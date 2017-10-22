أبرز عناوين الصحف المصرية 22 أكتوبر

متابعاتتنشر "المال" أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد 22 - 10 - 2017، وفيما يلى أبرزها:أخبار مصر– بدء تحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية بمدن القناة وسيناء – الأعلى للإعلام يطالب جموع الشعب الوقوف صفاً واحداًالأهرام– السيسى: ذكرى معركة العلمين تدفعنا لتجديد

متابعات

تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد 22 – 10 – 2017، وفيما يلى أبرزها:

أخبار مصر

– بدء تحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية بمدن القناة وسيناء

– الأعلى للإعلام يطالب جموع الشعب الوقوف صفاً واحداً

الأهرام

– السيسى: ذكرى معركة العلمين تدفعنا لتجديد العهد للحفاظ على السلام

– الداخلية: استشهاد ١٦ من رجال الشرطة فى اشتباكات مع عناصر مسلحة بالواحات

– رئيس مجلس الوزراء يوجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين

– المفتى: الشرطة تقدم تضحيات كثيرة من أجل الوطن

– بدء تحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية بمدن القناة وسيناء

– فودة : ممشى سياحى بطول 3 كيلو بخليج نعمة

– تذليل العقبات أمام مشروعات المياه والصرف

– بحث تيسير حركة التجارة والسفر العربية اليوم

– رفض ترخيص حمامات السباحة المخالفة

– الكنائس: ندعم القيادة السياسية فى محاربة الإرهاب

– مؤتمر دولى بالقاهرة لبحث مخاطر التغيرات المناخية

– النيابة الإدارية: نقف فى خندق واحد خلف قواتنا

– «الصحفيين» تهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أى تحركات مريبة

– السفارة الألمانية: الاعتداء الإرهابى غير مبرر

– أوروبا: لا مكان لتركيا بيننا تحت قيادة أردوغان

– عقوبات أمريكية متوقعة ضد إيران وحزب الله

– واشنطن وباريس وروما تشجب الهجوم الإرهابى

– هيئة الاستعلامات تدين تغطية BBC ورويترز لجريمة الواحات

الجمهورية

– مصرع 16 وإصابة 4 في حادث اصطدام بطريق أسيوط – البحر الأحمر

– الكهرباء لـ”الجمهورية”: المستهلك لن يتحمل الـ1.5 جنيه نظير خدمة قراءة العدادات

– في تشريع جديد.. فئات جديدة تخضع لقانون “الكسب غير المشروع”

– توفر 2.1 مليار جنيه من الدعم

– الملا:الغاز الطبيعي لمليون شقة باستثمارات 4.2 مليار جنيه

– رئيس جامعة الأزهر: مهمتي صعبة وثقيلة.. واستعين بجنود الأزهر

– الأعلي للإعلام يطالب جموع الشعب الوقوف صفاً واحداً

– البرلمان ينتفض ضد الإرهاب

– سكينة فؤاد: لن ينجحوا في سرقة فرحة الشعب

– فريدة الشوباشي: الإخوان علي الفيس بوك يبعثون برسائل التأييد للإرهاب!!