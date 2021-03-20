أبرز مؤشرات سوق التأمين في الربع الأخير من 2020 ( جراف)

نجحت شركات التأمين ، من تحصيل ما يزيد علي 9.9 مليار جنيه، في الربع الأخيرة من العام الماضي 2020 ، خلال الفترة من أول أكتوبر حتي نهاية ديسمبر، مقابل 8.9 مليار جنيه تقريبًا، تم تحصيلها في الربع المقابل من العام السابق 2019، بزيادة تتجاوز مليار جنيه، بنسبة نمو 11.9%.

ووفقًا لبيانات الرقابة المالية،، توزعت أقساط التأمين المُحصلة في الربع الأخير من 2020، البالغة 9.9 مليار جنيه، بواقع 4.7 مليار جنيه تقريبًا، لصالح شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 5.2 مليار جنيه، هي نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

من ناحية أخري، بلغت فاتورة التعويضات والمطالبات التي سددتها شركات التأمين، في الربع الرابع من العام الحالي 4.7 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 4.9 مليار جنيه، تم سدادها في الربع المقابل من العام الماضي 2019، بإنخفاض قيمته 200 مليون جنيه، بنسبة إنخفاض 4%.

وبلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات، من فاتورة التعويضات المُسددة في الربع الرابع من 2020، البالغة 4.7 مليار جنيه، ما قيمته 2.2 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 2.5 مليار جنيه، هي نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال من المطالبات المُسددة.

من ناحية أخري، شهد الربع الأخير من 2020، إرتفاع عدد الوسطاء الإعتباريين- اي الشركات- إلي 92 وسيط إعتباري، في الربع الأخير من 2020، مقابل 90 شركة في الربع المقابل من 2019.

وفي المقابل، إنخفض عدد الوسطاء الطبيعيين- الأفراد- ليصل الي 13089 وسيط، في الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 13300 وسيط في الربع المقابل من العام السابق 2019.

من ناحية أخري، إنخفض عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار – الأشخاص الإعتباريين أو الشركات- إلي 22 مقابل 69 شركة، خلال فترتي المقارنة، فيما إنخفض عدد خبراء المعاينة وتقدير الاضرار الطبيعيين- اي الأفراد- ليصل الي 375 خبيرًا في الربع الأخير من 2020، مقابل 408 خبيرًا في الربع المقابل من 2019.

وإنخفضت شركات الخبرة الاستشارية- خبراء التأمين الإستشاريون من الأشخاص الإعتباريين- ليصل الي 9 شركات في الربع الأخير من 2020، مقابل 15 شركة ، في الربع المقابل من 2019 ، فيما إرتفع عدد خبراء التأمين الإستشاريون الطبيعيون- أو الأفراد- ليصل الي 367 مقابل 361 خبيرًا، خلال فترتي المقارنة.

جدير بالذكر ان البيانات المرتبطة بعدد المهنيين، سواء وسطاء أو خبراء، تتضمن أعدادهم منذ بداية النشاط وحتي تاريخه- اي حتي نهاية ديسمبر 2020-.

الجراف التالي يوضح نصيب شركات تأمين الممتلكات والحياة من الأقساط المحصلة في الربع الأخير من 2020.

الجراف التالي يوضح نصيب شركات تأمين الممتلكات والحياة من التعويضات المسددة في الربع الأخير من 2020.

الجراف التالي يوضح عدد المهنيين بسوق التأمين منذ بداية النشاط وحتي نهاية 2020.