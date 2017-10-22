أبرز عناوين الصحف المصرية 22 أكتوبر

متابعات
تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد 22 – 10 – 2017، وفيما يلى أبرزها:
أخبار مصر
– بدء تحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية بمدن القناة وسيناء
– الأعلى للإعلام يطالب جموع الشعب الوقوف صفاً واحداً
الأهرام
– السيسى: ذكرى معركة العلمين تدفعنا لتجديد العهد للحفاظ على السلام
– الداخلية: استشهاد ١٦ من رجال الشرطة فى اشتباكات مع عناصر مسلحة بالواحات
– رئيس مجلس الوزراء يوجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين
– المفتى: الشرطة تقدم تضحيات كثيرة من أجل الوطن
– بدء تحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية بمدن القناة وسيناء
– فودة : ممشى سياحى بطول 3 كيلو بخليج نعمة
– تذليل العقبات أمام مشروعات المياه والصرف
– بحث تيسير حركة التجارة والسفر العربية اليوم
– رفض ترخيص حمامات السباحة المخالفة
– الكنائس: ندعم القيادة السياسية فى محاربة الإرهاب
– مؤتمر دولى بالقاهرة لبحث مخاطر التغيرات المناخية
– النيابة الإدارية: نقف فى خندق واحد خلف قواتنا
– «الصحفيين» تهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أى تحركات مريبة
– السفارة الألمانية: الاعتداء الإرهابى غير مبرر
– أوروبا: لا مكان لتركيا بيننا تحت قيادة أردوغان
– عقوبات أمريكية متوقعة ضد إيران وحزب الله
– واشنطن وباريس وروما تشجب الهجوم الإرهابى
– هيئة الاستعلامات تدين تغطية BBC ورويترز لجريمة الواحات
الجمهورية
– مصرع 16 وإصابة 4 في حادث اصطدام بطريق أسيوط – البحر الأحمر
– الكهرباء لـ”الجمهورية”: المستهلك لن يتحمل الـ1.5 جنيه نظير خدمة قراءة العدادات
– في تشريع جديد.. فئات جديدة تخضع لقانون “الكسب غير المشروع”
– توفر 2.1 مليار جنيه من الدعم
– الملا:الغاز الطبيعي لمليون شقة باستثمارات 4.2 مليار جنيه
– رئيس جامعة الأزهر: مهمتي صعبة وثقيلة.. واستعين بجنود الأزهر
– الأعلي للإعلام يطالب جموع الشعب الوقوف صفاً واحداً
– البرلمان ينتفض ضد الإرهاب
– سكينة فؤاد: لن ينجحوا في سرقة فرحة الشعب
– فريدة الشوباشي: الإخوان علي الفيس بوك يبعثون برسائل التأييد للإرهاب!!