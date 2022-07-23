أبرز 9 معلومات عن عدادات الغاز الجديدة

نفذت الحكومة خلال عام 2021/2022 برنامج توصيل الغاز الطبيعى لـ1.2 مليون وحدة سكنية رغم تداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة وتأثيرها على الاقتصاد العالمى وتم توصيل الغاز الطبيعى لـ13.5 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط حتى نهاية يونيو 2022 ما يحقق وفرا فى عدد أسطوانات البوتاجاز يبلغ 243 مليون أسطوانة سنويا وما يقابل هذا العدد من دعم.

وسلطت وزارة البترول والثروة المعدنية، الضوء على مُميزات استخدام العدادات مسبقة الدَّفع عن العدادات القديمة وهي كالتالي:

1- عودة الثقة المُتبادلة بين العُملاء وشركات التوزيع نتيجة عدم الشكوى من الكشافين و المُحصلين.

2- تتمتع العدادات مسبقة الدفع بدرجة دقة عالية لحساب مُعدَّل الاستهلاك.

3- التحصيل المُقدَّم لقيمة الطاقة المُستهلكة مما يلغي التأخيرات في السداد.

4- عدم استخدام الطاقة بطريقة غير شرعية كشف مُعظم صور العبث والتلاعب.

5- قدرة العداد مسبق الدفع على حساب مُعدَّل الاستهلاك بنظام الشرائح.

6- الإنذار عند اقتراب انتهاء الرصيد الخاص بالكارت.

7- تقدم للعميل نفس الشرائح الاستهلاكية وبنفس الأسعار الخاصة بالعداد القديم المتعامل بها حاليا.

8- سهولة وضع الرصيد في العداد من خلال كارت الشحن.

9- عدم قطع الخدمة خلال أيام العطلات الرسمية والأسبوعية والساعات الصديقة.

ويأتى ذلك نتيجة لاستمرار مبادرة وزارة البترول فى تقسيط مساهمة العملاء فى تكلفة التوصيل حيث يتم تقسيط التكلفة على 6 سنوات بدون مقدم وفوائد بواقع 30 جنيها شهريا للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز الطبيعى.

وشهد عام 2021/2022 توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من 80 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة (خارج نطاق قرى مبادرة حياة كريمة) كما تم خلال العام توصيل الغاز لـ3240 مخبزا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية المدعمة.

وفيما يخص مبادرة “حياة كريمة” يجرى العمل بـ420 قرية من قرى المبادرة منها 118 قرية تم توصيل الغاز الطبيعى لها و183 قرية جارى تنفيذ الشبكات الأرضية داخلها و119 قرية جارى تنفيذ الخطوط الرئيسية المغذية لها.

كتب- أسامة سعد