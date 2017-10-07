أبرز جهود قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية

بدور إبراهيم:فى إطار جهود القوات المسلحة للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية، تواصل قوات حرس الحدود جهودها فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، وقد تمكنت خلال الفترة من 19 /9 - 4 / 10 / 2017 من - الآتـــى: - ضبط حوالى

بدور إبراهيم:

فى إطار جهود القوات المسلحة للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية، تواصل قوات حرس الحدود جهودها فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، وقد تمكنت خلال الفترة من 19 /9 – 4 / 10 / 2017 من – الآتـــى:

– ضبط حوالى [ (1800) كجم من نبات البانجو المخدر – (6) كجم من مادة الهيروين والأفيون والكوكايين المخدر – (2) مليون قرص من المواد المخدرة – (33) كجم من جوهر الحشيش المخدر ].

– ضبط أكثر من (500) قطعة سلاح مختلفة وكمية كبيرة من الذخائر .

– ضبط عدد (40) ألف قاروصة سجائر مسرطنة وعدد كبير من عبوات مستحضرات التجميل المغشوشة وأكثر من (50) عربة يتم إستخدامها فى عمليات التهريب.

– ضبط كميات من الحجارة المخلوطة بخام الذهب وعدد (18) جهاز للتنقيب عن الذهب.

– ضبط عدد (451) فرد من جنسيات مختلفة خلال محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية.

هذا وتواصل قوات حرس الحدود جهودها فى القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية .