجول أتوبيس مكشوف لتوزيع الهدايا على المواطنين داخل محافظة القاهرة.

وتزين الأتوبيس المكشوف بالأعلام المصرية مع شعارات الشرطة المصرية في عيدها، وتشغيل الأغاني الوطنية.

ولوح عدد من مستقلي الأتوبيس المكشوف بالأعلام وتحية المواطنين لمشاركتهم احتفالات عيد الشرطة المصرية.

اقرأ أيضا  السيسي: تضحيات الشهداء ثمن بناء مصر القوية و100 مليون هيعيشوا في أمان

ووزع الضباط في الشوارع والميادين الهدايا والورود والشيكولاتة على قائدي المركبات والمواطنين.

وتحتفل وزارة الداخلية في 25 من يناير كل عام بذكرى معركة الإسماعيلية التي وقعت في 25 من يناير عام 1952 قبيل ثورة 23 يوليو، وراح ضحيتها أكثر من 50 شهيدًا و80 مصابًا، بعد رفض رجال البوليس –آنذاك- تسليم مبنى المحافظة لقوات الاحتلال الإنجليزي، والدفاع عنها حتى استشهادهم، ومن ذلك الوقت أصبح عيد الشرطة المصرية.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم السبت 22-1-2022 فى مصر

ونظمت وزارة الداخلية، احتفالية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلك المناسبة داخل مقر أكاديمية الشرطة، وبتواجد قيادات الدولة والوزارة.

وأهدت الوزارة العديد من الأغاني والأعمال الفنية للمواطنين لمشاركتهم احتفالات عيد الشرطة المصرية 2022، ونشرتها عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

«الموظفة أخطأت».. ملابسات قيد وفاة مواطن على قيد الحياة في الأوراق الرسمية

أماني عوض 6:13 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

محافظة الجيزة تُزيل 30 حالة تعد على أملاك الدولة بالحوامدية والصف

محمود محسن 5:46 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

تأييد إعدام مغتصب وقاتل والدته في السنطة

المال - خاص 5:14 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

لمدة شهر.. غلق منزل الدائري المؤدي لكورنيش المعادي للقادم من المنيب

أماني عوض 4:38 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

تراجع درجات الحرارة غدا.. صقيع وأمطار على أغلب المدن والصغرى بالقاهرة 6

عصام عميرة 4:23 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

بمشاركة أطفال «قادرون باختلاف».. مظاهر احتفال ضباط مديرية أمن القاهرة بعيد الشرطة (صور)

أماني عوض 4:07 م, الثلاثاء, 25 يناير 22