أبرز عناوين الصحافة المصرية.. الإثنين

متابعات
تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الإثنين الموافق 6-11 – 2017، وفيما يلى أبرزها:
أخبار مصر
– قرار جمهورى بتشكيل الجهاز التنفيذى الدائم للوطنية للانتخابات
– رئيس الأركان اطمأن علي نقاط تأمين الحدود الغربية
الأهرام
– السيسى: مقاومة الإرهاب حق جديد من حقوق الإنسان
– رئيس مجلس النواب اللبنانى: السيسى يؤكد أهمية تجنيب لبنان جميع أشكال التوتر
– قرار جمهورى بتشكيل الجهاز التنفيذى الدائم للوطنية للانتخابات
– السيسى وعون يبحثان هاتفيا التطورات السياسية اللبنانية
– مبادرة لجمع شباب حوض النيل لحل مشكلة سد النهضة
– جلسات مكثفة وقضايا عالمية مع انطلاق الفعاليات الرسمية للمنتدى اليوم
– شكرى: تمكين الشباب والمرأة يلعب دورا رئيسيا فى تحديد مستقبل مصر
– بطلة السباحة العالمية: المنتدى يظهر عظمة مصر
– تشريعية النواب ترفض الاستماع لنائب الفيوم
– مصر تشارك بمعرض بورصة لندن السياحى
الجمهورية
– السيسي يهنئ رئيس كينيا ويدعوه لزيارة مصر
– احتجاج مصري علي بيان 5 دول بشأن احتجاز “مواطن”
– المسماري: قطر “منزعجة” من توحيد الجيش الليبي
– القوس الشمالي للدائري الإقليمي .. جاهز خلال أسبوع
– المالية ترفض صرف حافز معلمي القاهرة الجديدة
– 3.9 مليار جنيه عاجلة لتدبير احتياجات المواطنين
– غرامات فورية للمتعدين علي شبكات الصرف الصحي
– رئيس الأركان اطمأن علي نقاط تأمين الحدود الغربية