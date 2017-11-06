سيـــاســة

أبرز عناوين الصحافة المصرية.. الإثنين

متابعاتتنشر "المال" أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الإثنين الموافق 6-11 - 2017، وفيما يلى أبرزها:أخبار مصر– قرار جمهورى بتشكيل الجهاز التنفيذى الدائم للوطنية للانتخابات– رئيس الأركان اطمأن علي نقاط تأمين الحدود الغربيةالأهرام– السيسى: مقاومة الإرهاب حق جد
6 نوفمبر، 2017 6 نوفمبر، 2017

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متابعات

تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الإثنين الموافق 6-11 – 2017، وفيما يلى أبرزها:

أخبار مصر

– قرار جمهورى بتشكيل الجهاز التنفيذى الدائم للوطنية للانتخابات

– رئيس الأركان اطمأن علي نقاط تأمين الحدود الغربية

الأهرام

– السيسى: مقاومة الإرهاب حق جديد من حقوق الإنسان

– رئيس مجلس النواب اللبنانى: السيسى يؤكد أهمية تجنيب لبنان جميع أشكال التوتر

– قرار جمهورى بتشكيل الجهاز التنفيذى الدائم للوطنية للانتخابات

– السيسى وعون يبحثان هاتفيا التطورات السياسية اللبنانية

– مبادرة لجمع شباب حوض النيل لحل مشكلة سد النهضة

– جلسات مكثفة وقضايا عالمية مع انطلاق الفعاليات الرسمية للمنتدى اليوم

– شكرى: تمكين الشباب والمرأة يلعب دورا رئيسيا فى تحديد مستقبل مصر

– بطلة السباحة العالمية: المنتدى يظهر عظمة مصر

– تشريعية النواب ترفض الاستماع لنائب الفيوم

– مصر تشارك بمعرض بورصة لندن السياحى

الجمهورية

– السيسي يهنئ رئيس كينيا ويدعوه لزيارة مصر

– احتجاج مصري علي بيان 5 دول بشأن احتجاز “مواطن”

– المسماري: قطر “منزعجة” من توحيد الجيش الليبي

– القوس الشمالي للدائري الإقليمي .. جاهز خلال أسبوع

– المالية ترفض صرف حافز معلمي القاهرة الجديدة

– 3.9 مليار جنيه عاجلة لتدبير احتياجات المواطنين

– غرامات فورية للمتعدين علي شبكات الصرف الصحي

– رئيس الأركان اطمأن علي نقاط تأمين الحدود الغربية

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