أبرز 10 انتقادات نيابية لوزير التعليم بجلسة البرلمان اليوم

شهدت الجلسة العامة في البرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، انتقادات واسعة ضد وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، أثناء نظر 140 أداة رقابية للوزير تنوعت بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلًا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس وارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.

وترصد “المال” أبرز 10 انتقادات وجّهها نواب البرلمان خلال جلسة اليوم، وجاءت كالتالي :

داود لـ”شوقي”: الأسر مكبلة بمدرسين طالعين نازلين يقوموا بدور ماقدرتش تقوم به المدرسة

انتقد النائب ضياء الدين داود، عضو البرلمان، أداء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، وأشار، خلال كلمته في الجلسة العامة التي خصصها المجلس لطلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة للوزير، إلى مشكلة عجز المعلمين، التي بلغت عجز بنحو 120 ألف معلم.

وقال داود، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء: “الوزارة أعلنت وجود عجز 120 ألف معلم وخلقت أداة للحل ولم تستخدمها”، مشددًا على عدم إمكانية توفير تعليم جيد دون وجود مدرسين مدرَّبين.

وتحدّث داود عن أزمة الصف الرابع الابتدائي في مواد الرياضيات والعلوم، مؤكدًا عدم تدريب المدرسين على هذه المناهج، وقال “الوزير لا بد أن يزور مدارس مصر المختلفة، لا يختزل المسألة في عدد معين من المدارس”.

وأكد داود أن المسئولية سياسية تقع على الحكومة والبرلمان، وقال مخاطبًا وزير التعليم: “ماتقوليش وزارة المالية أو التخطيط، الحكومة حازت على الثقة مشتركة، عليكم إيجاد حلول”.

وقال: “حدث تفكك أسري نتيجة أن الأسرة مكبلة بمدرسين طالعين علشان يقوموا بالدور اللي المدرسة ما قدرتش تقوم به”.

مها عبد الناصر: من الضروري الاتفاق على إستيراتيجية واضحة للتعليم

من جانبها أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو البرلمان، أن سياسة التعليم في مصر غير معلَنة، والوزير لم يجر عليها أي حوار مجتمعي ولم يهتم بآراء الأهالي ولا المدرسين ولا الخبراء.

وأضافت النائبة أن سياسة التعليم تمس كل بيت في مصر، ولذلك لا بد من الاتفاق على سياسة موحدة لا تتغير بتغير الوزير أو المسئول، ولا بد أن تلاقي هذه السياسة قبولًا مجتمعيًّا حتى نستطيع أن نقوم بتغيير المنظومة.

وأثارت النائبة مشكلة عجز المعلمين ومشكلة الـ36 ألف معلم والـ12 ألف معلم وعدم الحسم في أي من الحلول المقترحة لسد عجز المعلمين ولا يوجد أي تدريب للمعلمين أو تحسين لظروفهم المادية، مما يؤثر بالتأكيد على مستوى التعليم في مصر.

وشددت النائبة على أهمية الاتفاق على إستراتيجية واضحة معلَنة لتطوير التعليم وعمل حوار مجتمعي عليها.

عضو في البرلمان عن تسمم الطلاب: الوزير يواجه مؤامرة.. وتكرار الحادث في 3 محافظات أكبر دليل

وقال النائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، إن 3 محافظات شهدت تسمم الطلاب في نفس التوقيت، وراحوا المستشفيات وسأل كيف حدث هذا.

وأضاف قنديل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: “تسمم الطلاب كان مؤامرة ضدّك، وسبق وأن حدثت مؤامرة مثلها في جامعة الأزهر”.

في سياق آخر قال قنديل، خلال الجلسة العامة: “المدرسين مش عارفين يدرسوا منهج رابعة ابتدائي” داعيًا لمراجعة المناهج مرة أخرى.

نائب في البرلمان لـ”طارق شوقي”: الناس في حالة جوع

قال النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب: “عندما لا نستطيع كمجلس في دورة 2015 ودورة 2021، لا يستطيعوا إلزام الحكومة بتنفيذ واحترام إرادة الأمة في قضية تعيين 36 ألف معلم كان سبق فسخ التعاقد معهم بعد قبولهم، وبعد أن دفعوا مصاريف من دم قلبهم، ده القانون يحبس حضرتك؛ لأن القانون يحاسب اللى ما يدفعش أجر من استأجره”.

وأضاف: “في كل مدارس مصر العامل بيقبض شهر و7 شهور لأ، هو حان ضميرنا مات علشان ما نحسش بالجوع، با فندم الناس في حالة من الجوع، إزاى هتعلم الناس وعندك 90 طالب في الفصل الواحد، ومش عايزين نعين 36 ألف معلم”.

وأكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة ورئيس حزب العدل، أن الحديث عن التعليم يقتضى الحديث عن العدل الذى يشعر المواطن بأنه لا وجود له في العملية التعليمية”.

وتابع: “آخر قرار كان إلغاء التشعيب عشان المدرس اللى بيدى فصلين هيدى 20 فصل في المدرسة ولدى عبء 300 ألف معلم، وبتقول المشكلة في الفلوس ونجد 7 مليار جنيه تصرف على التغذية المدرسية، كنا نتحدث في لجنة الخطة مؤخرًا عن قرض بـ800 مليون دولار منذ 2018 للتعليم، لم يصرف حتى الآن وبندفع فوائده، إنتوا بتعملوا كدة كدة عشان نخرج أولادنا من مدارس الحكومة وندخلهم مدارس خاصة وإحنا مش قادرين”.

برلماني لـ”طارق شوقي”: وزارتك أصبحت مصدر تعب نفسي للأسر المصرية

انتقد النائب إيهاب رمزي إعلان وزير التربية والتعليم عن إلغاء التشعيب دون عرض القرار على البرلمان، وتصريحه للصحف بأنه قرار نهائيًّا لا رجعة فيه.

وأضاف النائب، خلال الجلسة العامة، موجهًا حديثه للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب؛ لمناقشة عدد من الطلبات المقدَّمة للوزير: إن كرامة البرلمان أعلى من كرامة الحكومة، وكان يجب الرجوع للمجلس فى ذلك القرار”.

وأكد النائب إيهاب رمزي أن وزارة التربية والتعليم أصبحت مصنعًا للمآسي النفسية والاجتماعية داخل الأسرة المصرية.

مطالب باختصار مناهج الصف الرابع الابتدائي

استعرضت النائبة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، طلب المناقشة العامة الموجّه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن سياسة الحكومة في رفع مستوى المعلمين ماديًّا واجتماعيًّا.

وقالت قطب، خلال الجلسة العامة: “المدرس الأساسي يسد العجز نعطي له 2 جنيه ونص، والمتطوع من الخارج نعطي له 20 جنيه، لو استفادت الوزارة بالمدرس الأساسي في المدرسة سيحد من الدروس الخصوصية”.

وتساءلت عن أسباب خصم ربع قيمة مكافآت الامتحانات المخصصة للمعلم، كما طالبت بتوضيح دور أكاديمية المعلمين في تدريب المعلمين، وطالبت بتفعيل دور نقابة المعلمين لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، وطالبت بتحريك رواتب المعلمين عن قيمتها الثابتة منذ 2014.

وبشأن المناهج الجديدة قالت قطب: “الست الغلبانة اللي بتذاكر لعيالها بتحاول تقرا معاه الكتاب، لكن مش كل الأمهات متعلمات، انهاردة نزلت وربطت الكلام ده بالنت وقلت كل طالب يدخل على النت ويشوف الدروس، في البلاد النت ضعيف، وناس ماعندهلش نت ولا تليفونات، لا بد المنظومة تتغير”.

وأضافت: “نطرح حلول الكتاب الخاص بالصف الرابع يتم تدريسه على مدار السنة، لو على كل جزء في 10 أمثلة أختصرهم لـ3 أو 4، ندمج الحاجات للخروج بناتج جيد”.

برلماني: بعض الطلاب لم يتسلموا الكتب الدراسية حتى اليوم.. كيف يدخلون الامتحانات؟!

وقال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب: “استبشرنا خيرًا بخطة تطوير التعليم، ولكن الوزارة فشلت في تحقيق هذا التطوير على أرض الواقع”.

وأضاف، خلال الجلسة العامة للمجلس: “نواجه سوءًا في إدارة منظومة الأبنية التعليمية ونواجه استفزازات رهيبة داخل المنظومة التعليمية، وهناك طلاب لم يحصلوا على الكتب الدراسية حتى اليوم”، متسائلًا: “كيف هيدخلوا الامتحانات؟!”.

واختتم درويش حديثه قائلًا: “الشارع إما أن يقول الله يكرم معالي الوزير على ما فعله أو يقول حاجة تانية”.

نائبة تسأل وزير التعليم عن مصير مليار ونصف مليار جنيه مخصصة لتعيين المعلمين بمسابقات 120 و36 ألف معلم

فيما أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، أن هناك واقعة مكتملة الأركان تحتاج إلى إجابات واضحة من وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، وهي إعلانه عن عجز 320 ألف معلم، وأنه أعلن أنه حصل على مخصص خارج ميزانية الدولة تقدر بمليار و600 مليون لتعيين المعلمين لسد العجز.

وتساءلت أبو شقة، خلال الجلسىة العامة، اليوم، عن مصير الأموال التي تم تجميعها وتم صرفها، خاصة أن تكلفة الملف 195 جنيهًا في 420 ألف طلب مقدم من المعلمين في المسابقات المعلَنة، إذن الحصيلة 78 مليون جنيه ما مصيرها، وتكلفة مراجعة البيانات المهدرة، وكذلك الفلوس اللي تم جمعها خارج ميزانية الدولة التي تحدّث عنها الوزير لتعيين 36 ألف معلم وتضمنهم 120 ألف معلم، الفلوس اللي تم تجميعها راحت فين، نحتاج إلى إجابات لكل هذه الأسئلة.

نائبة في البرلمان: الحكومة ماشية غلط وخطة الوزارة تتكلم عن مجتمع تاني

النائبة سناء السعيد قالت: “اليوم كلنا جايين نتكلمك عن مشاكل دوائرنا، الحكومة لديها خلفية عن هذه المشاكل لكن الحكومة لا تحل لهذه المشاكل، الحكومة ماشية في اتجاه غلط”.

وأضافت: “الوزير يتكلم عن خطة تطوير المناهج والعملية التعليمية، مع وعدم وجود بنية تحتية ومسابقات تعلن عنها الوزارة ومردودها إن الوزير ونائبه يقولوا مش هنعين”.

واعتبرت أن سياسة الوزير تمثل “تحديًا صارخًا للمجتمع المصري”، وتساءلت عن طبيعة خطط التطوير في فصل يصل تعداد الطلاب فيه إلى 120 طالبًا، وقالت: “مافيش كرسي يقعد عليه، مافيش بنية تحتية، مافيش مدرس”.

وأضافت: “خطة الوزارة تتكلم عن مجتمع تاني غير مجتمعنا المصري”.

نائبة تتهم وزير التعليم بإهدار المال العام في التابلت

من جهتها قالت النائبة آمال عبد الحميد، عضو البرلمان، إن “مشكلة التعليم مشكلة أزلية كان عندنا أمل إنه الوزير يحل المشكلة من جذورها، لكنه قلب المنظومة وبدل أن يحلها بتخطيط مناسب عمل خطة لا تصلح للتنفيذ في بنية تحتية متهالكة”، مشيرة إلى مشكلة التابلت وامتحانات الثانوية العامة التي شابها عدد من المشكلات، خاصة مع ضعف شبكات الإنترنت في القرى. ووجهت سؤالها للوزير: “هل كنت دارس الموضوع ده؟”.

واتهمت عبد الحميد شوقي بإهدار المال العام “أهدرت مال عام في التابلت، كان لا بد من البدء بالصفوف الصغرى في الابتدائي، لكن لا تبدأ بالثانوية العامة، وناس تدخل الامتحان تلاقي التابلت مش شغال، والناس مش عارفة تجاوب”.

وأضافت: “عدد المدرسين عندك غير كافي فيه عجز شديد في عدد المدرسين واللي اتعين بعد شهرين اتفصل”.