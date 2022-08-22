أبرز 15 قانون اقتصادي اقرها «النواب» خلال دور الانعقاد الثاني

أقر مجلس النواب حزمة من التشريعات الهامة والحيوية خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لتحقيق ما تهدف إليه الدولة، نحو تنمية أفضل وتطوير مستمر لبناء الجمهورية الجديدة والنهوض اقتصاديا في ظل التحديات التي نشهدها حاليا.

ووفقا لتقرير الأمانة العامة بشأن أعمال المجلس خلال دور الانعقاد المنصرم ، فإن مجلس النواب وافق على عدد (184) مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعشر عدد أعضاء المجلس ، بإجمالي عدد مواد بلغ (1769) مادة.

رئيس مجلس النواب

ترصد ” المال” في تقريرها التالي أبرز15 مشروع قانون اقتصادي اقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي والتي تضمنت الاتي:



1- قانون المالية العامة الموحد.

2- قانون التخطيط العام للدولة.

3- قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

4- قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

5- قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

6- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

7- تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

8- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.

9- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران.

10- مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

11- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم ٢٤ لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

12- مشروعي القانونين المقدمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016

13- تعديلات مشروع قانون رقم ( 18) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020

14- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الاذن لوزير المالية في ضمان الشـركة القابضة لمصــر للطيران وشركة م للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من/ وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.

15- مشروع قانون بمنح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين بضائع صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد بنظام B.O.T.