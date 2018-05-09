أبرز 8 معلومات تاريخية عن فندق النيل ريتز كارلتون بالتحرير

دعاء محموديعد فندق النيل ريتز كارلتون أحد الفنادق التاريخية ويقع في قلب القاهرة بميدان التحرير، وبمقابل ضفاف النيل مباشرة.وفيما يلي رصدت "المال"، أبرز 8 معلومات تاريخية عن فندق النيل. ** يعود تاريخ الفندق إلى أكثر من 50 عاماً، بعد أن قام الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر بافتتاحه في عا

دعاء محمود

يعد فندق النيل ريتز كارلتون أحد الفنادق التاريخية ويقع في قلب القاهرة بميدان التحرير، وبمقابل ضفاف النيل مباشرة.

وفيما يلي رصدت “المال”، أبرز 8 معلومات تاريخية عن فندق النيل.

** يعود تاريخ الفندق إلى أكثر من 50 عاماً، بعد أن قام الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر بافتتاحه في عام 1959، وبحضور ملك الأردن الراحل الملك حسين، والرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وكان اسمه فندق “النيل هيلتون”، حيث كانت تديره شركة “هيلتون العالمية”.

** تم إعادة افتتاح الفندق في نوفمبر 2015 بعد إجراء أعمال التطوير والتجديد له لنحو 7 أعوام ماضية، منذ تاريخ توقيع عقد التطوير والإدارة مع العلامة الفندقية العالمية “ريتز كارلتون” عام 2008 بعد انتهاء عقد الإدارة مع شركة “هيلتون” العالمية التي ظلت تدير الفندق قرابة نصف قرن منذ إنشاءه عام 1959.

** فندق النيل مملوك للحكومة المصرية ممثلة في شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة.

** الفندق من فئة “الـ 5 نجوم”، ويضم 13 طابقا، تضم نحو 327 غرفة، و52 جناحا بمستويات مختلفة.

** بلغت التكلفة الأستثمارية لمشروع تطوير الفندق بنحو مليار جنيه .

** بعد افتتاح الفندق رسمياً من المتوقع أن يحقق إيرادات بنحو 174 مليون جنيه سنوياً بعد مرور 4 أعوام من الافتتاح.

** عمليات التطوير للفندق تضمنت زيادة المعايير الفنية له، بالإضافة إلى الإنشاءات الجديدة ومنها قاعة للمؤتمرات واحتفالات كبرى بمساحة 1700 متر مربع تستوعب لأكثر من 1500 مقعد ومجهزة بأعلى التجهيزات والتقنيات ملحق بها جراج لانتظار السيارات بمساحة الفندق تحت الأرض يعلوه حديقة الفندق التاريخية المواجهة للمتحف المصري وميدان التحرير.

** كما تم تطوير قاعة ألف ليلة وليلة العريقة وإضافة 7 قاعات أخرى للاجتماعات، كما يحتوى الفندق أيضا على نادي صحي عالمي S.P.Aعلى مساحة 1200 متر مربع وكازينو بمساحة 100 متر مربع ، وزيادة مساحة حمام السباحة بالإضافة إلى إنشاء 40 كابينة حول حمام السباحة.