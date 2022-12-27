«أبرو» تعتمد استخدام المصادقة الرقمية لبصمة الوجه لعملاء التجزئة المصرفية

أعلنت شركة أبرو لحلول تسجيل العملاء – شركة وسيطة في عمليات تسجيل الأفراد للخدمات المصرفية والمالية – عن تطبيق خدمة بوابة المصادقة الرقمية لبصمة الوجه التابعة لوزارة الداخلية في الإمارات عبر منصتها الرقمية.

وبحسب بيان وصل “المال”، تهدف الخدمة إلى خلق تجربة سلسة تمنح العملاء الباحثين عن منتجات القروض المصرفية للأفراد مزيداً من الخيارات مما يساعد في تحسين كفاءة الإجراءات، وخفض تكلفة تسجيل العملاء لدى البنوك وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية.

وتعد شركة أبرو منصة رقمية وسيطة تقدم للبنوك عملاء موثوقين تم التعرف عليهم بالاعتماد على خدمة بوابة المصادقة الرقمية لبصمة الوجه التابعة لوزارة الداخلية، وإحدى شركات التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستخدم هذه الخدمة لتسجيل العملاء بشكل فوري وآمن للحصول على الخدمات المالية مما يسهم بتعزيز الجهود لمكافحة عمليات الاحتيال.

وتوفر منصة أبرو الرقمية بشكل ابتكاري تجربة سهلة وبسيطة للعملاء وذلك من خلال توفير الخدمات والعروض وتشمل المعالجة الاولية لعمليات تسجيل العملاء الجدد لدى البنوك.

حيث تقوم أبرو بتنفيذ عمليات تحقق أولية من المعلومات الخاصة للافراد بنظام اعرف عميلك (KYC) المدعم بخدمة بوابة المصادقة الرقمية لبصمة الوجه التابعة للوزارة، بالإضافة إلى إجراء جميع الفحوصات الأمنية للأفراد والتأكد من أهلية الشخص الائتمانية، ولا تشارك أبرو مع البنوك سوى العملاء المحتملين المؤهلين الذين يستوفون اشتراطات المخاطر المعمول بها في البنوك الشريكة.

ويمكن للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المنصة الرقمية التقدم بطلب الحصول على المنتجات المالية والمصرفية للأفراد في مجال القروض وذلك من خلال قيام الافراد بزيارة منصة أبرو والتقاط صورة شخصية وتحميل صورة للهوية وستقوم الأداة المدمجة في النظام الأساسي بصورة آمنة تحفظ خصوصية العميل بمطابقة صورة الشخص باستخدام خدمة بوابة المصادقة الرقمية لبصمة الوجه التابعة لوزارة الداخلية،

وفي حالة تطابق وجه العميل بنجاح ترسل منصة أبرو رسالة نصية بها رمز تعريفي إلى رقم الهاتف المتحرك المسجل للعميل للتحقق من الهاتف، وبعد ذلك يمكن للعميل استكمال إجراءات الطلب الكاملة في أقل من ثلاث دقائق.

وصرح افتخار سالم، الرئيس التنفيذي لشركة أبرو: “إن التعاون مع وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة يتماشى مع رؤية قيادة الدولة بشأن الاقتصاد الرقمي، حيث توفر المنظومة الموجودة حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة لشركات التكنولوجيا المالية للتوصل إلى حلول مبتكرة حقيقية مثل أبرو، والتي ستوفر في نهاية المطاف للمواطنين والمقيمين في الدولة تجربة عملاء أبسط وأفضل بشكل عام.”

من جهة أخرى قال المقدم الدكتور أحمد سعيد الشامسي رئيس فريق تطوير أنظمة وخدمات الذكاء الاصطناعي في الادارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية الإماراتية إن الوزارة تعمل جاهدة لتوظيف واستثمار التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات بصورة مبتكرة.

وذلك وفقاً لتوجيهات الحكومة بتبني أفضل التقنيات في مجال الخدمات الرقمية، حيث قامت الوزارة بتطوير بوابة المصادقة الرقمية لبصمة الوجه داخل منظومة العمل لتعزيز مسيرة العمل الحكومي الريادية من خلال تقديم خدمات ذكية تفوق توقعات المتعاملين للحفاظ على مسيرة الأمن والأمان”.

وأعرب عن أمله بأن توفر خدمة بوابة المصادقة الرقمية لبصمة الوجه حلولاً تعزز الأجندة الرقمية لدولة الإمارات، وتقدم خدمات ذات أثر أكبر في القطاع المالي والقطاعات الأخرى لتوفير مزيد من الراحة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يتماشى مع جهود وزارة الداخلية في تعزيز كفاءة الخدمات، لمواجهة تهديدات الجرائم الإلكترونية”.

ويذكر أن خدمة بوابة المصادقة الرقمية لبصمة الوجه في وزارة الداخلية تم إطلاقها في عام 2007، تقدم حلولاً متطورة تستند على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحقق متطلبات المطابقة الرقمية التي تتلاءم مع سياسة وإستراتيجيات التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد نموذجاً متميزاً على الساحة العالمية.