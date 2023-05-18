ننشر كواليس المشاهد الأولى لأبطال فيلم «ولاد حريم كريم»

بدأ أبطال فيلم «أولاد حريم كريم »تصوير المشاهد الأولى من الجزء الثاني ، من خلال مشاركة عدد من الفنانين منهم بشرى وعمرو عبد الجليل ورنا رئيس وتيام مصطفى قمر وبسمة وعلا غانم ويوسف عمر وهنا داوود، بعد نجاح الجزء الأول الذي قدم منذ 18 عاما تقريبا والفيلم اخراج علي أدريس.

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم “حريم كريم” حول كريم “مصطفى قمر” المتزوج من جيجى “ياسمين عبد العزيز” التي تغير عليه غيرة قاتلة وتشك فيه فتطلب منه الانفصال، بينما يحاول هو توضيح الحقيقة لها، فيقرر الاستعانة ببعض من صديقاته في الجامعة لحل المشكلة ولكنه يدخل في مواقف كثيرة تعقد مسألة رجوعه إلى زوجته بل ويفسد حياة صديقاته أيضاً بدون قصد.

فيلم أولاد حريم كريم من تأليف زينب عزيز وإخراج على ادريس يشارك فى بطولته من أبطال الجزء الأول مصطفى قمر، داليا البحيرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان ومن الأبطال الجدد بشرى، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا ئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن.