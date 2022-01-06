أبرز تصريحات الرئيس السيسي من داخل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح العاصمة الجديدة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التهنئة للأخوة المسيحيين: “أحنا في مصر بدأنا طريق عاهدنا فيه ربنا وعاهدناكم إن نكون مع بعض وإن شاء الله هنكمله مع بعض كلنا.. الطريق ده طريق الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع، تتسع لنا كلنا بدون أي فرق أو تمييز، نعيش فيها بسلام وأمان مع بعض”.

وقال الرئيس: “أوعوا حد يدخل بينا، أوعوا حد يفتنا لأن ده مش هاينتهى، خاصة كل ما هنكمل وهننجح وربنا يعينى أكون خادم شريف للبلد دى وليكم”، مؤكدا أن مصر تسع الجميع، وأن أى تحدى أو أى صعاب تهون لو إحنا كلنا دائما على قلب رجل واحد، كلنا مع بعض”.

وأضاف: “عاوز أقولكم على حاجة، انتوا ما تعرفوش حجم التقدير والاحترام والمحبة اللى أكنها لقداسة البابا، خلوا بالكم الرجال توزن في المواقف والظروف الصعبة جدا:.

وخاطب السيسي المصلين في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة: “كل عام وأنتم طيبين، وإنشا الله، العام الجديد يكون عام محبة ورحمة وسلام على الجميع”، ووجه حديثه للمصريين جميعا: “بدأنا طريقا عهدنا فيه الله وعهدناكم، وبدأناه معا وسنكمله معا جميعا”.

كما أكد الرئيس: “أن الجمهورية الجديدة تتسع للمصريين جميعا، دون تفريق أو تمييز، فهي جمهورية الحلم والأمل، وجمهورية العلم والعمل، والجمهورية القادرة وليست الغامشة، والمسالمة وليست المستسلمة”.

وأشار إلى أن “أي تحد أو صعاب تهون طالما المصريين على قلب رجل واحد، محذرا المصريين جميعا من الفتنة”.