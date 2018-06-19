سيــارات

أبرز نقاط التشابه والاختلاف بين سيارات إيمجراند X7 وبريليانس V3

المال خاص تنتمي السيارتان جيلي إيمجراند X7 وبريليانس V3 إلى شريحة السيارات الصينية المطروحة بالسوق المحلية ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV. ونظرًا لتداخل العديد من العوامل في حسم القرارات الشرائية المتعلقة بالسيارات في مصر ومن بينها الأسعار والمواصفات وما يتعلق بها من وسائل الرا
2:20 ص, الأربعاء, 20 يونيو 18 2:20 ص, الأربعاء, 20 يونيو 18

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المال خاص

تنتمي السيارتان جيلي إيمجراند X7 وبريليانس V3 إلى شريحة السيارات الصينية المطروحة بالسوق المحلية ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

ونظرًا لتداخل العديد من العوامل في حسم القرارات الشرائية المتعلقة بالسيارات في مصر ومن بينها الأسعار والمواصفات وما يتعلق بها من وسائل الراحة والترفيه ومنظومة السلامة والأمان بالسبارة؛ يعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين لتوضيح أبرز نقاط التشابه والاختلاف.

المواصفات

جيلي إيمجراند X7  (1.3 A/T Turbo )

بريليانس V3  (1.5 A/T intelligent )

الوكيل

جي بي أوتو غبور

بريليانس البافارية

السعر الرسمي

315

286.9

ناقل الحركة

أتوماتيك

أوتوماتيك

النمط

SUV

SUV

سعة المحرك

1299

1498

عدد الاسطوانات

4

4

عدد السرعات

5

5

قوة المحرك

131

110

عزم المحرك

185

145

التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة)

12

13.4

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

5

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

6.7

7.5

سعة خزان الوقود (لتر)

55

52

السرعة القصوى كم/ الساعة

169

170

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

يوجد

لا يوجد

نظام التنبيه ضد السرقة

 يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

17

17

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

 يوجد

فوانيس ضباب خلفية

يوجد

لا يوجد

مساحات خلفية

يوجد

يوجد

مرايا جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايات الجانبية كهربائيا

لا يوجد

لا يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح أمامية حساسة للإضاءة

يوجد

لا يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED

يوجد

يوجد

سبويلر خلفي

يوجد

يوجد

النظام الذكى لركن السيارة

يوجد

لا يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقرص مدمجة

MP3/DVD

MP3/DVD

مدخل AUX

لا يوجد

يوجد

USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

يوجد

فرش جلد

يوجد

يوجد

نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك

يوجد

يوجد

فتحة سقف

يوجد

يوجد

كاميرا خلفية

يوجد

لا يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

يوجد

يوجد

عجلة القيادة من الجلد

يوجد

يوجد

ناقل الحركة من الجلد

يوجد

لا يوجد

إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

ولاعة

يوجد

يوجد

طفاية سجائر متحركة

يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة

يوجد

يوجد

حامل أكواب أمامي

يوجد

يوجد

حامل أكواب خلفي

يوجد

يوجد

مسند يد أمامي

يوجد

يوجد

مسند يد خلفي

ماسك الكوب

ماسك الكوب

غطاء للشنطة الخلفية

يوجد

يوجد

درج تخزين أمامي

يوجد

يوجد

مخرج كهرباء

يوجد

لا يوجد

مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية

يوجد

لا يوجد

مساحات زجاج خلفية

يوجد

يوجد

مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار

لا يوجد

لا يوجد

نور بالشنطة الخلفية

يوجد

يوجد

كشافات أمامية حساسة للإضاءة

يوجد

لا يوجد

مساحة الشنطة الخلفية (لتر)

580

455

حزام أمان خلفي

يوجد

يوجد

 

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