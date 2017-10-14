أبرز وأهم العناوين الصادرة فى الصحف المصرية.. السبت

متابعاتتنشر "المال" أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت 14-10 - 2017،وفيما يلى أبرزها:أخبار مصر* ‎‫مصر تطلب التحقيق في انتخابات اليونيسكو وتعرب عن تقديرها للدول الداعمة.* رئيس البنك الدولي يشيد بتجربة مصر في الإصلاحات الاقتصادية.* تدمير بؤرة إرهابية بسيناء واستشهاد 6 من

متابعات

تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت 14-10 – 2017،وفيما يلى أبرزها:

أخبار مصر

* ‎‫مصر تطلب التحقيق في انتخابات اليونيسكو وتعرب عن تقديرها للدول الداعمة.

* رئيس البنك الدولي يشيد بتجربة مصر في الإصلاحات الاقتصادية.

* تدمير بؤرة إرهابية بسيناء واستشهاد 6 من أبطال القوات المسلحة.

* وزير المالية: مليارا دولار من قرض صندوق النقد الشهر المقبل.

* بعد نجاح “القاهرة” في حقن الدماء ومنع التقسيم.. الفصائل السورية: شكراً لمصر.

* وزير الأوقاف: التدين الشكلي والسياسي أخطر التحديات أمام المجتمع.

أخبار اليوم

* ‎‫مصر تطلب التحقيق في انتخابات اليونيسكو وتعرب عن تقديرها للدول الداعمة.

* 3 آلاف ضيف يشاركون في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

* قائد نسور الجو يكشف لـ”أخبار اليوم”: نملك واحدة من أقوى التشكيلات الجوية في الشرق الأوسط.

* الخبراء: التعليم يحتاج إلى “جراحة” وليس “مسكنات”.

* تقودها الجامعة البريطانية في مصر.. رؤية مصرية إنجليزية لمواجهة تحديات التعليم الجامعي.

* تحركات عديدة لجذب السياح إلى وادي النطرون.

* الاستثمار تحاول انتزاع أرض مستشفى العباسية لبناء جراج.

* رئيس البنك الدولي يشيد بتجربة مصر في الإصلاحات الإقتصادية.

* رئيس المجلس الاستشاري للرئيس الإندونيسي: التعاون الاقتصادي مع مصر لا يرقى لإمكانيات البلدين.

* الجارحي يعرض تجربة الإصلاح الإقتصادي على كبريات المؤسسات المالية بأمريكا.

* لأول مرة منذ 4 سنوات.. 1.5 مليار جنيه صافي أرباح الشركات المعدنية.

* “الأهلي المصري” يطور “5” مدارس حكومية ببولاق أبو العلا.

* بعد غياب أكثر من ربع قرن عن المونديال وزير الشباب يرصد لحظات “الشهد والدموع”: المهندس خالد عبدالعزيز: صلاح أنقذنا.. وشباب مصر أحرزوا كأس العالم في الانتماء.

* أفراح المنتخب.. عرض مستمر أبوريدة يعتمد خطة إعداد الفراعنة لروسيا.

* تهدئة مؤقتة بسبب بطولة أفريقيا والانتخابات.. رحيل متعب عن الأهلي في يناير.

الأهرام

* ترحيب عربي ودولي بجهود مصر لإنجاز المصالحة الفلسطينية.. واشنطن: خطوة مهمة.. وخادم الحرمين: أثلجت صدور المسلمين.

* شرم الشيخ تستعد لانطلاق “منتدى شباب العالم” 4 نوفمبر المقبل‬.. الرئيس يوجه بأهمية الدقة في التنظيم..‬ ‫والدولة لن تتحمل أي تكلفة.

* ألف شاب متطوع تحت إشراف مكتب الرئيس لوضع اللمسات الأخيرة لـ”منتدى شباب العالم”.

* المنسق العام: إقبال دولي غير متوقع.. وشرم الشيخ ستتحول إلى عاصمة عالمية للشباب.

* في العيد الـ 44 للقوات الجوية.. الفريق يونس المصري: نمتلك تكنولوجيا متقدمة وقادرون على التعامل مع أحدث نظم التسليح.. قواتنا الجوية دائمًا محل تقدير.. ودول كثيرة تطلب تنفيذ تدريبات مشتركة معنا.

* تدمير بؤرة إرهابية بسيناء واستشهاد 6 من أبطال القوات المسلحة.

* تقرير دولى: النيل على حافة الخطر.

* رئيس “مياه القاهرة”: إهدار مليون متر يوميًا.. والأسعار أقل من التكلفة.

* وزير المالية: مليارا دولار من قرض صندوق النقد الشهر المقبل.

* محافظ البنك المركزي لـ”الأهرام”: صناديق عالمية للإستثمار في مصر.

* سحر نصر: بناء اقتصاد قوي يتطلب شراكة مع المؤسسات الدولية.

* أول مركز لوجيستي للمنتجات المصرية بالإمارات.

* إعفاء فوري لـ 47% من هيكل صادراتنا للتجمع.. بدء تنفيذ إتفاقية تحرير التجارة مع دول الميركسور.

* إدارة جديدة للمطابع الأميرية للنهوض بصناعة الطباعة.

* وزير الرياضة: ننتظر رد الجبلاية على مقترحات عودة الجماهير.

الجمهورية

* بعد نجاح “القاهرة” في حقن الدماء ومنع التقسيم.. الفصائل السورية: شكراً لمصر.

* وزير الأوقاف: التدين الشكلي والسياسي أخطر التحديات أمام المجتمع.

* وزير الأوقاف في خطبة الجمعة بالسيد البدوي: زواج القاصرات مخالف للشرع وجريمة يجب أن يحاسب كل من شارك فيها.. الفتاوى الخاطئة فتحت بابًا كبيرًا من الفساد على المجتمعات.. لا يتم الزواج إلا بعقد المأذون الشرعي.. وما عداه من عقود وحيل باطل.

* محلب وشاكر ومدبولي يحددون.. توفير احتياجات العاصمة الإدارية من المحولات الكهربائية.. نقل أصول محطة أسيوط لشركة الوجه القبلي.. وبني سويف العملاقة بالخدمة قبل بداية العام.

* إصلاحات اقتصادية قوية لتحقيق النمو وجذب الإستثمار.. سحر نصر: حوافز لتشجيع القطاع الخاص واهتمام كبير بالعنصر البشري.

* لأول مرة في تاريخ الحكومة.. اليوم.. التخطيط تنفذ أكبر مشروع لبناء قدرات العاملين بالدولة.

* رئيس الهيئة القومية للغذاء لـ”الجمهورية”: حرص الحكومة على تقديم وجبة غذائية لطلاب المدارس بجودة عالمية.. وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقًا للمعايير الدولية والرقابة على تداول الأغذية.

* رئيس القابضة للطرق والكباري: 167 مشروعًا جديدًا تحت التنفيذ.. لدعم التنمية والعمران.. طريق شبرا – بنها الحر.. والقوس الغربي للدائري الإقليمي في الخدمة قريبًا.. إنجاز المشروعات المتعثرة.. في التوقيتات المحددة خلال عامين.

* رئيس هيئة السكة الحديد لـ”الجمهورية”: القطاع الخاص شريك في تشغيل خطوط البضائع والصيانة.. خصخصة الهيئة.. والتركيز على رفع كفاءة أسطول الجرارات.. إلغاء الرحلات قرار صائب.. ومؤقت.. أدى لانتظام المواعيد.

* 16.3 مليار دولار في 10 شهور بزيادة 17%.. تحويلات المصريين في الخارج تتحدى “صرافة الإخوان”.. وكيل “إقتصادية النواب” يطالب بشركات صرافة في الخارج وشركة حكومية لاستثمار المدخرات.

* بعد توقف عامين.. مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة منتظمة من الدنمارك بالورود.

* بدء صياغة عقود الراغبين في البقاء بماسبيرو بعد التطوير.. درويش: تسكين 350 أسرة بالأسمرات.. و850 صرفوا التعويضات.

* غدًا.. آخر موعد للتسجيل الإلكتروني بالإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي.

* كوبر يرد على طلبات رحيله قبل المونديال الروسي: “مستمر في قيادة الفراعنة لحين إشعار آخر”.. حققت حلم المصريين الغائب منذ 28 عامًا.. وفخور بإنجاز أمم أفريقيا.. اعترفت بأخطائي الفنية.. ولم أر “هاشتاج” رحيلي.

* بعد التعادل 1/1 مع طنطا.. الزمالك ينسحب من الدوري احتجاجًا على سوء التحكيم.. مرتضى يرفض استكمال المسابقة في ظل اتحاد أبوريدة.