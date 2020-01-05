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أبرز المشروعات التى تم تنفيذها فى«المنيا الجديدة»خلال2019

تم توصيل الشبكة الرئيسية للغاز الطبيعي بمدينة المنيا الجديدة خلال عام 2019
سحر نصر 4:03 م, الأحد, 5 يناير 20 4:03 م, الأحد, 5 يناير 20

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قالت نجاد الكيلاني، معاون رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة إنه تم خلال عام 2019 تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والصحية والترفيهية ورفع كفاءة طرق، بالإضافة إلي مشروعات الإسكان بالمدينة لرفع مستوى الخدمة بالمدينة والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وأوضحت أنه تم تنفيذ مأخذ محطة المياه العكرة بقرية سوادة علي النيل “المرحلة الأولي”بطاقة 45ألف م3 في اليوم، لافتة إلي أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية أعمال الكهروميكانيك لمآخذ مياه مدينة المنيا الجديدة  بطاقة 50 ألف م3 في اليوم،  بإجمالي استثمارات للمشروع 53 مليون جنيه.

وأضافت “الكيلاني” أنه تم توصيل الشبكة الرئيسية للغاز الطبيعي بالمدينة طبقا لبروتوكول التعاون بين الجهاز وشركة وادي النيل للغاز الطبيعي وتوصيل الخدمات للمنازل .

مشروعات طرق

وأشارت إلي أنه تم تطوير ورفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية وتجميل الميادين بالمدينة، بالإضافة إلي تطوير أعمال الزراعة بمناطق مختلفة.

ولفتت إلي أنه جار الانتهاء من تنفيذ محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحي، بطاقة 20 ألف م3 في اليوم كمرحلة أولي، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية يناير الحالي، لاستخدام المياه المعالجة ثلاثيا في ري الزراعات بالمدينة.

مشروعات الإسكان

وتابعت أنه تم تنفيذ 22 عمارة بمشروع جنه للإسكان الفاخر المرحلة الأولي بمنطقة المركز الترفيهي بالمدينة ، جنوب نادي نقابة المهندسين، بإجمالى استثمارات 179 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز بالمشروع %90.

وتابعت أنه تم تنفيذ مركز شباب بمنطقة 400 فدان بالمدينة، لتبلغ عدد المباني المنفذة بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية إلي 84  مبنى، ما بين مبان إدارية وثقافية وتعليمية وصحية وترفيهيه وأمنية وخدمات عامة.

نبذة عن المدينة

يذكر أن المنيا الجديدة تقع شرق النيل أمام مدينة المنيا القديمة وتبعد عن القاهرة 250 كم، وتبلغ المساحة الكلية حوالي 31106.35  فدان والكتلة العمرانية حوالي 6509 أفدنة.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 24639 فدانًا، وتجاوز حجم الاستثمارات بالمدينة 4 مليارات جنيه، بواقع 2 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، و1.8 مليار جنيه فى قطاع المرافق، و262.5 مليون جنيه فى قطاع الخدمات، و45.3 مليون جنيه فى قطاع الزراعة.

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بقلم سحر نصر

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