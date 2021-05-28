سيـــاســة

أبرز 6 تصريحات لرئيس البرلمان خلال جلسات الأسبوع الماضي

من الفترة 23 – 25 مايو 2021 الماضي
ياسمين فواز 12:47 م, الجمعة, 28 مايو 21 12:47 م, الجمعة, 28 مايو 21

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أطلق المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان خلال الجلسات العامة للمجلس من الفترة 23 – 25 مايو 2021 الماضي عدة تصريحات مهمة .

وفيما يلي أبرز تلك التصريحات لرئيس البرلمان :

1- مجلس النواب يدعم خطى القيادة السياسية تجاه الإخوة الفلسطينيين بدءاً من فتح معبر رفح، مروراً بتقديم المنح والمساعدات وصولاً إلى مبادرة الرئيس السيسي بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، ومشاركة الشركات المصرية في إعادة الإعمار… فالمسجد الأقصى في قلب مصر قيادةً وشعباً.

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2- نواب شعب مصر يوجهون التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لدوره المحوري والرائد للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين، لاستعادة الهدوء والاستقرار داخل قطاع غزة ويحد من الخسائر البشرية والمادية.

3- البرلمان يدعم ويؤيد الموقف المصري الذي أعلنته القيادة السياسية بضرورة وضع حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى قيام دولة فلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

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4- الشكر للأحزاب الممثلة بالمجلس على تحركهم السريع بتوصيل قافلة مساعدات للشعب الفلسطيني، بشكل ساهم فى تصدير صورة إيجابية لمجلسي النواب والشيوخ باعتبارهما صوت الشعب المصري.

5- قانون العلاوة الدورية للموظفين من القوانين المهمة التى ينتظرها الملايين ويتماشى وتوجيهات القيادة السياسية لتحسين أحوال المواطنين ودعم الفئات الأولى بالرعاية ومراعاةً للبعد الاجتماعي.

6- موافقة البرلمان على استبدال مسمى “أطفال الشوارع” الوارد في سائر نصوص مشروع قانون صندوق الوقف الخيري إلى عبارة “أطفال بلا مأوى” يعكس أهمية أن ننظر إلى أطفال الشوارع بشيء من المنظور الإنساني.

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اهم تصريحات رئيس البرلمان
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بقلم ياسمين فواز

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