أبزر أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 11-5-2022

شهدت اخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها بدفع مشتريات مصرية وعربية وحجم تداولات 854 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.41% عند 10855 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.87%، ليسجل 1863 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.94% إلى 2834 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 854 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 79 سهمًا من إجمالي 184 متداولة، بينما هبط 35، وبقي 70 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. رفع عقوبة جزئية على سهم جهينة وإعادة إدراجه إلى قائمة الأوراق الأكثر نشاطا

جهينة للصناعات الغذائية

وشهدت اخبار البورصة،إعلان لجنة القيد رفع عقوبة جزئية على سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية عبر إعادة إدراجه فى قائمة (أ) للأوراق المالية الأكثر نشاطا بدلا من القائمة (د) المخصصة للشركات المحتمل شطبها بسبب التأخر فى الإفصاح عن القوائم المالية.

وقالت إدارة البورصة فى إفصاح منشور على شاشة التداول الأربعاء، إن عملية إعادة إدارج سهم جهينة إلى القائمة الطبيعية (أ) جاءت بعد إفصاحها عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن العام الماضى كاملة، والفترات المالية المنتهية 31 مارس، و30 يونيو، و31 سبتمبر من العام الماضى.

استنادا إلى ذلك قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة 11 مايو الجارى نقل تداول سهم الشركة من القائمة (د) إلى القائم (أ) وكذلك إدراجها بقائمة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع اعتبارا من جلسة الغد الخميس (12 مايو).

وتعرض سهم جهينة للإيقاف (مطلع ديسمبر الماضى) بسبب تأخرها فى إعلان نتائج الأعمال بشكل منتظم كبقية الشركات المدرجة،واضطرت لجنة القيد فى وقت لاحق إلى نقل إدراج سهم الشركة إلى القائمة (د)،المخصصة للشركات المحتمل شطبها، كما قررت فى (16 ديسمبر ) فرض غرامة على الشركة مع سبع شركات أخرى متأخرة لنفس السبب.

أخبار البورصة المصرية.. القابضة الكويتية توقع اتفاقية شراكة مع شركة Homan الألمانية

شريف الزيات الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية

كما أعلنت شركة القابضة المصرية الكويتية توقيع اتفاقية شراكة مع شركة Homan holzwerkstoffe GMBH الألمانية المتخصصة فى مجال تصنيع الخشب المضغوط.

وقالت القابضة المصرية الكويتية إن هذه الاتفاقية تشمل استحواذ الشركة الألمانية على حصة تعادل 27% من أسهم شركة Global MDF industries B.V التابعة فى مجال تصنيع الخشب المضغوط.

ومن المقرر تنفيذ صفقة الاستحواذ عى مرحلتين ،الأولى على نسبة 16.2% بالتزامن مع التوقيع على عقد الشراكة، بينما سيجرى تنفيذ المرحلة الثانية على نسبة 10.8% عند بداية الانتاج (لم يتضمن الإفصاح ثمن الصفقة ).

وتعمل شركة Global MDF industries B.V فى مجال تصنيع وإنتاج ألواح الخشب المضغوط من خلال مصنع شركة النيل للأخشاب التابع لها بمدينة السادات ، كما تمتلك شركتين تابعتين فى مجال إمداد المواد الخام ومستلزمات الصناعة.

ويمتلك مصنع النيل للأخشاب خطوط إنتاج ذات تقنينات متقدمة ومن المتوقع بدء عمليات إنتاجه خلال الربع الأخير من العام الجارى 2022 بطاقة انتاجية قصوى تصل إلى 200 ألف متر مكعب ، وفقا للإفصاح.

وقال المهندس شريف الزيات العضو المنتدب للقابضة المصرية الكويتية، إن الشراكة مع شركة Homan الألمانية تعكس ثقة الشركات الأوروبية فى قوة السوق المصرى وإمكانياته كبوابة مهمة إلى الأسواق الأفريقية وأسواق الشرق الأوسط.