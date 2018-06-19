أبرز نقاط التشابه والاختلاف بين سيارات إيمجراند X7 وبريليانس V3

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تنتمي السيارتان جيلي إيمجراند X7 وبريليانس V3 إلى شريحة السيارات الصينية المطروحة بالسوق المحلية ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.
ونظرًا لتداخل العديد من العوامل في حسم القرارات الشرائية المتعلقة بالسيارات في مصر ومن بينها الأسعار والمواصفات وما يتعلق بها من وسائل الراحة والترفيه ومنظومة السلامة والأمان بالسبارة؛ يعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين لتوضيح أبرز نقاط التشابه والاختلاف.
المواصفات
جيلي إيمجراند X7 (1.3 A/T Turbo )
بريليانس V3 (1.5 A/T intelligent )
الوكيل
جي بي أوتو غبور
بريليانس البافارية
السعر الرسمي
315
286.9
ناقل الحركة
أتوماتيك
أوتوماتيك
النمط
SUV
SUV
سعة المحرك
1299
1498
عدد الاسطوانات
4
4
عدد السرعات
5
5
قوة المحرك
131
110
عزم المحرك
185
145
التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة)
12
13.4
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
5
5
عدد الأبواب
5
5
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
6.7
7.5
سعة خزان الوقود (لتر)
55
52
السرعة القصوى كم/ الساعة
169
170
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
يوجد
كراسي كهربائية
لا يوجد
لا يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
يوجد
لا يوجد
نظام التنبيه ضد السرقة
يوجد
لا يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
جنوط رياضية
يوجد
يوجد
مقاس الجنوط
17
17
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
يوجد
لا يوجد
مساحات خلفية
يوجد
يوجد
مرايا جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
طي المرايات الجانبية كهربائيا
لا يوجد
لا يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح زنون
لا يوجد
لا يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
لا يوجد
لا يوجد
مصابيح أمامية حساسة للإضاءة
يوجد
لا يوجد
تحكم بالمصابيح الأمامية
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED
يوجد
يوجد
سبويلر خلفي
يوجد
يوجد
النظام الذكى لركن السيارة
يوجد
لا يوجد
النظام الصوتي
يوجد
يوجد
مشغل أقرص مدمجة
MP3/DVD
MP3/DVD
مدخل AUX
لا يوجد
يوجد
USB
يوجد
يوجد
بلوتوث
يوجد
يوجد
مساند رأس أمامية وخلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
يوجد
يوجد
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
يوجد
يوجد
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
يوجد
يوجد
فرش جلد
يوجد
يوجد
نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك
يوجد
يوجد
فتحة سقف
يوجد
يوجد
كاميرا خلفية
يوجد
لا يوجد
كمبيوتر رحلات
يوجد
يوجد
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
إلكتروني
عجلة قيادة يمكن التحكم بها
يوجد
يوجد
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
يوجد
يوجد
مثبت سرعة
يوجد
يوجد
عجلة القيادة من الجلد
يوجد
يوجد
ناقل الحركة من الجلد
يوجد
لا يوجد
إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية
يوجد
يوجد
ولاعة
يوجد
يوجد
طفاية سجائر متحركة
يوجد
يوجد
قفل مركزي للأبواب
يوجد
يوجد
صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة
يوجد
يوجد
حامل أكواب أمامي
يوجد
يوجد
حامل أكواب خلفي
يوجد
يوجد
مسند يد أمامي
يوجد
يوجد
مسند يد خلفي
ماسك الكوب
ماسك الكوب
غطاء للشنطة الخلفية
يوجد
يوجد
درج تخزين أمامي
يوجد
يوجد
مخرج كهرباء
يوجد
لا يوجد
مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية
يوجد
لا يوجد
مساحات زجاج خلفية
يوجد
يوجد
مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار
لا يوجد
لا يوجد
نور بالشنطة الخلفية
يوجد
يوجد
كشافات أمامية حساسة للإضاءة
يوجد
لا يوجد
مساحة الشنطة الخلفية (لتر)
580
455
حزام أمان خلفي
يوجد
يوجد