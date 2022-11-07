أبرز فعاليات «النواب والشيوخ» تجاه مؤتمر المناخ Cop27

حرص البرلمان “بغرفتيه” النواب والشيوخ -خلال الفترة الماضية- من خلال لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية على عقد عدد من الاجتماعات بحضور ممثلين عن وزارتي الخارجية والبيئة لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر مؤتمر المناخ، بالإضافة للجهود البرلمانية “الرقابية والتشريعية” لإصدار قوانين ترسخ للحفاظ على البيئة بما يتسق مع رعاية مصر لمؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالمناخ Cop 27 المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، كان من أبرزها:

مجلس النواب

عقدت لجنة العلاقات الخارجية اجتماعات في شهر أكتوبر 2022 لعرض خطة مصر من أجل استضافة قمة مؤتمر المناخ (cop27) بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية، وتم استعراض كافة جوانب المؤتمر من قبل الوزارات المعنية وتم الاستماع إلى توصيات اللجنة في هذا الشأن.

كما عقدت لجنة الشئون العربية اجتماعات في شهر أكتوبر 2022 لمناقشة آخر استعدادات مصر لمؤتمر المناخ (cop27) بحضور ممثلين عن وزارتي الخارجية والبيئة، تم خلالها بحث كافة الإجراءات ذات الصلة بالمؤتمر والوفود المشاركة والترتيبات المقترحة وتم عرض توصيات اللجنة في هذا الشأن.

ونظر المجلس بجلسته المعقودة في 6 يونيو 2022 طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزيرة البيئة حول تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية، وعن سياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظاً على المناخ والبيئة، وعن جهود الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية، وعن خطة مجابهة مخاطر التغيرات المناخية وتأثيراتها ومدى الاستعدادات لمؤتمر cop27))، وعن تأخر إصدار الموافقات البيئية لترخيص وتشغيل العديد من المشروعات.

كما أقر المجلس بجلسته المعقودة في 18 أكتوبر 2022 على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

مجلس الشيوخ:

ناقش المجلس بجلسته المعقودة في 20 ديسمبر 2021 تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب وليد التمامي، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقاً للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، بحضور وزيرة البيئة وممثلين عن الوزارات المعنية، وتم استعراض كافة التوصيات ذات الصلة بمؤتمر المناخ والإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

و عقدت لجنة الشئون الخارجية اجتماعاً مع المعنيين من وزارة الخارجية لمناقشة الاستعدادات لمؤتمر المناخ وتم استعراض خطة الوزارة والاستماع إلى توصيات اللجنة في هذا الشأن.