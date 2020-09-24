أبرز 10 أخبار في البورصة المصرية خلال الأسبوع (تفاعلي)

شهدت أبرز أخبار البورصة المصرية خلال الأسبوع، اختتام جلسة الخميس على أداء هابط لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب وانخفاض رأسمالها السوقى بقيمة 4.4 مليارات جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.62% ليصل إلى 10911 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.46% إلى 2000 نقاط، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64% إلى 2885 نقاط.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.2 مليار جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 62 سهمًا من إجمالى 188، بينما هبط 108، وبقي 18 دون تغيير.

وتنوعت إفصاحات الشركات المدرجة فى البورصة المصرية على مدار الأسبوع، وترصد «المال» فى هذا التقرير أبرز عشرة أخبار منها:

أخبار البورصة المصرية: we تتقدم بعرض مالى للحصول على حزمة ترددات جديدة

وشهدت أخبار البورصة المصرية الأحد إعلان شركة المصرية للاتصالات عن تقدمها بعرض مالى وفنى إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للحصول على حزمة ترددات جديدة.

وقالت المصرية للاتصالات، إن هذا العرض يتضمن الحصول على حزمة ترددات جديدة بتقنية TDD وفق نظام حق الانتفاع لمدة عشر سنوات.

وأضافت الشركة فى إفصاح للبورصة، أنها فى انتظار رد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، لكنها لم توضح قيمة العرض المالى أو تفاصيله.

وأشارت الشركة إلى أن حصولها على هذه الترددات يأتى فى إطار خطة لتحسين جودة الخدمات المقدمة من شركة المحمول we.

أخبار البورصة المصرية: إيديتا توقع اتفاق قرض جديد بقيمة 105 ملايين جنيه

ايديتا

كما شهدت الجلسة،إعلان شركة ايديتا للصناعات الغذائية توقيع اتفاق قرض جديد متوسط الأجل بقيمة 105 ملايين جنيه مع البنك العربى الأفريقى الدولى.

وقالت إيديتا فى إفصاح إن هذا القرض يندرج ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم الصناعات.

وتبلغ مدة القرض سبع سنوات، كما تبلغ نسبة الفائدة عليه 8%، ويستخدم فى تمويل شراء وتركيب خط إنتاج جديد،وفقا للشركة.

أخبار البورصة.. سوديك توقع عقد قرض جديد بقيمة 2.57 مليار جنيه

كذلك شهدت الجلسة إفصاح شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) عن توقيع عقد قرض متوسط الأجل مع البنك العربى الأفريقى الدولى بقيمة 2.57 مليار جنيه.

وقالت سوديك إن شركتها التابعة سوريل للاستثمار العقارى هى التى وقعت عقد التسهيل الائتمانى مع البنك العربى الأفريقى.

وأضافت الشركة أن هذا القرض سيستخدم فى استكمال الأعمال الإنشائية بمشروع “فيليت” بالقاهرة الجديدة .

وأطلقت سوديك مشروع فيليت بالقاهرة الجديدة عام 2014 على مساحة 301 فدان، ويضم ناد رياضى يجرى العمل فى إنشاءاته حاليا.

عامر جروب تصرف النظرعن مشروع سوهاج الجديدة

عامر-جروب22

وشهدت جلسة الثلاثاء عدة إفصاحات أبرزها، إعلان مجموعة عامر جروب القابضة عن صرف النظر عن الاستمرار فى خطتها لإنشاء مشروع عمرانى بمدينة سوهاج الجديدة.

وقالت عامر جروب إن هذا القرار اتخذ بعد دراسة مالية وتسويقية للمشروع.

وكانت الشركة قد دخلت فى عملية تفاوض منذ عام تقريبا مع هيئة المجتمعات العمرانية لزيادة مساحة قطعة أرض طلبت تخصيصها بمدينة سوهاج الجديدة من 36 فدانا إلى 50 فدانا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة فى 31 ديسمبر الماضى إنها لا زالت تتفاوض على مساحة وسعر قطعة أرض مع الهيئة.

مساهم يبيع أسهما في الخليجية الكندية بقيمة 5.1 مليون جنيه

شكوك حول تحقيق شركات العقارات مبيعاتها المستهدفة

كما شهدت الجلسة اعلان شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربى، عن قيام المساهم محمد ممدوح حسن الماوى ببيع آلاف الأسهم بقيمة إجمالية 5.1 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة إن المساهم محمد الماوى نفذ عملية بيع لنحو 67.2 ألف سهم بقيمة إجمالية 5.19 مليون جنيه.

وانخفضت نسبة مساهمة العميل بعد العملية من 15.48% إلى 13.95% من إجمالى أسهم اشركة.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 68.13 جنيه، ونفذتها شركة الشروق للوساطة فى الأوراق المالية.

سبيد ميديكال توقع اتفاقًا مع معامل المدينة بالإسكندرية

شركة سبيد ميديكال

أما جلسة الأربعاء فقد شهدت إعلان شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية اليوم الأربعاء عن توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة معامل المدينة بمحافظة الإسكندرية.

وقالت سبيد ميديكال إن هذا الاتفاق ينص على قيامها بإدارة جميع معامل شركة المدينة لطب الإخصاب بمحافظة الإسكندرية.

وأضافت الشركة فى إفصاح، أن هذا الاتفاق سيضيف لسلسلة معاملها فى الإسكندرية ثلاثة معامل أخرى يتوقع أن ترفع إيراداتها بنسبة 7% سنويا.

وتشمل المعامل الثلاثة، معمل مستشفى المدينة للمرأة فى الإسكندرية المتخصصة فى طب الأسرة والإنجاب والتخصيب.

كما يتضمن الاتفاق، مجموعة معمل مجمع عيادات المدينة الطبى ،إضافة إلى معمل المدينة بشارع مصطفى كامل بالإسكندرية.

جى بي أوتو تحصل على رخصة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي

كما شهدت اعلان شركة جى بى أوتو غبور لصناعة السيارات عن حصولها على رخصة هيئة الرقابة المالية لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى عبر شركة تابعة.

وقالت جى بى أوتو إن هذا النشاط سيضاف إلى نشاط شركتها التابعة «درايف للتخصيم».

يأتى هذا التوسع فى إطار خطة المجموعة لتنمية أعمالها فى مجالات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر والتمويل العقارى وخدمات تأجير أساطيل النقل وكذلك التأمين على الحياة.

النيل لحليج الأقطان: 49.7 مليون سهم استجابت لعرض شراء إيميكس

كما شهدت جلسة الخميس عدة افصاحات ،أبرزها إعلان إدارة البورصة المصرية عن استجابة 49.76 مليون سهم فى شركة النيل لحليج الأقطان لعرض الشراء المقدم من شركة إيميكس إنترناشونال.

وقالت البورصة فى بيان مختصر على شاشة التداول إن هذه الكمية من الأسهم استجابت للعرض طوال فترة سريانه وحتى انتهائه بجلسة اليوم.

وتبلغ أسهم النيل لحليج الأقطان حوالى 52.99 مليون سهم ،ويمثل عدد الأسهم المستجيبة للعرض حوالى 93.9% تقريبا ،وفقا لحسابات “المال”.

وتقدمت إيميكس إنترناشيونال فى 8 سبتمبر الحالي بعرض استحواذ على الشركة بسعر 50 جنيها للسهم .

وأبدى مساهمو الشركة فى وقت لاحق تحفظات على السعر باعتباره متدنيًا وطالبوا بتحسينه.

زهراء المعادى تسند أعمال رصف لشركة النيل للطرق بقيمة 18 مليون جنيه

كما أعلنت شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، عن إسناد عملية رصف عدة طرق فى مشروعاتها إلى شركة النيل العامة للطرق والكبارى بقيمة إجمالية 18.1 مليون جنيه تقريبا.

وقالت زهراء المعادى فى إفصاح الخميس إن مجلس إدارتها وافق بجلسته المنعقدة أمس على هذا الإسناد إضافة إلى بنود أخرى.

ويختص الإسناد بأعمال إنشاء ورصف طرق الشطر الثامن واستكمال بعض المرافق بمدينة زهراء المعادى (المشروع الأساسى للشركة).

الشرقية للدخان تسجل 3.7 مليار جنيه صافى ربح خلال عام

الشرقية للدخان ايسترن كومباني

كما أعلنت شركة الشرقية للدخان “إيسترن كومبانى” عن تسجيلها صافى ربح قدره 3.79 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2020 .

وكشفت النتائج المقارنة تسجيل الشركة صافى ربح مماثل تقريبا (3.73 مليار جنيه) خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2019.

كما أظهرت القوائم المالية المرسلة للبورصة ارتفاع إيرادات الشركة إلى 14.4 مليار جنيه خلال العام مقارنة مع نحو 14 مليار جنيه خلال العام السابق.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح بشكل طفيف إلى 1.6 جنيه، مقارنة بنصيب قدره 1.55 جنيه للسهم فى العام السابق.