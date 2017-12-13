أبرز تصريحات قادة منظمة التعاون الإسلامي في قمة القدس

خالد بدر الدين أكد يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في كلمة خلال القمة الطارئة للمنظمة والمنعقدة في تركيا اليوم الأربعاء، أن المنظمة ترفض وتدين قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل وأن المنظمة تدعو دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تب

خالد بدر الدين

أكد يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في كلمة خلال القمة الطارئة للمنظمة والمنعقدة في تركيا اليوم الأربعاء، أن المنظمة ترفض وتدين قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل وأن المنظمة تدعو دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تبادر بالاعتراف بها.

وذكرت وكالة رويترز أن يوسف بن أحمد أعلن أن منظمة التعاون الإسلامي ترفض وتدين إعلان الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، وترفض أيضا وتدين قرار نقل السفارة إليها لما يشكله هذا من انتهاك لسيادة القانون الدولي وزعزعة لمنظومة العلاقات الدولية ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية ذات الصلة.

وأضاف أن منظمة التعاون الإسلامي تجدد دعوتها لدول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تبادر بالاعتراف بها الآن دعما لتوطيد دعائم السلام القائم على رؤية حل الدولتين والتزاما صادقا بتحقيق العدالة وصوننا لقرارات الشرعية الدولية.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في افتتاح اجتماع لقادة دول منظمة التعاون الاسلامي الأسرة الدولية الى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية ورفض الاعتراف الأميركي بالمدينة المقدس عاصمة لاسرائيل وإنه يجب أن تتراجع الولايات المتحدة عن قرار الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

ووصف في كلمته أمام قمة منظمة التعاون الإسلامي في أسطنبول قرار واشنطن الأسبوع الماضي بأنه مكافأة لإسرائيل على أعمالها الإرهابية وأن القدس خط أحمر للمسلمين.

وصرّح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو: “نحن من نعترف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين نحث الدول الأخرى على الاعتراف بدولة فلسطينية على أساس حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك في افتتاح اجتماع لوزراء خارجية دول المنظمة التي تضم 57 دولة عضوا، وطالب المسلمين بعدم البقاء صامتين إزاء هذا القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة وهو قرار باطل ولاغ وسنوجه رسالة قوية خلال القمة.”

وأثار اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بالقدس عاصمة لاسرائيل ادانة في كل انحاء العالم وتظاهرات غاضبة في العديد من دول الشرق الاوسط.

وقال الملك عبد الله عاهل الأردن في كلمة خلال القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي في تركيا، إن العنف الذي تشهده المنطقة ناجم عن الإخفاق في إيجاد حل للقضية الفلسطينية وإنه يرفض أي محاولات لتغيير وضعية القدس ومقدساتها الدينية، مضيفا أنه لا يمكن تحقيق السلام الشامل في المنطقة إلا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأعلن أيضا الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع طارئ لزعماء منظمة التعاون الإسلامي في مدينة اسطنبول التركية أنه ينبغي على كل الدول الإسلامية العمل معا للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في مواجهة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأنه يجب على الدول الإسلامية حل نزاعاتها بالحوار، ودعا إلى الوحدة في مواجهة إسرائيل التي قال إنها زرعت بذور التوتر في المنطقة.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع طارئ لزعماء منظمة التعاون الإسلامي في مدينة اسطنبول التركية أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل جريمة كبرى وانتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة وإن القدس كانت وما زالت وستظل إلى الأبد عاصمة لدولة فلسطين.

وقال إن الولايات المتحدة تهب القدس كما لو كانت مدينة أمريكية وإن هذا يتجاوز كل الخطوط الحمراء والجماعات المتطرفة قد تستغل قرار ترامب لتحويل الصراع السياسي إلى ديني والولايات المتحدة لن يكون لها دور في العملية السياسية بعد الآن لأنها منحازة كل الانحياز لإسرائيل وإنه لا سلام ولا استقرار في الشرق الاوسط بدون أن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين.