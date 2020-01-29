أبرز مؤشرات التبادل التجاري بين مصر وعدد من دول العالم في الشهور العشرة الأولى من 2019 (خريطة تفاعلية)

سجل حجم التبادل التجاري لمصر مع منطقة شرق أوروبا نحو 14.751 مليار دولار في العشرة شهور الأولي من عام 2019

سجل حجم التبادل التجاري لمصر مع منطقة شرق أوروبا نحو 14.751 مليار دولار، في الشهور العشرة الأولى من عام 2019 موزعةً بين واردات مصرية بقيمة 11.33 مليار دولار، وصادرات مصرية بقيمة 3.4 مليار، وفق نشرة التجارة الخارجية التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في وقت سابق.

وتتضمن منطقة شرق أوروبا عددًا من الدول كاليونان وأوكرانيا وقبرص وبولندا وكرواتيا وغيرها.

حجم التبادل التجاري لمصر مع منطقة غرب أوروبا

فيما سجل حجم التبادل التجاري لمصر مع منطقة غرب أوروبا “وتشمل المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وغيرها” في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019، نحو 20.55 مليار دولار موزعةً بين 14.4 مليار، وصادرات مصرية بقيمة 6.06 مليار.

وسجل حجم التبادل التجاري مع الدول الآسيوية في الفترة السابقة نحو 34.847 مليار دولار، توزعت بين واردات مصرية بقيمة 26.6 مليار؛ فيما سجلت الصادرات نحو 8.1 مليار.

أما الدول الأفريقية فبلغ حجم التبادل التجاري لمصر معها نحو 5.625 مليار دولار موزعًا بين واردات بقيمة 1.7 مليار، وصادرات مصرية قيمتها نحو 3.8 مليار.

التجارة مع دول شمال أمريكا

أما دول شمال أمريكا وتشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فبلغ حجم التجارة المشتركة لمصر معها خلال الفترة السابقة نحو6.6 مليار دولار، تتوزع بين واردات مصرية قيمتها 4.3 مليار، وصادرات مصرية بقيمة 2.2 مليار.

وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه بلغ حجم التبادل التجاري لمصر مع دول وسط أمريكا نحو 110.84 مليون دولار، منها 76.354 مليون دولار واردات، بينما سجلت الصادرات المصرية إليها نحو 34.491 مليون.

أما منطقة جنوب أمريكا التي تشمل البرازيل والأرجنتين فبلغت التجارة المشتركة معها خلال الفترة السابق ذكرها نحو 3.810 مليار دولار، منها 3.4 مليار واردات مصرية، وسجلت الصادرات المصرية نحو 313.617 مليون دولار.

أما الدول الأقيانوسية وتتضمن استراليا ونيوزيلندا، فسجل حجم التجارة المشتركة معها في الشهور العشرة الأولى من عام 2019 نحو 605.974 مليون دولار، منها واردات بقيمة 578.895 مليون، وصادرات قدرها 27.079 مليون دولار.

التجارة مع الدول العربية

أما حجم التبادل التجاري مع جملة الدول العربية فسجل نحو 17.76 مليار موزعًا بين صادرات بقيمة 8.3 مليار، وواردات قدرها نحو 9.44 مليار.

وكانت آخر النشرات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن التجارة الخارجية لمصر، قد كشفت بلوغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول العالم فى الفترة من شهر يناير حتى أكتوبر من 2019 نحو 87.3 مليار، مقابل 91.8 مليار خلال الفترة المقابلة من 2018.

وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أن إجمالي حجم صادرات مصر بلغ نحو 24.577 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2019، مقابل 24.26 مليار في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع 1.22%.

فيما تراجع إجمالي حجم واردات مصر مع دول العالم في الشهور العشرة الأولى من عام 2019 إلى نحو 62.815 مليار دولار، مقابل 67.66 مليار في الفترة نفسها من 2018، بنسبة انخفاض قدرها 7.1%.