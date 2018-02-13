أبطال أوروبا..السيتي يستعرض أمام بازل وتوتنهام يقلب الطاولة على يوفنتوس

علي المصريأمطر مانشستر سيتي اﻹنجليزي، شباك مضيفه بازل السويسري، برباعية نظيفة، في إنطلاقة لقاءات ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، فيما قلب توتنهام هوتسبير اﻹنجليزي، تأخره أمام مضيفه يوفنتوس اﻹيطالي، لتعادل ثمين بهدفين لكل فريق.أنهت كتيبة اﻹسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني للستيزن، لقاء

علي المصري

أمطر مانشستر سيتي اﻹنجليزي، شباك مضيفه بازل السويسري، برباعية نظيفة، في إنطلاقة لقاءات ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، فيما قلب توتنهام هوتسبير اﻹنجليزي، تأخره أمام مضيفه يوفنتوس اﻹيطالي، لتعادل ثمين بهدفين لكل فريق.

أنهت كتيبة اﻹسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني للستيزن، لقاء بازل السويسري، الذي أقيم علي ملعب “سانت جاكوب بارك”، خلال 25 دقيقة من إنطلاقة المباراة، بعدما أفتتح الدولي الألماني إلكاي جوندوجان النتيجة لمصلحة مانشستر سيتي، في الدقيقة 14.

وبعدها بأربع دقائق فقط، ضاعف البرتغالي برناردو سيلفا النتيجة للسيتيزن، قبل أن يضع الهداف التاريخي للسيتي، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، بصمته ويوقع على الهدف الثالث في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني، سجل جوندوجان الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 53، ليضع مانشستر سيتي قدما في دور الثمانية، قبل خوض مواجهة اﻹياب يوم 7 مارس المقبل، علي ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

وعلي ملعب “يوفنتوس أرينا”، لم ينتظر فريق السيدة العجوز سوي دقيقتين فقط، حتي نجح اﻷرجنتيني جونزالو هيجوايين في منح التقدم ليوفنتوس، وبعدها بسبع دقائق ينجح هيجواين أيضا في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 35، نجح اﻹنجليزي هاري كين، في تقليص الفارق، بتسجيله لهدف توتنهام اﻷول، والتاسع له في تسع لقاءات خاضها بدوري اﻷبطال هذا الموسم.

ورفض هيجواين تسجيل الهدف الثالث لفريقه وله “هاتريك”، عندما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عن الشوط اﻷول، بعدما تصديت العارضة لركلة الجزاء.

وعاقب الدنماركي كريستيان إيريكسون، هيجواين علي أضاعة ركلة الجزاء، بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 72، من ركلة حرة مباشر، خدعت الجميع ونجحت في تعديل الكفة، وسيكون ملعب “ويمبلي” الشهير بالعاصمة اﻹنجليزية لندن، مسرحا للقاء اﻹياب، الذي سيقام يوم 7 مارس المقبل.