سيـــاســة

أبرز عناوين صحف مصر الصادرة صباح الخميس

متابعات تنشر "المال" أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس 9-11 - 2017، وفيما يلى أبرزها: الأهرام * السيسى لشباب العالم: اتحدوا فى مواجهة الإرهاب. * السيسى يستقبل وزير خارجية فنلندا على هامش المنتدى. * غادة والى فى جلسة دور منظمات المجتمع المدنى: لدينا 48 ألفا و300 جمعية منها 30 أ