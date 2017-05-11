أبرز عناوين صحف مصر.. الخميس

متابعاتتنشر "المال" أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس الموافق 11-5 - 2017، وفيما يلى أبرزها:الأهرام السيسى يبحث مع كينياتا تعزيز التعاون المشترك. السيسي يعلن بدء إنتاج الغاز الطبيعى بحقول شمال الإسكندرية* الرئيس يشهد افتتاح المشروع ويوجه بسرعة إنجاز المرحلة الثا

متابعات تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس الموافق 11-5 – 2017، وفيما يلى أبرزها: الأهرام السيسى يبحث مع كينياتا تعزيز التعاون المشترك. السيسي يعلن بدء إنتاج الغاز الطبيعى بحقول شمال الإسكندرية * الرئيس يشهد افتتاح المشروع ويوجه بسرعة إنجاز المرحلة الثانية. * الرئيس يوجه بإنجاز المشروعات لتحقيق تحسن ملموس فى حياة المواطنين. * قابيل: نواجه بحزم أى محاولات تلاعب فى الاستيراد.. والسجن عاما وغرامة مليون جنيه. * مدبولى: طرح أراض للاستثمار والإسكان المتوسط وتنفيذ مرافق امتداد بالشيخ زايد. * لجنة أراضى الدولة: مليارا جنيه مديونية شاغلى أراضى الإسكندرية. * إزالة 8 آلاف تعد على نهر النيل خلال شهرين. * وزير الصحة: الانتهاء من مستشفى الفيوم العام الجديد خلال 18 شهر. * اليوم .. آخر موعد لسداد نفقات حجاج الجمعيات الأهلية. * الزراعة: بيع 56 قطعة من أراضى بئر العبد بالمزاد. * النيابة الإدارية تحيل 8 مسئولين بجمارك وبريد بورسعيد إلى المحاكمة. * سليم أمينا عاما للأعلى للإعلام والإبقاء على العراقى فى منصبه. * الشرقاوى: تعاون مع الصين فى النقل البرى والبحرى والتشييد والبناء. * المركزى للإحصاء: مصر 93 مليون نسمة الإثنين المقبل. * «المركزى» يلزم البنوك عدم التعاقد مع أكثر من 7 شركات صرافة. * الرقابة المالية: تطوير التأمين المتناهى الصغر. * محافظ أسيوط يسلم الأم المثالية شيكا ب 50 ألف جنيه. * السجن 15 عاما لأمين شرطة باع 18 طبنجة للإرهابيين. * القبض على عصابة دولية لجلب المخدرات يتزعمها رجل أعمال لبنانى. * الأهلى «يعسكر» اليوم ببرج العرب.. والجهاز الفنى يستقر على التشكيل الرئيسى أمام زانكو. الأخبار * السيسي يعلن بدء إنتاج الغاز الطبيعي بحقول شمال الإسكندرية. * الملا: الاحتياطي ٥ تريليونات قدم مكعب غاز.. والاستثمارات ٩ مليارات دولار. * شريف إسماعيل يلتقي رئيسة وزراء بريطانيا اليوم بلندن. * السيسي يبحث مع الرئيس الكيني تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية. * الرئيس يشدد علي سرعة إنجاز المشروعات مع الحفاظ علي أعلي معايير الجودة. * وزير الصحة يضع حجر الأساس لمستشفي الفيوم الجديد بتكلفة ٨٠٠ مليون جنيه. * معيط : صرف الأثر الرجعي للعلاوة لمدة 11 شهراً دفعة واحدة. * «النواب» يوافق علي العلاوة والحكومة تتعهد بصرفها قبل رمضان. * التعليم تنشر البوكليت الرابع والأخير لطلاب الثانوية. * لجنة محلب: مهلة شهرين للقاهرة لتحديد حجم الأرض المعتدي عليها. * تواضروس يلتقي ولي عهد بريطانيا الأسبوع القادم. * انكسار الموجة الحارة اليوم. * الحبس سنة لتوفيق عكاشة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه. * نبيه: باب المنتخب مفتوح أمام الشناوى.