أبرز 7 تصريحات لتامر عصام خلال افتتاح مدينة الدواء المصرية

أعلن الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن موقف صناعة الدواء خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لمدينة الدواء المصرية صباح أمس الخميس.

وشملت تصريحات الدكتور تامر عصام التالي:

✅توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية للدولة المصرية مسألة أمن قومى لا غنى عنه.

✅ مصر أول دولة في الشرق الأوسط أصبح لديها اكتفاء ذاتي من أدوية بروتوكولات علاج كورونا بعد أن قامت بتوفير مستحضري” ريمديسفير وفافيبرافير”، وتصنيعهم محليا بسعر يصل إلى 10 و20% من سعرها العالمي.

✅ تم تصميم وإنجاز أول جهاز تنفس صناعي مصري بنسبة 100% وذلك بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والهيئة العربية للتصنيع.

✅إعطاء الترخيص الطارئ لعدد (4) لقاحات خاصة بعلاج فيروس كورونا يتم تداولها بمصر حاليا.

✅ تم تطبيق عدة إجراءات غير تقليدية متمثلة في رقمنة الخدمات المقدمة لشركاء الصناعة، وتم إتاحة الفرصة للتسجيل والتصنيع، وأنه أصبح لدى مصر حاليا عدد (40) مصنعا تحت الإنشاء نتيجة لسرعة التسجيل وتطوير منظومة التسعير.

✅تم إعتماد عدد (28) دواء مبتكراً تم تداولهم بمصرعام 2020 في نفس الوقت الذي تم تداول تلك المستحضرات في أوروبا وأمريكا.

✅هيئة الدواء تعمل من خلال محورين أساسيين متمثلين في:

1️⃣ التوسع الرأسي والذي ساهم في تكوين مخزون استراتيجي من المواد الخام ومستلزمات التشغيل يكفي من 6 إلى 9 شهور وذلك بهدف منع حدوث أي نقص في الدواء.

2️⃣ التوسع الأفقي من خلال زيادة عدد مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج.