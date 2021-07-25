أبرز مؤشرات أقساط وتعويضات واستثمارات قطاع التأمين خلال شهر مايو (جراف)

وعلى الجانب الآخر ارتفعت قيمة التعويضات المسددة من قبل قطاع التأمين 1.7 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضى مقابل 942.8 مليون جنيه خلال نفس الشهر

شهد شهر مايو الماضى تطورا كبيرا فى مؤشرات قطاع التأمين، حيث تراوحت معدلات النمو بين 49.3% فى الأقساط المحصلة فى تأمينات الحياة، و29% فى الأقساط المحصلة فى تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى حين بلغ إجمالى نمو الأقساط المحصلة فى السوق ككل 41.1% خلال شهر مايو الماضى مقاررنة بنفس الشهر من العام الماضى.

الجراف التالى يوضح تطور أقساط تأمين الممتلكات والمسئوليات خلال شهر مايو الماضى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى القيمة بالمليار جنيه.

تطور أقساط التأمين فى مايو

وبلغت أقساط تأمين الممتلكات 1.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضى مقابل 1.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى وبنسبة نمو 29% ، فيما بلغت الأقساط المحصلة فى نشاط تأمينات الحياة 2.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضى مقارنة بــ 1.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى وبنسبة نمو 49.3%.

الجراف التالى يوضح تطور قيمة أقساط تأمين الحياة خلال شهر مايو الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى (القيمة بالمليار جنيه). </iframe<p><strong>وعلى الجانب الآخر ارتفعت قيمة التعويضات المسددة من قبل قطاع التأمين 1.7 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضى مقابل 942.8 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى وبنسبة ارتفاع 78.4% ، وسددت شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات 785.2 مليون جنيه خلال شهر مايو الماضى مقارنة بــ 494 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى بنسبة ارتفاع 58.9% .</strong><p>الجراف التالى يبين قيمة التعويضات التى سددتها شركات تأمين الممتلكات خلال شهر مايو الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى (القيمة بالمليون جنيه). <iframe loading="lazy" class="localfocusvisual" frameborder="0" style="width:100%;height:550px;overflow:hidden" src="https://localfocuswidgets.net/60fd5568a5309"> </iframe<p><strong>وعلى الجانب الآخر ارتفعت قيمة التعويضات المسددة من قبل قطاع التأمين 1.7 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضى مقابل 942.8 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى وبنسبة ارتفاع 78.4% ، وسددت شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات 785.2 مليون جنيه خلال شهر مايو الماضى مقارنة بــ 494 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى بنسبة ارتفاع 58.9% .</strong><p>الجراف التالى يبين قيمة التعويضات التى سددتها شركات تأمين الممتلكات خلال شهر مايو الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى (القيمة بالمليون جنيه). <iframe class="localfocusvisual" frameborder="0" style="width:100%;height:550px;overflow:hidden" src="https://localfocuswidgets.net/60fd5568a5309">

تطور فاتورة التعويضات

وارتفعت قيمة التعويضات التى سددتها شركات تأمينات الحياة من 896.3 مليون جنيه خلال شهر مايو الماضى مقابل 448.8 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى وبنسبة ارتفاع 99.7% ، وبلغت قيمة التعويضات التى سددها قطاع التأمين 1.7 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضى مقابل 942.8 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى وبنسبة ارتفاع 78.4%.

الجراف التى يوضح تطور قيمة التعويضات التى سددتها شركات تأمينات الحياة خلال شهر مايو الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى (القيمة بالمليون جنيه).

وبلغت قيمة الاستثمارات الجديدة فى صناديق التأمين الخاصة مليار جنيه خلال شهر مايو الماضى مقابل 735 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى وبنسبة نمو 42.6% ، وذلك وفقا لتقرير الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن هيئة الرقابة المالية.

الجراف التالى يبين تطور قيمة أقساط قطاع التأمين خلال شهر مايو الماضى مقابل نفس الشهر الشهر من العام الماضى (القيمة بالمليار جنيه). </iframe<p>الجراف التالى يوضح تطور قيمة تعويضات قطاع التأمين خلال شهر مايو الماضى مقابل نفس الشهر الشهر من العام الماضى (القيمة بالمليار جنيه). <iframe loading="lazy" class="localfocusvisual" frameborder="0" style="width:100%;height:550px;overflow:hidden" src="https://localfocuswidgets.net/60fda3daf2c05"> </iframe<p>الجراف التالى يوضح تطور قيمة تعويضات قطاع التأمين خلال شهر مايو الماضى مقابل نفس الشهر الشهر من العام الماضى (القيمة بالمليار جنيه). <iframe class="localfocusvisual" frameborder="0" style="width:100%;height:550px;overflow:hidden" src="https://localfocuswidgets.net/60fda3daf2c05">

الجراف التالى يوضح تطور الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال شهر مايو الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى (القيمة بالمليار جنيه).