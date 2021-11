أبرز 9 معلومات عن الدورة 43 لـ«مهرجان القاهرة السينمائي الدولي»

ينعقد اليوم المؤتمر الصحفى لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للإعلان عن فعاليات الدورة 43 فى الثانية عشر ظهرا بأحد الفنادق الكبرى بالفاهرة بحضور رئيس المهرجان المنتج محمد حفظى ومدير المكتب الفنى للمهرجان اندرو محسن واعضاء المكتب الفنى للمهرجان .

وترصد “المال” 9 معلومات عن الدورة 43 كالتالي:

أمير كوستاريتسا رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الدولية

المخرج الصربي ،إمير كوستوريتسا رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الدولية ، و كوستاريتسا أحد أبرز المخرجين العالميين الذين حازت أعمالهم على جوائز هامة من كبرى المهرجانات الدولية.

فاز فيلمه الروائي” Do You Remember Dolly Bell- هل تتذكر دوللي بيل؟” بجائزة الأسد الفضي لأفضل فيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وفي عام 1985، استطاع بفيلمه السياسي “When Father Was Away on Business – عندما كان الأب بعيدا للعمل” أن يفوز بالجائزة الأولى في مهرجان كان السينمائي.

منح كريم عبد العزيز جائزة فاتن حمامة للتميز

تكريم كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز ، وشارك كريم في العديد من الأفلام السينمائية التي أخرجها والده من بينها “انتبهوا أيها السادة”، “البعض يذهب للمأذون مرتين” ، “الفيل الازرق ” ،” نادى الرجال السرى” ، ” ليه خلتنى أحبك” ، ” خارج عن القانون” ، ” ولاد العم ” ، ” الاختيار 2 ” وغيرها من الاعمال المتميزة ، هذا بجانب وقوفه أمام الفنانين الكبار عادل إمام، وسعاد حسني، من خلال تجسيده لدور “علي ماهر” خلال فيلم “المشبوه” الذي أخرجه سمير سيف.

33 عرضا عالميا و دوليا

وصل عدد العروض العالمية و الدولية الأولى في هذه الدورة إلى 11 فيلمًا طويلاً مقسما ما بين 9 أفلام عرض عالمي أول، وفيلمين عرض دولي أول،

كما يعرض المهرجان 22 فيلما قصيرا عرض عالمي أول سيتم الإعلان عن تفاصيلهم لاحقا

و تنوعت الأفلام الطويلة الـ 11 ما بين الأفلام الروائية والوثائقية من مختلف الجنسيات والمدارس السينمائية.مصنفة كالآتي: 4 أفلام ضمن المسابقة الدولية، و5 أفلام ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وفيلما واحدا ضمن العروض الخاصة، وآخر ضمن البانوراما الدولية ومنهم : 1- غُدوَة إخراج: ظافر العابدين الدولة: تونس العرض: عالمي أول القسم: ، يعرض عالميا لأول مرة ضمن المسابقة الدولية الفيلم الروائي “غُدوَة – Tomorrow (Ghodwa)”، الذي يخوض من خلاله الفنان ظافر العابدين، تجربته الإخراجية الأولى، بجانب التمثيل

الفيلم الثانى : بنات عبد الرحمن إخراج: زيد أبو حمدان ، و بطولة صبا مبارك، فرح بسيسو ، وتأليف وإخراج زيد أبو حمدان.

جوائز ملتقى القاهرة السينمائي تصل إلى 300 ألف دولار..

تصل فيمة جوائز ملتفى القاهرة السينمائي إلى 300 ألف دولار وهي الأضخم منذ تأسيس الملتقى، ويتنافس عليها 15 مشروعاً روائياً ووثائقياً طويلاً في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج.

و تضم لجنة التحكيم وجوائز النسخة الثامنة لملتقى القاهرة السينمائي : اللبنانية هانيا مروة، مديرة سينما متروبوليس في بيروت، والفرنسية آليس خروبي، مديرة البرمجة في سوق مهرجان كان السينمائي، والمخرج المصري شريف البنداري.

مشاركة مسئولي المؤسسات السينمائية بفعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

فمن المقرر أن يحضر فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ممثلون لأهم المؤسسات والشركات السينمائية الدولية، مثل تيري فيرمو، مدير مهرجان كان السينمائي، وممثلي مهرجانات برلين وفينيسيا وvisions sud est ، وغيرهم .

أنشطة نت فليكس فى أيام القاهرة لصناعة السينما :

تشارك منصة نتفليكس في انشطة مكثقة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما ، بالشراكة مع مركز السينما العربية ، وتشمل الانشطة محاضرتين وحلقة نقاشية وحوار مع خبراء صناعة السينما الدولية .

وتشمل حواراً مع النجمة التونسية (هند صبري) ، التي ستتحدث خلال الجلسة عن عملها كمنتجة منفذةتنظم نت فليكس بشكل حصري مع أيام القاهرة لصناعة السينما، النسخة الثانية من مبادرة “لأنها أبدعت”، وذلك للتعبير عن صوت المخرجات العربيات وتسليط الضوء على دور المرأة، وتتضمن الفعاليات حواراً مع النجمة التونسية (هند صبري) ، التي ستتحدث خلال الجلسة وعملها كمنتجة منفذة في مسلسل نتفلكس المقبل “البحث عن علا”

وفيما تتضمن الفعاليات أيضاً حلقة نقاشية عن مسلسل “مدرسة الروابي للبنات”، وتشارك في الحلقة النقاشية تيما الشوملي، مبتكرة المسلسل ومخرجته والمنتج التنفيذي له، وتستعرض رؤيتها عن المسلسل .

و تحت عنوان “تعميق رسم الشخصيات”، سوف يقدم كريستوفر ماك، مدير قسم تطوير المواهب في نتفلكس، محاضرة يأخذ الجمهور من خلالها في جولة استكشاف متعمق لبعض الشخصيات السينمائية الأكثر شهرة على الإطلاق.

وأيضًا تشارك “نتفلكس” الحضور بخبرتها حول أفضل ممارسات مرحلة ما بعد الإنتاج، المحاضرة يقدمها كل من كريم بطرس غالي، مدير مرحلة ما بعد الإنتاج للأعمال العربية الأصلية على نتفلكس، وفرانك بيازا، مدير مرحلة ما بعد الإنتاج لأعمال نتفلكس في الشرق الأوسط وتركيا.

وسيطرح كل من غالي وبيازا، أهم السبل التي تقود إلى الطريق السليم في عالمي المسلسلات والأفلام.

ضيوف فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما من أهم المؤسسات والشركات السينمائية الدولية

للعام الأول اندرو محسن المدير الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى

تولى الناقد أندرو محسن، منصب مدير المكتب الفني ، عمل محسن في عدة مناصب في مهرجان القاهرة منذ عام 2016، منها مدير مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة لمدة 3 دورات ،منها مدير مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة لمدة 3 دورات.

فريق المكتب الفنى للمهرجان

يضم فريق المكتب الفني كلًا من: الناقد رامي عبد الرازق، مدير مسابقة آفاق السينما العربية، الناقد أسامة عبد الفتاح، مدير مسابقة أسبوع النقاد الدولي، المخرج مروان عمارة، مدير مسابقة الأفلام القصيرة، الناقدة رشا حسني، مبرمجة أفلام آسيا والباسيفيك، المخرجة ماجي مرجان، مبرمجة أفلام شرق أوروبا، المخرج يوسف هشام، مبرمج أفلام الأمريكيتين.