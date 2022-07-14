أبرز جهود وأنشطة وزارة الزراعة وقطاعاتها الخدمية خلال إجازة عيد الأضحى (إنفوجراف)

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الإعلامي للوزارة إنفوجرافا، استعرض خلاله أبرز الجهود والأنشطة الخاصة بالوزارة وقطاعاتها الخدمية، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وسلط الإنفوجراف الضوء على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، لقيادات الوزارة ومسئوليها خلال إجازة العيد، حيث استهلها بتهنئة الوزير لفلاحي مصر والعاملين في الوزارة بحلول عيد الأضحى المبارك.

وشملت التكليفات العاجلة من وزير الزراعة لقيادات الوزارة خلال العيد اتخاذ جميع الإجراءات لاستقبال المواطنين وتوفير كل سبل الراحة لهم ووسائل الترفيه من أجل الاستمتاع بقضاء إجازة العيد بالحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة، واتخاذ كافة الإجراءات للإزالة الفورية في المهد لحالات التعدي وكذلك أعمال تشوين مواد البناء بالتنسيق مع الشرطة وأجهزة الحكم المحلي.

كما تابع وزير الزراعة خلال الإجازة مع قيادات الوزارة منع البناء على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد، كما تابع مع قيادات الطب البيطري حماية الثروة الحيوانية من الأمراض ويوجه بإطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية.

وتابع القصير في رابع ايام العيد موقف التعديات على الأراضي الزراعية على طريق مصر إسكندرية الزراعي، وذلك خلال جولة مفاجئة له منفردا لتفقد الاعمال خلال الإجازة.

كما رصد وزير الزراعة يرصد بنفسه عددا من حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وتواصل مع مديري الزراعة ومسئولي جهاز حماية الأراضي للنزول الفوري والعاجل لاتخاذ الإجراءات العاجلة ضد المتعديين، كما أمر بتشكيل لجنة لفحص موقف التعديات على الأراضي الزراعية بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بالكامل، ووجه بالتعامل الفوري والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين للحفاظ على الرقعة الزراعية، كما وجه بتكثيف المرور الميداني على الأراضي المتاخمة للطرق والمناطق السكنية لمنع التعديات في مهدها.

وأمر وزير الزراعة بتشكيل لجنة بمحافظة الشرقية لفحص شكوى أهالي قرية الحلبي بالزقازيق لتضررهم من إحدى المستشفيات الخاصة المتاخمة للأرض الزراعية، وذلك في استجابة عاجلة لشكاوى المواطنين.

واستعرض الإنفوجراف أيضا الاستعدادات المبكرة للوزارة لاستقبال عيد الأضحى وإعلان حالة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الوزارة، حيث تم طرح كميات من الأضاحي الحية : الأبقار، الجاموس، الماعز والأغنام، بمزارع قطاع الإنتاج والمحطات التابعة للوزارة، فضلا عن طرح اللحوم البلدية والمزيد من السلع الغذائية في المنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك مع استمرار حملات التفتيش والرقابة على منافذ وأسواق بيع اللحوم والمجازر طوال أيام العيد.

وفيما يتعلق بإلغاء الراحات وتقديم الخدمات، تم إلغاء إجازات الأطباء البيطريين بالمجازر والعاملين بالحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة طوال أيام العيد والعمل بنظام النوبتجيات، مع استمرار العمل بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بالأغذية ومعامل معهد الصحة الحيوانية ومعامل مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس، فضلا عن استمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستراتيجية، واستمرار العمل بمحطات الغربلة وانتاج التقاوي طوال العيد لتوفير تقاوي الموسم الجديد.

كذلك تم إلغاء الإجازات والراحات للعاملين بجهاز حماية الأراضي والمرور الدائم لمشرفي الأحواض، لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية، وإعلان حالة الطوارئ بكافة المجازر على مستوى الجمهورية، ودعمها بالأطباء البيطريين، لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالمجان طوال أيام العيد، والحد من الذبح في الشوارع، كما جهز صندوق التأمين على الثروة الحيوانية لحوم الأضاحي بمجزر النوبارية التابع لصندوق التأمين ويطرح من خلاله لحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.

وألقى الإنفوجراف الضوء على حملات المرور والمتابعة الميدانية، لقيادات الوزارة والتي تابعت سير العمل وتكليفات وزير الزراعة خلال اجازة العيد، حيث اطمئن رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة علي جودة اللحوم بالأسواق وسلامة الاضاحي بالشوادر، كما تابع رئيس قطاع الخدمات الزراعية، المحاصيل الصيفية ومحطات التقاوي تواصل العمل استعدادا للموسم الشتوى مبكرا.

كما تابع رئيسا الإدارتين المركزيتين لفحص واعتماد وإنتاج التقاوي العمل في محطات إنتاج وغربلة التقاوي استعدادا للموسم الشتوى، كذلك واصل مديرو مديرات الزراعة يواصلون المرور على الحقول والزراعات المختلفة خلال العيد.

وفيما يتعلق بالحدائق والمجازر خلال اجازة العيد، استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة أكثر من 150 ألف زائر، كما شهدت حديقتي الأورمان والاسماك إقبالا كبيرا من المواطنين، كما استقبلت المجازر الحكومية أكثر من 19 ألف و 600 رأس من الأضاحي المختلفة: أبقار، جاموس، ماعز، أغنام، جمال، وذبحها للمولطنين بالمجان تحت اشراف بيطري متكامل.

وشكلت الوزارة غرف عمليات ومتابعة على مدار الساعة، حيث تابعت غرفة عمليات مركزية بالوزارة الشكاوي والمتابعة مع مديريات الزراعة وغرف العمليات بها على مدار الساعة، كذلك تم استقبال شكاوى المواطنين على ارقام الخط الساخن 15500 و 19561 وعلى تطبيق الواتس آب على رقم 01111866710 .

كذلك أصدرت الإدارة المركزية لحماية الأراضي ومديريات الزراعة بالمحافظات تقارير يومية استعرضت خلالها جهودها في منع التعديات والإزالة الفورية لكل حالات التعدي على مستوى الجمهورية.