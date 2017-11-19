أبرز عناوين صحف مصر الصادرة صباح الأحد

متابعات تنشر "المال" أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد 19-11 - 2017، وفيما يلى أبرزها: أخبار مصر – البابا تواضروس: أنا بخير – “مدبولي”: شبكات مياه القاهرة متهالكة الأهرام – السيسى: لا أحد يستطيع المساس بحق مصر فى مياه النيل – للمرة ال

متابعات

تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد 19-11 – 2017، وفيما يلى أبرزها:

أخبار مصر

– البابا تواضروس: أنا بخير

– “مدبولي”: شبكات مياه القاهرة متهالكة

الأهرام

– السيسى: لا أحد يستطيع المساس بحق مصر فى مياه النيل

– للمرة الأولى.. فتح معبر رفح تحت إشراف «السلطة»

– مصر الأولى عربيا بين الدول الأفضل «سمعة»

– البابا تواضروس: أنا بخير

– تهديدات باغتيال «بوتين».. وتحذيرات من موجة إرهاب أوروبية فى الكريسماس

– أمسية فنية «كويتية» على مسرح الجمهورية

– أول مهرجان لـ «قش الأرز»

– «الشباب» تتبنى مبادرات طلاب الجامعات لتحقيق التنمية المجتمعية

– تدريب 88 ألف تلميذ على الإسعافات والسلوكيات الصحية

– استراتيجية لتطوير قطاع التمور فى 4 محافظات

الجمهورية

– طلاب الحربية والشرطة و13 جامعة.. “إيد واحدة”

– قابيل: 3 تجمعات صناعية للغزل والنسيج بالخبرة الهندية

– الرئيس في قبرص.. غداً

– شكري بحث مع وزيري خارجية الأردن وجيبوتي التنسيق العربي والشراكة من أجل التنمية

– “مدبولي”: شبكات مياه القاهرة متهالكة

– حملة موسعة لانضباط بالسكة الحديد

– 3 تعديلات علي قانون النقابات الجديد

– “رعاية صحية” للسوريين.. بالقاهرة والجيزة والإسكندرية

– البحر الأحمر تتفاعل بجدية مع إنذار السيول

– وزير النقل يوجه بإنجاز القوس الشمالي الإقليمي بداية العام المقبل