أبرز ما جاء في الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية الثانية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يتم دراسة أفكار جديدة لإقامة مشاريع في إفريقيا، حيث إن معدلات الناتج القومي المحلي للقارة الإفريقية خلال الـ20 عاما الماضية يفوق المعدلات العالمية، وعدد السكان يقترب من 1.5 مليار نسمة ويتزايد مقارنة بأي مكان في العالم.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في القمة الروسية الإفريقية في النسخة الثانية.

وأضاف بوتين خلال كلمته في الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية الثانية والتي عقدت اليوم في مدينة سان بطرسبورج الروسية، أن التبادل التجاري بلغ 18 مليار دولار في العام الماضي، كما أنه على يقين استطاعة زيادة حجم التبادل التجاري في المستقبل.

واوضح بوتين، أنه خلال النصف الأول من العام الجاري شهد زيادة ونمو في التبادل التجاري إل النصف، خاصة في المواد الغذائية والذي يمثل أهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع أن هناك أولوية لمد البلدان الافريقية بالقمح والشعير والذرة كمساعدات غذائية أو من خلال البرنامج الغذائي للأم المتحدة، والتي بلغت قيمتها 6.7 مليار دولار في العام الماضي، وفي الفترة من فبراير الي يونيو العام الجاري زادت بنسبة 60%.

وقال بوتين إنه تم تصدير 11 مليون طن قمح في العام الماضي، وخلال الستة أشهر الماضي تم تصدير 10 ملايين طن، رغم العقوبات الدولية المفروضة على روسيا.

وأضاف أن روسيا مستعدة خلال الثلاثة أشهر القادمة تقديم بالمجان لكل من بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وافريقيا الوسطي واريتريا حوالي من 25 إلي 50 ألف طن من الحبوب لكل منهم، وأيضَا نقل مجاني لكل تلك الشحنات.

وأشار بوتين أن أوكرانيا أنتجت العام الماضي 55 مليون طن من الحبوب بينما الصادرات بلغت 47 مليون طن منها 17 مليون طن قمح، بينما روسيا بلغ محصولها العام الماضي 165 مليون طن من الحبوب و60 مليون طن منها تم تصديره منها 48 مليون طن قمح.

وقال بوتين إن حصة روسيا في الأسواق العالمية للقمح نسبة 20%، أما أوكرانيا حصتها أقل من 5%، بما يعني أن روسيا تساهم بقسط في الأمن الغذائي العالمي، وتعتبر مورد غذائي موثوق.

وأضاف أنه يتم إنشاء منطقة صناعية روسية في قناة السويس ومصر، ونعول على بناء أولي القدرات الإنتاجية هذا العام، وفي المستقبل سيتم نقل كافة البضائع والمنتجات لكافة الدول الإفريقية، إضافة إلي إنشاء محطة طاقة نووية في الضبعة في مصر بمشاركة شركة روساتوم الروسية.