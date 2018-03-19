أبرز طرازات المخابرات العامة المطروحة بالمزاد العلني منتصف أبريل

"صني" و"كورولا" و"جراند شيروكي" و"باسات" ضمن القائمة عرض سيارتين لـ"رينو" موديل 2017.. والموديلات تبدأ من1990 فتح باب المعاينة بـ"مجلس الدفاع الوطني".. 6 أبريل أحمد شوقي تعتزم الهيئة العامة للخدمات الحكومية عقد مزاد علني لبيع 119 سيارة وموتوسيكل لصالح جهاز المخابرات…

“صني” و”كورولا” و”جراند شيروكي” و”باسات” ضمن القائمة

عرض سيارتين لـ”رينو” موديل 2017.. والموديلات تبدأ من1990

فتح باب المعاينة بـ”مجلس الدفاع الوطني”.. 6 أبريل





أحمد شوقي

تعتزم الهيئة العامة للخدمات الحكومية عقد مزاد علني لبيع 119 سيارة وموتوسيكل لصالح جهاز المخابرات العامة يوم 15 أبريل المقبل؛ بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

قال المهندس محمد رجب، رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية إن المزاد يشمل 17 موتوسيكلا، بالإضافة إلى 102 سيارة تتوزع بين الملاكي والأتوبيسات والميكروباص وسيارات النقل.

وأشار إلى أن موديلات السيارات تتراوح بين عامي 1990 و2017، وتشمل طرازات تابعة للعلامات التجارية بيجو وتويوتا ورينو وجيب وغيرها.

وأكد أن أبرز الطرازات المطروحة للبيع تشمل: بيجو 406 ونيسان صني 2001، ورينو كليو وفولكس فاجن: جولف وباسات، وجيب: شيروكي وجراند شيروكي وليبرتي 2000- 2004، وتويوتا كامري 2009، وكورولا 2004 و2005 و2006، وياريس لافتا إلى أن المزاد سيضم بعض السيارات الحديثة حيث تشمل طرازات من العلامة الفرنسية رينو موديل 2017.

وأوضح أن قائمة المعروضات بمزاد المخابرات العامة تشمل أيضًا: سيارات بيك اب مزودة بكابينة واحدة أو كابينتين، بجانب لوري ماركة مرسيدس، وونش تويوتا.

وأضاف أنه سيتم فتح باب المعاينة على الوحدات المعروضة بالمزاد لمدة 10 أيام شاملة أيام العطلات اعتبارًا من 6 أبريل المقبل، وحتى موعد انعقاد المزاد المحدد بـ15 أبريل، بمجلس الدفاع الوطني بكوبري القبة بجوار مدرسة النقراشي.

واستطرد أنه سيتم طرح كراسة الشروط للبيع بمعرفة جهاز المخابرات العامة بعد الإعلان عن المزاد رسميًّا بداية أبريل المقبل، حيث تطبع الكراسة في المطابع الخاصة بالجهاز، على أن يتم إرسال عدد منها إلى هيئة الخدمات الحكومية بعد الانتهاء من طباعتها.