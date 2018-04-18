أبرز عناوين الصحف المصرية الأربعاء 18 أبريل

المال- خاص



تنشر بوابة “المال” أبرز عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء الموافق 18 أبريل، وهي كالتالي:



* شكرى لنظيره البوروندى: لم نرغب فى إعاقة بناء سد النهضة





* المطالبة بإنشاء صندوق مصرى صينى للاستثمار فى إفريقيا.





* 15 مليار دولار صادرات قطاع الاتصالات عام 2025.





* شريف فتحي يفتتح مؤتمر ومعرض الطيران الأفريقي ٢٠١٨.





* وزير الرى: مؤتمر دولى فى أكتوبر المقبل لمناقشة التحديات المائية فى إفريقيا.





* اليوم الزمالك يواجه المقاولون لإيقاف الهزائم وإعادة الثقة مع الجماهير.





* الإسماعيلى يصطدم بمصر المقاصة فى مشوار تأميم وصافة الدورى



الأهرام



* رئيس الوزراء يبحث طرح المرحلة الثانية بمشروع الـ 1.5 مليون فدان.





* عبدالعال: لابد من تعديل يقصر التصويت بالاسم على إسقاط العضوية سأعلق أسماء المتغيبين فى الاماكن العامة بدوائرهم.





* الأحوزة العمرانية والسماح بزراعة الأرز.. فى بيانات عاجلة للنواب.





* فى منتدى التعاون الصينى الإفريقى: مميش: 70% نسبة صادرات شركات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.





* قافلة الأزهر الطبية تفحص 2518 مريضًا فى تشاد.





* وزير العدل والنائب العام السعودى يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين.





* سلامة يستقبل رئيس مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية.





* خلال اجتماع مع فريق التعاون بين البلدين: وزير الكهرباء يؤكد ضرورة اختيار مكتب استشارى واحد لمشروع الربط مع السعودية.





* 114 مليون جنيه لتمويل شراء أجهزة كهربائية للمستفيدين من مشروع«أهالينا».





* بحث حركة التجارة والنقل بين مصر والعراق والأردن.





* حملة ببورسعيد للتعريف بقانون التأمين الصحى.





* 10 آلاف جنيه للاقتصادى و20 آلفا للخمس نجوم تيسير إجراءات حصول المصريين بالخارج على تأشيرة الحج.





* رئيس الوزراء يلتقى وزير شؤون مجلس الوزراء بالأمارات.





* تيسير إجراءات حصول المصريين بالخارج على تأشيرة الحج.





* محافظ السويس يتفقد المشروعات الصناعية بالأدبية والسخنة لحل مشكلاتها.





* 220 مليون جنيه لتطوير مستشفى جرجا.





* محافظ مطروح : افتتاح محطة لتحلية مياه البحر بالرميلة 25 أبريل الحالى.





* مشروع للإسكان الاجتماعى بكفر الشيخ بعد إخلاء مقلب القمامة.





* قوافل وبرامج تعليمية لطلاب الثانوية العامة بشمال سيناء.





* البدرى يؤكد التجديد لعامين: ولا نقف على لاعب مهما يكن اسمه.





* المصري يفوز على مونانا الجابونى بعد مباراة مثيرة ويتأهل لدورى المجموعات فى الكونفدرالية.



الجمهورية



* “إسماعيل” :إيجاد مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير فرص العمل.. علي رأس توجهات الدولة.





* مصر لاعب أساسي في سوق الطاقة العالمية.





* تشغيل تجريبي لمطاري “سفنكس” والعاصمة الإدارية.. والافتتاح في يونيه.





* وزيرة التخطيط: انتهي عصر “المسكنات” ولا مكان للمحسوبية





* شهادة رؤساء شركات البترول العالمية في مؤتمر “موك 2018”.





* مصر تمتلك مقومات.. تجعلها لاعباً رئيسياً في “الطاقة”.





* احتياطيات هائلة من الغاز.. شرق المتوسط.





* نسعي للوصول إلي 3 أضعاف الإنتاج المحلي بحلول 2020.





* الملا يؤكد:حقل “ظُهر” غير المشهد العالمي للغاز.





* 4 مشروعات لتنمية الاكتشافات بإنتاج 1.6 مليار قدم يومياً.





* نسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. بنهاية العام الجاري.





* وزير الصناعة أمام مؤتمر المائدة المستديرة لأكسفورد العالمية:نجحنا في تخفيض عجز الميزان التجاري 25% في 2017.





* تبادل الخبرات مع النيابة السعودية.





* 23 ألف جنيه للمتر التجاري في مزاد العاشر.





* مواجهة غامضة بين الزمالك والمقاولون ..جلال ونبيل .. ماذا بعد التعديل …؟

