أبرز حوافز لائحة قانون الاستثمار الجديد

ياسمين فواز منحت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد عددًا من المزايا للمستثمرين الأجنبي والمحلي على السواء، وتضمنت المسوَّدة الأولية للائحة، والتي انفردت "المال" بنشرها أمس، إتاحة الحوافز التي أقرّها القانون لصالح الشركات التي يتم تأسيسها، أو التوسع في نشاط…

ياسمين فواز



منحت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد عددًا من المزايا للمستثمرين الأجنبي والمحلي على السواء، وتضمنت المسوَّدة الأولية للائحة، والتي انفردت “المال” بنشرها أمس، إتاحة الحوافز التي أقرّها القانون لصالح الشركات التي يتم تأسيسها، أو التوسع في نشاط المشروعات القائمة، خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، على أن يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مدّ هذه المدة مرة واحدة.

ونصّت المسوّدة الأولية للائحة على ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدَّم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع المتمتع بالحافز أيًّا من الأصول المادية لشركة أو منشآة قائمة وقت العمل بأحكام قانون الاستثمار الجديد، أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشآة خلال 3 سنوات بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز التي نص عليها القانون، ليترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز والتزام الشركة أو المنشأة بسداد كل المستحقات الضريبية.

وتنشر “المال” أبرز حوافز اللائحة:

1. عدم خضوع الآلات والمعدات اللازمة لمزاولة النشاط داخل المناطق التكنولوجية لكل أنواع الضرائب والرسوم الجمركية.

2. حصول المستثمر على حوافز إضافية حال تعميق المكون المحلي في المشروع بنسبة تزيد على 50% أو تصدير جزء من منتجاتها لا يقل عن 20% إلى الخارج.

3. التصويت والتوقيع الإلكتروني وعقد جلسات مجالس الإدارات بالفيديو كونفرانس.

4. إمكانية إضافة أنشطة أخرى إلى جانب النشاط المصرَّح به بقرار من رئيس الوزراء.

5. حصول بعض المستثمرين على رخص فقط دون استكمال المشروعات.

6. منح الترخيص خلال مدة زمنية محددة لا تتجاوز الشهر حال استيفاء الطلب الأوراق المطلوبة.

7. الربط الإلكتروني الخاصة بالعقارات المتاحة للاستثمار لسرعة تبادل المعلومات.

8. إمكانية تأسيس رأس المال بالعملة الحرة القابلة للتحويل بالبنوك.

9. تحويل رأس المال للشركات القائمة من الجنيه المصري لأي عملة أخرى.

10. موافقة واحدة لإقامة مشروعات التنمية المستدامة التي يصدر بها موافقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

11. توفير جدول إلكتروني لقيد تظلم المستثمر وربطه بالموقع الإلكتروني للهيئة على شبكة المعلومات.