أبطالنا في الأولمبياد.. عبد الخالق البنا يتأهل لربع نهائي التجديف القارب الفردي

تقام منافسات الدور التمهيدي من رياضة التجديف بمشاركة 32 لاعبًا يتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات

نجح عبد الخالق البنا، لاعبنا الدولي لرياضة التجديف، في التأهل إلى ربع نهائي المنافسات بعد حصده المركز الثالث في سباقات الدور التمهيدي. وحسم البنا تأهله بعد أن حقق زمنًا قدره 7 دقائق و3 ثوانٍ ليضمن صعوده لربع النهائي بعيدًا عن دور الترضية، ليستعدّ للمواجهة المقبلة المقرر إقامتها فجر الاثنين المُقبل.

وتقام منافسات الدور التمهيدي من رياضة التجديف بمشاركة 32 لاعبًا يتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، ويتأهل أول ثلاثة لاعبين من كل مجموعة إلى ربع النهائي، بينما يلعب غير المتأهلين دور ترضية مقسمًا على ثلاث مجموعات يتأهل أول اثنين من اللاعبين من كل مجموعة ليكتمل عدد 24 لاعبًا في ربع النهائي.

بينما دور ربع النهائي يتم خوضه بنظام أربع مجموعات؛ كل منها تضم ستة لاعبين، ويتأهل أول ثلاثة إلى نصف النهائي، فيما يقام سباق نصف النهائي من سباقين؛ كل منها ستة لاعبين، ويتأهل أول ثلاثة منهم إلى النهائي.

في سياق مُتصل تنتظر أمل آدم، بطلة مصر في مسابقة القوس والسهم، منافسة نارية خلال دور الـ64 فردي سيدات، بعد أن حلّت في المركز قبل الأخير بالمرحلة الترتيبية.

وحصدت أمل 570 نقطة لتحل في المركز 63، وتُقابل الكورية جانج مينهي التي حصلت على بطولة العالم من قبل، فجر يوم 27 يوليو.

ومن المقرر أن تخوض مواجهتها المقبلة فجر الأربعاء المقبل.

وفي منافسات القوس والسهم للرجال، أنهى يوسف طلبة، اللاعب المصري منافسات القوس والسهم في أولمبياد طوكيو 2020 في المركز 56، بعد أن حصد 645 نقطة ليحتل بها المركز 56 ويواجه صاحب المركز التاسع الكازاخستاني دينيس جانكين.

ويلعب يوسف مباراة دور الـ64 فجر الثلاثاء، والتي تقام بالنظام الإقصائي؛ أي بخروج المغلوب.

وتقام منافسات القوس والسهم برمي كل لاعب 72 سهمًا، والأعلى تحقيقًا للنقاط يحصد المركز الأول.