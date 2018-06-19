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أبرز نقاط التشابه والاختلاف بين سيارات إيمجراند X7 وبريليانس V3

المال خاص تنتمي السيارتان جيلي إيمجراند X7 وبريليانس V3 إلى شريحة السيارات الصينية المطروحة بالسوق المحلية ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV. ونظرًا لتداخل العديد من العوامل في حسم القرارات الشرائية المتعلقة بالسيارات في مصر ومن بينها الأسعار والمواصفات وما يتعلق بها من وسائل الرا