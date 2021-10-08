سيـــاســة

أبرز 7 تصريحات لرئيس مجلس النواب خلال أسبوع

من الفترة 2-4 اكتوبر الجاري
ياسمين فواز 10:36 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21 10:36 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21

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ادلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بعدة تصريحات هامة خلال بدء انطلاق الجلسات العامة لدور الانعقاد الثاني العادي.من الفصل التشريعي الثاني خلال الفترة 2-4 اكتوبر الجاري.

وفيما يلي أبرز 7 تصريحات لرئيس مجلس النواب والتي جاءت كالتالي :

مجلس النواب يؤيد ويشيد بالسياسات الحكيمة والمتوازنة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فمصر استردت بفضل رشد سياساته مكانتها الدولية والإقليمية، كما استطاع بخطواته الواعية حفظ هيبة الدولة وتحقيق الوحدة الوطنية.

ندعم ونبارك إطلاق الرئيس للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان… الرئيس السيسي خاض معارك تطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض مصر، تليق باسمها وتاريخها، فالمرحلة السابقة رغم قصرها شهدت انجازات عديدة يقوم على كل منها شاهد ودليل.

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الرئيس السيسي يضع نصب عينيه بناء الاقتصاد والتنمية، واستطاع مواجهة المشكلة الاقتصادية باتباع أسلوب المصارحة والمكاشفة بالحقائق مع الشعب “الشريك الأساسي” في عملية البناء والتنمية.

القوات المسلحة الباسلة أكدت في حرب أكتوبر أن الإرادة الحرة لا تعرف الأساطير وأن النصر يصنعه الأبطال.

تحية إعزاز وتقدير لكم نواب الشعب “أغلبية ومعارضة” على اسهاماتكم ومشاركتكم البناءة والموضوعية والتي أسفرت عن إقرار عدد مهم من التشريعات خلال دور الانعقاد السابق، وحققتم طفرة عظيمة في استخدام أدوات الرقابة البرلمانية دون تفريط للترشيد لا التنديد.

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نحن حريصون على هيبة وتقاليد مؤسستنا التشريعية العريقة.. فما تشهده قاعة المجلس من حوار ومناقشات تقوم على احترام الدستور والقانون واللائحة والنظام.

ينتظركم نواب الشعب عملاً جاداً.. فليضع المجلس يده في يد المؤسسات الدستورية الأخرى ونحن نصوغ الأهداف القومية في استراتيجية ثابتة تكون موضعاً للرضا العام، لنبني وطناً عزيزاً يفيض بالخير والاستقرار.

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أبرز 7 تصريحات لرئيس البرلمان

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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