سيـــاســة

أبرز عناوين صحف مصر.. الخميس

متابعاتتنشر "المال" أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس الموافق 11-5 - 2017، وفيما يلى أبرزها:الأهرام السيسى يبحث مع كينياتا تعزيز التعاون المشترك. السيسي يعلن بدء إنتاج الغاز الطبيعى بحقول شمال الإسكندرية* الرئيس يشهد افتتاح المشروع ويوجه بسرعة إنجاز المرحلة الثا
9:37 ص, الخميس, 11 مايو 17 9:37 ص, الخميس, 11 مايو 17

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متابعات

تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس الموافق 11-5 – 2017، وفيما يلى أبرزها:

الأهرام

 السيسى يبحث مع كينياتا تعزيز التعاون المشترك.

 السيسي يعلن بدء إنتاج الغاز الطبيعى بحقول شمال الإسكندرية

* الرئيس يشهد افتتاح المشروع ويوجه بسرعة إنجاز المرحلة الثانية.

* الرئيس يوجه بإنجاز المشروعات لتحقيق تحسن ملموس فى حياة المواطنين.

* قابيل: نواجه بحزم أى محاولات تلاعب فى الاستيراد.. والسجن عاما وغرامة مليون جنيه.

* مدبولى: طرح أراض للاستثمار والإسكان المتوسط وتنفيذ مرافق امتداد بالشيخ زايد.

* لجنة أراضى الدولة: مليارا جنيه مديونية شاغلى أراضى الإسكندرية.

* إزالة 8 آلاف تعد على نهر النيل خلال شهرين.

* وزير الصحة: الانتهاء من مستشفى الفيوم العام الجديد خلال 18 شهر.

* اليوم .. آخر موعد لسداد نفقات حجاج الجمعيات الأهلية.

* الزراعة: بيع 56 قطعة من أراضى بئر العبد بالمزاد.

* النيابة الإدارية تحيل 8 مسئولين بجمارك وبريد بورسعيد إلى المحاكمة.

* سليم أمينا عاما للأعلى للإعلام والإبقاء على العراقى فى منصبه.

* الشرقاوى: تعاون مع الصين فى النقل البرى والبحرى والتشييد والبناء.

* المركزى للإحصاء: مصر 93 مليون نسمة الإثنين المقبل.

* «المركزى» يلزم البنوك عدم التعاقد مع أكثر من 7 شركات صرافة.

* الرقابة المالية: تطوير التأمين المتناهى الصغر.

* محافظ أسيوط يسلم الأم المثالية شيكا ب 50 ألف جنيه.

* السجن 15 عاما لأمين شرطة باع 18 طبنجة للإرهابيين.

* القبض على عصابة دولية لجلب المخدرات يتزعمها رجل أعمال لبنانى.

* الأهلى «يعسكر» اليوم ببرج العرب.. والجهاز الفنى يستقر على التشكيل الرئيسى أمام زانكو.

الأخبار

* السيسي يعلن بدء إنتاج الغاز الطبيعي بحقول شمال الإسكندرية.

* الملا: الاحتياطي ٥ تريليونات قدم مكعب غاز.. والاستثمارات ٩ مليارات دولار.

* شريف إسماعيل يلتقي رئيسة وزراء بريطانيا اليوم بلندن.

* السيسي يبحث مع الرئيس الكيني تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية.

* الرئيس يشدد علي سرعة إنجاز المشروعات مع الحفاظ علي أعلي معايير الجودة.

* وزير الصحة يضع حجر الأساس لمستشفي الفيوم الجديد بتكلفة ٨٠٠ مليون جنيه.

* معيط : صرف الأثر الرجعي للعلاوة لمدة 11 شهراً دفعة واحدة.

* «النواب» يوافق علي العلاوة والحكومة تتعهد بصرفها قبل رمضان.

* التعليم تنشر البوكليت الرابع والأخير لطلاب الثانوية.

* لجنة محلب: مهلة شهرين للقاهرة لتحديد حجم الأرض المعتدي عليها.

* تواضروس يلتقي ولي عهد بريطانيا الأسبوع القادم.

* انكسار الموجة الحارة اليوم.

* الحبس سنة لتوفيق عكاشة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

* نبيه: باب المنتخب مفتوح أمام الشناوى.

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