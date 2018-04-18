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أبرز عناوين الصحف المصرية الأربعاء 18 أبريل

المال- خاصتنشر بوابة "المال" أبرز عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء الموافق 18 أبريل، وهي كالتالي:* شكرى لنظيره البوروندى: لم نرغب فى إعاقة بناء سد النهضة* المطالبة بإنشاء صندوق مصرى صينى للاستثمار فى إفريقيا.* 15 مليار دولار صادرات قطاع الاتصالات عام 2025.* شريف فتحي يفت
9:49 ص, الأربعاء, 18 أبريل 18 9:49 ص, الأربعاء, 18 أبريل 18

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المال- خاص

تنشر بوابة “المال” أبرز عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء الموافق 18 أبريل، وهي كالتالي:

* شكرى لنظيره البوروندى: لم نرغب فى إعاقة بناء سد النهضة


* المطالبة بإنشاء صندوق مصرى صينى للاستثمار فى إفريقيا.


* 15 مليار دولار صادرات قطاع الاتصالات عام 2025.


* شريف فتحي يفتتح مؤتمر ومعرض الطيران الأفريقي ٢٠١٨.


* وزير الرى: مؤتمر دولى فى أكتوبر المقبل لمناقشة التحديات المائية فى إفريقيا.


* اليوم الزمالك يواجه المقاولون لإيقاف الهزائم وإعادة الثقة مع الجماهير.


* الإسماعيلى يصطدم بمصر المقاصة فى مشوار تأميم وصافة الدورى

الأهرام

* رئيس الوزراء يبحث طرح المرحلة الثانية بمشروع الـ 1.5 مليون فدان.


* عبدالعال: لابد من تعديل يقصر التصويت بالاسم على إسقاط العضوية سأعلق أسماء المتغيبين فى الاماكن العامة بدوائرهم.


* الأحوزة العمرانية والسماح بزراعة الأرز.. فى بيانات عاجلة للنواب.


* فى منتدى التعاون الصينى الإفريقى: مميش: 70% نسبة صادرات شركات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.


* قافلة الأزهر الطبية تفحص 2518 مريضًا فى تشاد.


* وزير العدل والنائب العام السعودى يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين.


* سلامة يستقبل رئيس مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية.


* خلال اجتماع مع فريق التعاون بين البلدين: وزير الكهرباء يؤكد ضرورة اختيار مكتب استشارى واحد لمشروع الربط مع السعودية.


* 114 مليون جنيه لتمويل شراء أجهزة كهربائية للمستفيدين من مشروع«أهالينا».


* بحث حركة التجارة والنقل بين مصر والعراق والأردن.


* حملة ببورسعيد للتعريف بقانون التأمين الصحى.


* 10 آلاف جنيه للاقتصادى و20 آلفا للخمس نجوم تيسير إجراءات حصول المصريين بالخارج على تأشيرة الحج.


* رئيس الوزراء يلتقى وزير شؤون مجلس الوزراء بالأمارات.


* تيسير إجراءات حصول المصريين بالخارج على تأشيرة الحج.


* محافظ السويس يتفقد المشروعات الصناعية بالأدبية والسخنة لحل مشكلاتها.


* 220 مليون جنيه لتطوير مستشفى جرجا.


* محافظ مطروح : افتتاح محطة لتحلية مياه البحر بالرميلة 25 أبريل الحالى.


* مشروع للإسكان الاجتماعى بكفر الشيخ بعد إخلاء مقلب القمامة.


* قوافل وبرامج تعليمية لطلاب الثانوية العامة بشمال سيناء.


* البدرى يؤكد التجديد لعامين: ولا نقف على لاعب مهما يكن اسمه.


* المصري يفوز على مونانا الجابونى بعد مباراة مثيرة ويتأهل لدورى المجموعات فى الكونفدرالية.

الجمهورية

* “إسماعيل” :إيجاد مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير فرص العمل.. علي رأس توجهات الدولة.


* مصر لاعب أساسي في سوق الطاقة العالمية.


* تشغيل تجريبي لمطاري “سفنكس” والعاصمة الإدارية.. والافتتاح في يونيه.


* وزيرة التخطيط: انتهي عصر “المسكنات” ولا مكان للمحسوبية


* شهادة رؤساء شركات البترول العالمية في مؤتمر “موك 2018”.


* مصر تمتلك مقومات.. تجعلها لاعباً رئيسياً في “الطاقة”.


* احتياطيات هائلة من الغاز.. شرق المتوسط.


* نسعي للوصول إلي 3 أضعاف الإنتاج المحلي بحلول 2020.


* الملا يؤكد:حقل “ظُهر” غير المشهد العالمي للغاز.


* 4 مشروعات لتنمية الاكتشافات بإنتاج 1.6 مليار قدم يومياً.


* نسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. بنهاية العام الجاري.


* وزير الصناعة أمام مؤتمر المائدة المستديرة لأكسفورد العالمية:نجحنا في تخفيض عجز الميزان التجاري 25% في 2017.


* تبادل الخبرات مع النيابة السعودية.


* 23 ألف جنيه للمتر التجاري في مزاد العاشر.


* مواجهة غامضة بين الزمالك والمقاولون ..جلال ونبيل .. ماذا بعد التعديل …؟

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