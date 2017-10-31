أبطال أوروبا..روما يستضيف تشيلسى فى قمة لقاءات اليوم

على المصرى تنطلق اليوم الثلاثاء وتستمر حتى غدا الأربعاء، لقاءات إياب دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا، وتقام ثمانى لقاءات، فى الجولة الرابعة للتشامبيونزليج، ويعد لقاء روما الإيطالى الذى يستضيف تشيلسى الإنجليزى، هو أقوى مباريات اليوم.وتطمح سبعة فرق تخوض لقاءات اليوم، هى بازل السويسرى، ومانشس

على المصرى

تنطلق اليوم الثلاثاء وتستمر حتى غدا الأربعاء، لقاءات إياب دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا، وتقام ثمانى لقاءات، فى الجولة الرابعة للتشامبيونزليج، ويعد لقاء روما الإيطالى الذى يستضيف تشيلسى الإنجليزى، هو أقوى مباريات اليوم.

وتطمح سبعة فرق تخوض لقاءات اليوم، هى بازل السويسرى، ومانشستر يونايتد الإنجليزى، وباريس سان جيرمان الفرنسى، وبايرن ميونخ الألمانى، وتشيلسى الإنجليزى، ويوفنتوس الإيطالى، وبرشلونة الإسبانى، لضمان تأهلها للدور ثمن النهائى للمسابقة.

وتخوض فرق مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وبرشلونة وبشيكتاش، الجولة الرابعة بالعلامة الكاملة، بعدما فازت بالجولات الثلاثة الماضية، لذا تطمح في تحقيق الفوز مرة جديدة لضمان التأهل المبكر لدور الستة عشر.

وعلى العكس، قد تصبح فرق أخرى بلا أي فرص حسابية للتأهل إلى الدور المقبل، إذا واصلت في الجولة الرابعة نتائجها السلبية، وهي سسكا موسكو الروسى، وبنفيكا البرتغالى، وسيلتيك الإسكتلندى، وأندرلخت البلجيكى، وكاراباكا أجدام الأذربيجانى، وسبورتينج لشبونة البرتغالى، وأوليمبياكوس اليونانى، وماريبور السلوفينى، وبوروسيا دورتموند الألمانى، وأبويل نيقوسيا القبرصى.

ويحل برشلونة متصدر المجموعة الرابعة، اليوم الثلاثاء، ضيفا على أوليمبياكوس متذيل المجموعة بلا رصيد، ويضمن البارسا التأهل إذا فاز على خصمه اليوناني، ولم يتمكن يوفنتوس الوصيف بـ 6 نقاط من الفوز على أرض سبورتينج لشبونة، الثالث بـ 3 نقاط، وقد يضمن فريق السيدة العجوز التأهل أيضا إذا فاز وخسر برشلونة.

وأمام مانشستر يونايتد، متصدر المجموعة الأولى بتسع نقاط نفس الفرصة، إذا فاز على بنفيكا متذيل المجموعة بلا رصيد، ولم يفز سسكا موسكو صاحب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، على بازل الوصيف والذى يملك ستة نقاط، وفي حال تعادل كتيبة البرتغالي جوزيه مورينيو، فإنه سيكون في حاجة لخسارة سسكا موسكو حتى يتمكن من ضمان التأهل لدور الـ16، وبازل سيضمن التأهل إذا فاز وخسر الشياطين الحمر.

وبالمثل باريس سان جرمان جيرمان، متصدر المجموعة الثانية، بتسع نقاط يمكنه ضمان التأهل إذا فاز على أندرخلت المتذيل بلا رصيد، بملعب حديقة الأمراء، بشرط ألا يفوز سيلتيك الثالث بـ 3 نقاط على بايرن ميونيخ الوصيف بـ 6 نقاط في جلاسجو، وإذا خسر الفريق الاسكتلندي فإن البي إس جي يمكنه الاكتفاء بحصد نقطة في الجولة الرابعة لضمان التأهل المبكر، أما الفريق البافارى فسيضمن التأهل إذا فاز على سيلتيك ولم يخسر باريس سان جيرمان أمام أندرلخت.

وتشيلسي هو الآخر متصدر المجموعة الثالثة بسبع نقاط، بإمكانه ضمان التأهل إذا فاز على مضيفه روما الوصيف بخمس نقاط، أما أتلتيكو مدريد الذي يسعى للفوز الأول له في التشامبيونزليج هذا العام، ويحتل المركز الثالث بالمجموعة بنقطتين فلا توجد أمامه فرصة للخطأ عندما يستقبل كارباكا متذيل المجموعة بنقطة، والذي قد يفقد آماله في بلوغ دور الـ16 إذا خسر أمام الروخيبلانكوس وفاز روما.