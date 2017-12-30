أبرز 17 مهرجانًا ومؤتمرًا في 2017

علي راشد أقيمت هذا العام مجموعة من المهرجانات والفعاليات الثقافية المعتادة لوزارة الثقافة ومنها ما أقيم للمرة الأولى خلال هذا العام، ونرصد أبرز 17 فعالية ومهرجان أقيم خلال 2017: 1- معرض القاهرة الدولي للكتاب 48: افتتحت الدورة الـ48 لمعرض القاهرة…

علي راشد

أقيمت هذا العام مجموعة من المهرجانات والفعاليات الثقافية المعتادة لوزارة الثقافة ومنها ما أقيم للمرة الأولى خلال هذا العام، ونرصد أبرز 17 فعالية ومهرجان أقيم خلال 2017:

1- معرض القاهرة الدولي للكتاب 48:



افتتحت الدورة الـ48 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في بداية العام في الفترة من 26 يناير حتى 10 فبراير، وضم المعرض مجموعة كبيرة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة وحمل شعار “الثقافة في المواجهة” وكانت شخصية العام الروائي جمال الغيطاني والذي قدمت له مجموعة من الندوات في المحور الفكري بالمعرض، وكان المعرض بداية لزيادة أسعار الكتاب وشكاوى الناشرين من التعويم الذي جاء قبل المعرض بأشهر قليلة، بينما شكت العديد من دور النشر من سوء تنظيم المعرض وبعد المساحات، وفي ختام الدورة أعلن وزير الثقافة أن المعرض سينتقل بعد ذلك إلى التجمع، وهو ما أثار غضب الكثير إلا أن ذلك لم يغير شيء وستكون الدورة 49 التي يتم افتتاحها قريبا في أرض المعراض بمدينة نصر بينما الدورة 50 ستكون بالتجمع.

2- مهرجان أسوان لأفلام المرأة:



افتتحت هذا العام الدورة الأولى لمهرجان أسوان لأفلام المرأة في 20 فبراير، وضم المهرجان مسابقتين الأولى للأفلام الطويلة والثانية للأفلام القصيرة، وجاء بدعم من وزارة الثقافة والسياحة وترأس المهرجان السيناريست محمد عبد الخالق وترأست المهرجان شرفيا الفنانة إلهام شاهين وحضره عدد كبير من الفنانين، وسميت الجوائز بأسماء نجمات السينما نادية لطفي وسعاد حسني.

3- مهرجان القاهرة الدولي لسينما المرأة:



في 4 مارس افتتحت الدورة العاشرة لمهرجان القاهرة الدولي لسينما المرأة بمركز الإبداع الفني بالأوبرا، وكانت سويسرا هي ضيف شرف الدورة التي أقيمت فعالياتها في مسرح الفلكي ومعهد جوتة ومركز الإبداع بمشاركة أكثر من 59 فيلما من 23 دولة، واختتمت الفعاليات في 9 مارس.

4- الدورة الثانية للملتقى المصري للحلى التراثية:



افتتحت الدورة الثانية للملتقى المصري للحلى التراثية في 4 أبريل بمركز الحرف التراثية بالفسطاط، واستمر حتى 18 أبريل، ونظم الملتقى صندوق التنمية الثقافية، وضم 125 فنانا وفنانة من 18 محافظة وكانت الفنانة عزة فهمي هي ضيفة شرف الملتقى، كما تم تكريم اسم الراحل الدكتور حسن سيد رائد فن الحلي.

5- الدورة الخامسة لمهرجان الطبول:



افتتحت الدورة الخامسة لمهرجان الطبول في 20 إبريل واستمرت حتى 26 أبريل، وتضنت العديد من الكرنفالات الفنية في شارع المعز وعدد من مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية، وترأس المهرجان الفنان إنتصار عبد الفتاح وكانت ضيف الشرف دولة الأكوادور.

6- الدورة الرابعة لملتقى الكاريكاتير:



أقيمت الدورة الرابعة لملتقى الكاريكاتير في الفترة من 7 إلى 17 مايو بقصر الفنون بالأوبرا، ونظمتها الجمعية المصرية للكاريكاتير بالتعاون مع وزارة الثقافة، وكانت المرأة هي محور هذه الدورة التي اهتمت بمشاكل المرأة في الوطن العربي.

7- الملتقى الثاني الدولي للنقد الأدبي:



نظم المجلس الأعلى للثقافة في الفترة من 8 إلى 10 مايو ملتقى القاهرة الدولي الثاني للنقد الأدبي بمشاركة 70 باحثا من مصر وعدد من الدول العربية من بينها العراق وسوريا واليمن والسعودية ولبنان والأردن.

8- ليالي رمضان:



افتتحت في 31 مايو الليالي الرمضانية الثقافية والتي توزعت على العديد من المنابر الثقافية من بينها المسرح الروماني الذي شهد ليالي ثقافية وفنية عديدة ومن بينها كانت الدورة الأولى لمعرض المعز للكتاب، كذلك أقيمت مجموعة من الفعاليات الثقافية بوكالة بازرعة ومسرح الشاعر، وفي فيصل أقيمت الدورة السادسة لمعرض فيصل الرمضاني للكتاب.

9- المهرجان القومي للمسرح:



في الفترة من 13 إلى 17 يوليو أقيمت الدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح، بمشاركة عدد من العروض المسرحية وأطلق على الدورة اسم الراحلة نهاد صليحة.

10- مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية:



في الفترة من 20 إلى 25 أغسطس أقيمت الدورة 18 لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية بمشاركة العديد من فرق قصور الثقافة من مختلف المحافظات.

11- مهرجان المسرح التجريبي:



أقيمت الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان المسرح التجريبي والمعاصر في الفترة من 19 إلى 29 سبتمبر وشارك فيه عدد من المسرحيين مثلوا ما يقرب من 40 دولة.

12- مهرجان سماع:



أقيمت الدورة العاشرة لمهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر بقلعة صلاح الدين وأقيمت العديد من الفعاليات ببعض مراكز الإبداع الفني.

13- المهرجان القومي للسينما:



في الفترة من 18 حتى 26 أكتوبر أقيمت الدورة 21 للمهرجان القومي للسينما المصرية، وذلك بمشاركة 107 فيلما.

14- مهرجان الموسيقى العربية:



في الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر أقيمت الدورة السادسة والعشرين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسارح الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، بمشاركة أكثر من 70 فنانا من عدد من الدول العربية.

15- صالون الشباب:



افتتح في 8 نوفمبر الدورة الـ 28 لصالون الشباب بقصر الفنون وشارك فى هذه الدورة 188 فنانا بإجمالى 199 عملا فنيا في مجالات عديدة من مجالات الفن التشكيلي.

16- مهرجان القاهرة السينمائي الدولي:



للمرة الأولى أقيمت فعاليات الدورة 39 لمهرجان القاهرة السينمائي بقاعة المؤتمرات بالتجمع الخامس، والذي تم افتتاحه في 21 نوفمبر الجاري، وكانت رئيسه الشرفي الفنانة يسرا وتم إهداء هذه الدورة للفنانة شادية.

17- مؤتمر الأدباء:



في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر أقيمت الدورة 32 لمؤتمر أدباء مصر بمدينة شرم الشيخ، وترأست الدورة للمرة الأولى الكاتبة فريدة النقاش.