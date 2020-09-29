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«أبريل ومايو» الأعلي في الأقساط المحصلة بتأمين الحياة خلال أول سبعة شهور من العام (جراف)

بقيمة 2.1 مليار جنيه لكل شهر
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3:44 ص, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 3:44 ص, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

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كشفت البيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة العامة للرقابة المالية، عن الشهور السبعة الأولي، من العام الحالي 2020 ، في الفترة من أول يناير حتي نهاية يوليو، أن شهري أبريل، ويوليو، هما أعلي الشهور تحصيلًا للأقساط بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، بمتوسطات تدور حول 2.1 مليار جنيه كل شهر ، مقابل مليارين جنيه تم تحصيلهم في شهر يناير الماضي.

ووفقًا لبيانات الرقابة المالية، تراجعت قيمة الأقساط المحصلة، بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال ، في شهر فبراير الماضي ، بقيمة 400 مليون جنيه، مقارنة بالمُحصل في الشهر السابق، بإنخفاض نسبته 20%.

100 مليون جنيه زيادة في رصيد الأقساط المُحصل في مارس

وفي شهر مارس الماضي، شهد مؤشر الأقساط المحصلة بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، العاملة في السوق المصرية زيادة بقيمة 100 مليون جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 6.25% ، وإرتفعت مجددًا في شهر أبريل بقيمة 400 مليون جنيه دفعة واحدة ، بنسبة نمو تصل الي 23.5%.

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وفي شهر مايو الماضي، إنخفض مؤشر الأقساط المحصلة ، بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال والمسئوليات، بقيمة 500 مليون جنيه تقريبًا ، بنسبة إنخفاض تصل الي 23.8% ، مقارنة بالأقساط المحصلة في شهر أبريل السابق.

18.75 % نسبة النمو في أقساط تأمين الحياة نهاية يونيو

وبلغت قيمة الزيادة في الأقساط المحصلة، خلال شهر يونيو 300 مليون جنيه، مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة نمو تصل الي 18.75% ، وشهد نفس المؤشر نموًا جديدًا في شهر يوليو الماضي، بزيادة تصل الي 200 مليون جنيه، وبنسبة نمو بلغت 10.5%

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حصيلة السوق من أقساط التأمين في أول سبعة شهور من العام

ونجحت شركات التأمين المصرية- بتنوع أنشطتها سواء العاملة في الحياة وتكوين الأموال، أو الممتلكات والمسئوليات، وبتعدد أنظمتها سواء العاملة وفق النظام التجاري أو التقليدي، او العاملة وفق النظام التكافلي او الإسلامي- في تحقيق 10.5 % نموًا فى أقساطها المحصلة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى، بقيمة تلامس 21.9 مليار جنيه مقابل 19.8 مليار جنيه تقريبًا فى الفترة المقابلة من العام الماضى 2019.

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نصيب شركات تأمين الحياة والممتلكات من الأقساط المُحصلة أول سبعة شهور

وتوزعت حصيلة الأقساط المحصلة بواقع 8.9 مليار جنيه لصالح شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 13 مليارات جنيه تقريبًا لشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

الجراف التالي ، يوضح الأقساط المحصلة، بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية يوليو ، من العام الحالي 2020.

الجراف التالي ، يوضح الأقساط المحصلة، بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية يوليو ، من العام الماضي 2019.
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