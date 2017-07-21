أبرز العناوين بصحف مصر .. الجمعة

المال- خاص
تقدم بوابة “المال” عرضا أبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وجاء فيها:
الأهرام
* السيسي: حريصون على ترسيخ دولة القانون والفصل بين السلطات.
* تهنئة للرئيس من إسماعيل بذكرى ثورة 23 يوليو.
* الأزهر الشريف يطالب بتحرك عربي وإسلامي ودولي لإنقاذ المسجد الأقصى.
* بدء تطبيق نظام التأشيرة المسبقة على دخول القطريين لمصر.
* السفير السعودي في حوار مع “الأهرام”: قائمة أدلة تورط قطر في دعم الإرهاب طويلة وبعضها غير معلن.. “طفح الكيل” مع الدوحة وقرار قطع العلاقات لا يستهدف الشعب القطري.
* الإرهاب الأسود يحصد أرواح الأبرياء.. استشهاد 8 مواطنين وضابط شرطة في هجومين إرهابيين بالعريش.. مقتل تكفيري حاول اقتحام كمين “المحاجر” بسيارة مفخخة.
* اليوم.. آخر فرصة أمام طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا.. مؤشرات: 72% الحد الأدنى للقبول بالجامعات للعلمي و67% للأدبي.
* الصحة: افتتاح مركز جديد لخدمات نقل الدم ببورسعيد.
* أمريكا تستحوذ على 23% من براءات الاختراع المصرية.
* 20 مليون يورو استثمارات قبرصية جديدة بقطاع الدواء.
* الحكومة تطالب جميع الجهات بسداد المتأخرات المستحقة للبترول والكهرباء.. إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وتبعية الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية.
* الشريف: مراجعة القوانين لتحسين المناخ التشريعي في الإدارة المحلية.
* سعفان يطالب المصريين المخالفين بالسعودية المغادرة قبل الإثنين.
* 660 مليون دولار من “التمويل الدولية” لقطاع الطاقة.
* الدولار يهبط قرشين ليسجل 17.80 جنيه بالبنوك.
* الري: انتهاء 94.7% من الأعمال المدنية بقناطر أسيوط الجديدة.
* خبر صادم للبدري والأرجنتيني كوبر: خبير ألماني يحذر مروان محسن من الإنضمام للتدريبات قبل 45 يومًا.. أيوب: الأهلي سينافس على اللقب العربي.. وكل لاعبينا في مستوى واحد.
* الأهلي والزمالك جاهزان للفيصلي والفتح في افتتاح البطولة العربية.
* طارق يحيى المدرب العام الجديد للزمالك لـ”الأهرام”: لست محطة لخلافة إيناسيو وأملك صلاحيات في التشكيل والتغييرات والراحلين.
الأخبار
* السيسي يشيد بالتاريخ المشرف والعريق للقضاء المصري.. أبو العزم يؤدي اليمين ووسام الجمهورية لرئيسي مجلس الدولة واستئناف القاهرة السابقين.
* استقبال حافل لرئيس مجلس الدولة الجديد.. أبوالعزم: مكتبي مفتوح أمام الجميع وأحرص على سرعة الإنجاز.
* الحكومة توافق على تعديلات قانون الرقابة الإدارية.. استقلالية كاملة لمكافحة الفساد.. والهيئة تتبع رئاسة الجمهورية.
* الحكومة: البرلمان وافق على قانون تقنين الأراضي ويطبق الأسبوع المقبل.
* وفد لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن: نؤيد دور مصر في دعم الاستقرار بالمنطقة ومواجهة التطرف.
* رئيس البرلمان يزور مصابي حادث الغردقة بمعهد ناصر.
* النواب يشيدون بانعقاد مؤتمرات الشباب دوريًا.
* المتهمون في قضية العدوة يهتفون: تحيا مصر.. بديع يشكو للقاضي: زملائي في القفص يسبوني ويشتموني.
* وزير الصحة: لا نية لرفع أسعار الدواء في الفترة القادمة.. أزمة نقص المحاليل انتهت.. وقانون التأمين الصحي جاهز خلال أسابيع.
* ترحيب واسع بمكتب الفتوى في مترو الأنفاق.. المكتب يتلقى 300 سؤال.. ومشاكل الزواج والمعاملات في المقدمة.
* 10 آلاف و350 جنيهًا سعر تذكرة حج القرعة.
* 5 ملايين جنيه من حاكم الشارقة لمركز الكبد.
* وزير التنمية: “عايزين نراعي ربنا في الغلابة”.
* وزير التموين لـ”الأخبار”: 28 مليار جنيه للحفاظ على الأسعار.. ولن نسمح بالتلاعب بقضية الدعم.
* 50 ألف فدان لإقامة مشروع زراعي شرق العوينات.
* وصول 293 سائحًا إيطاليًا لمطروح.
* إيناسيو يتخلى عن مساعديه الأجانب مقابل 700 ألف جنيه.. وشيكابالا يطلب الخلع.
* طارق يحيي مدربًا عامًا بـ”صلاحيات مدير فني” في الزمالك.
الجمهورية
* “السيسي”: كل التقدير والاحترام لمجلس الدولة.. القضاء العريق يحمي حقوق المواطنين.. ويعلي المصلحة الوطنية.. وحريصون على مبدأ الفصل بين السلطات.
* “القاهرة” في رسالة استياء شديدة اللهجة إلى “واشنطن”: إرشادات السفر إلى مصر.. غير مقبولة.
* أول ثمار إتفاقية الحدود البحرية مع السعودية.. مصر تبدأ التنقيب عن ثروات البترول والغاز بالمياه الإقتصادية.. الملا: مناقصات عالمية للكشف عن كنوزها.. باستثمارات 750 مليون دولار.
* الحكومة تنتهي من تقرير “مصر في 3 سنوات”.. إسماعيل: إحصاء لكل المشروعات الخدمية للمواطنين.. وشكر واجب لمحلب.
* بعد تصديق الرئيس على القانون.. صرف فروق أسعار المقاولات أول أغسطس.
* الجارحي: مصر تطرح سندات دولارية يناير القادم.
* وزير التجارة والصناعة: مشروعات مشتركة مع بيلا روسيا في التصنيع الزراعي.
* الشريف: مركز خرائط لأراضي الدولة وأملاكها.
* تطوير 8 مناطق غير آمنة بالغردقة.. والقضاء على العشوائيات خلال عام.. مدبولي: إنشاء 2000 منزل “توطين” بحلايب وشلاتين بتكلفة 899 مليون جنيه.
* بخبرة وأيدي رجال الهيئة العربية للتصنيع.. إضاءة أول قريتين في “حلايب” بالطاقة الشمسية.
* رؤية جديدة لتطوير التجارة الداخلية.. ورفع كفاءة الأسواق.. التجار يتعهدون لوزير التموين بـ”خفض هامش الربح”.. المصيلحي: 10% فقط زيادة تكلفة النقل بعد ارتفاع أسعار الوقود.
* إحالة لصوص كروت التموين والخبز المدعم للجنايات.. المتهمان تحصلا على 60 مليون جنيه من التلاعب في مليون بطاقة.
* رئيس “كاف” يعلن الحرب على ميراث “حياتو”.. تعديلات تاريخية على مسابقات القارة.. كأس الأمم في يونيو وبطولات الأندية تبدأ في أغسطس.