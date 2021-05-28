أبرز مؤشرات سوق التأمين السعودي في 2020 وحصص الفروع من الأقساط (جراف)

كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

شهد قطاع التأمين، بالسوق السعودي، نموًا بلغت نسبته 2.3% في أقساطه المُكتتبة خلال عام 2020 ، مقارنة بالعام السابق 2019، ليصل الي 38.8 مليار ريال، مقابل 37.9 مليار ريال، خلال عامي المقارنة.

ووفقًا للبيانات الرسمية، الصادرة من البنك المركزي السعودي– حصلت المال علي نسخة منها- إستحوذ فرع التأمين الصحي علي النصيب الأكبر من الأقساط المُكتتبة، في نهاية 2020، بقيمة 22.8 مليار ريال، بنسبة 58.9%.

وحل فرع التأمين العام، في المركز الثاني، بين قائمة فروع التأمين بالسوق السعودي، من حيث الأقساط المُكتتبة، بقيمة 14.7 مليار ريال ، بنسبة 37.9% ، تلاه فرع تأمين الحماية والإدخار، بنسبة 3.2% .

في سياق متصل، كشفت بيانات البنك المركزي السعودي، عن إرتفاع قيمة الأقساط المُكتتبة من خلال منصات الوساطة الإلكترونية ، لتصل الي 2.3 مليار ريال، في 2020 ، مقابل 1.3 مليار ريال، في العام السابق 2019 ، بزيادة تصل إلي مليار ريال، وبنسبة نمو تقترب من 43.5%.

وإرتفع عُمق التأمين– أو نسبة المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي- ليصل الي 1.48% بنهاية 2020 ، مقابل 1.28% في نهاية العام السابق 2019.

في السياق ذاته، إرتفعت نسبة نمو صافي الربح – بعد خصم الزكاة والضريبة- لقطاع التأمين السعودي، لتصل الي 61.6% في نهاية 2020 ، مقارنة بالعام السابق، لتصل الي 1.4 مليار ريال تقريبًا ، ما إنعكس علي علي العائد علي الأصول وحقوق المساهمين.

وشهد مؤشر معدل الخسارة الإجمالي لقطاع التأمين السعودي، تحسنًا ملحوظًا في نهاية 2020، مقارنة بالعام السابق، ليصل الي 77.5% مقابل 81.9% خلال عامي المقارنة ، نتيجة تحسن الخسارة في فرع التأمين الصحي وتأمين المركبات أو السيارات.

وقد شهد عام 2020 ، أول إندماج في قطاع التأمين السعودي، من خلال إندماج شركة “ولاء” للتأمين التعاوني، مع شركة “متلايف” و”المجموعة الأمريكية الدولية” و”البنك العربي الوطني للتأمين التعاوني” وتلاه إندماج شركة “إتحاد الخليج للتأمين التعاوني” مع شركة ” الأهلية للتأمين التعاوني” ، وذلك في إطار دور البنك المركزي السعودي، في تشجيع شركات التأمين، علي الإندماج والإستحواذ لتحقيق رؤية المملكة 2030 وبرامجها، بالإضافة الي تقوية الوضع المالي لقطاع التأمين، حفاظًا علي حقوق المؤمن لهم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وخفض التكاليف، بالإضافة الي تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء ، وتنويع المنتجات المقدمة، والقدرة علي الحصول علي الكفاءات البشرية والإبقاء عليها.

وشهد عام 2020، ايضًا ، توقيع إتفاقية مُلزمة للإندماج بين شركتي” اجزيرة تكافل تعاوني” و”سوليدرتي السعودية للتكافل” ، تلاها توقيع إتفاقية “غير” ملزمة بين شركتي “أمانة للتأمين التعاوني” و” عناية للتأمين التعاوني”.

الجراف التالي، يوضح الحصة السوقية للتأمين الصحي والتأمين العام وتأمين الحماية والإدخار من أقساط السوق السعودي في 2020.

الجراف التالي، يوضح الحصة السوقية للتأمين الصحي والتأمين العام وتأمين الحماية والإدخار من أقساط السوق السعودي في 2019.

الجراف التالي، يوضح نصيب فروع التأمين من أقساط السوق السعودي، خلال عامي 2020 و2019.