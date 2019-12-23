أبرز المناصب التي تقلدها مصطفي الصياد النائب الجديد لوزير الزراعة

أدي نائب وزير الزراعة مصطفى الصياد اليمين الدستورية الأحد، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كنائب لوزير الزراعة، بعد مشوار حافل بالوزارة

شغل الدكتور مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة الجديد لشئون الثروة الداجنة والسمكية والحيوانية عدة مناصب قيادية في وزارة الزراعة خلال فترة تولي عدة وزراء خلال الفترة الماضية .

وأدي نائب وزير الزراعة، اليمين الدستورية الأحد، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كنائب لوزير الزراعة.

وتم تعيين الصياد رئيسا لقطاع استصلاح الأراضي بالوزارة بقرار من رئيس الوزراء.

وتم تعيينه رئيسا للإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بقرار من رئيس الوزراء في 2016 .

وتم ندبه للعمل رئيسا لقطاع إستصلاح الأراضي بالقرار الوزراري 1132 لسنة 2016

وتم تكليفه بالعمل رئيسا لقطاع إستصلاح الأراضي بالقرار الوزاري رقم 1827 لسنة 2015.

كما تم تكليفه بالعمل مديريا تنفيذيا علي مشروع قرية الأمل في 2016.

وتكليفه مديريا تنفيذيا لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالقرار الوزاري رقم 1019 لسنة 2015.

وتم تكليفه بالعمل مديريا تنفيذسا لمشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية لموجب القرار الوزاري رقم 2186 لسنة 2011.

وتم تعيينه مديريا عاما للإدارة العامة لتوطين شباب الخريجين وصغار المنتجين بديوان عام وزارة الزراعة بالقرار الوزاري رقم 1762 لسنة 2012 .