سيـــاســة

أبرز العناوين بصحف مصر .. الجمعة

المال- خاصتقدم بوابة "المال" عرضا أبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وجاء فيها:الأهرام* السيسي: حريصون على ترسيخ دولة القانون والفصل بين السلطات.* تهنئة للرئيس من إسماعيل بذكرى ثورة 23 يوليو.* الأزهر الشريف يطالب بتحرك عربي وإسلامي ودولي لإنقاذ المسجد الأقصى.* بدء تطبيق نظام التأشي
11:47 ص, الجمعة, 21 يوليو 17 11:47 ص, الجمعة, 21 يوليو 17

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المال- خاص

تقدم بوابة “المال” عرضا أبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وجاء فيها:

الأهرام


* السيسي: حريصون على ترسيخ دولة القانون والفصل بين السلطات.


* تهنئة للرئيس من إسماعيل بذكرى ثورة 23 يوليو.


* الأزهر الشريف يطالب بتحرك عربي وإسلامي ودولي لإنقاذ المسجد الأقصى.


* بدء تطبيق نظام التأشيرة المسبقة على دخول القطريين لمصر.


* السفير السعودي في حوار مع “الأهرام”: قائمة أدلة تورط قطر في دعم الإرهاب طويلة وبعضها غير معلن.. “طفح الكيل” مع الدوحة وقرار قطع العلاقات لا يستهدف الشعب القطري.


* الإرهاب الأسود يحصد أرواح الأبرياء.. استشهاد 8 مواطنين وضابط شرطة في هجومين إرهابيين بالعريش.. مقتل تكفيري حاول اقتحام كمين “المحاجر” بسيارة مفخخة.


* اليوم.. آخر فرصة أمام طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا.. مؤشرات: 72% الحد الأدنى للقبول بالجامعات للعلمي و67% للأدبي.


* الصحة: افتتاح مركز جديد لخدمات نقل الدم ببورسعيد.


* أمريكا تستحوذ على 23% من براءات الاختراع المصرية.


* 20 مليون يورو استثمارات قبرصية جديدة بقطاع الدواء.


* الحكومة تطالب جميع الجهات بسداد المتأخرات المستحقة للبترول والكهرباء.. إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وتبعية الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية.


* الشريف: مراجعة القوانين لتحسين المناخ التشريعي في الإدارة المحلية.


* سعفان يطالب المصريين المخالفين بالسعودية المغادرة قبل الإثنين.


* 660 مليون دولار من “التمويل الدولية” لقطاع الطاقة.


* الدولار يهبط قرشين ليسجل 17.80 جنيه بالبنوك.


* الري: انتهاء 94.7% من الأعمال المدنية بقناطر أسيوط الجديدة.


* خبر صادم للبدري والأرجنتيني كوبر: خبير ألماني يحذر مروان محسن من الإنضمام للتدريبات قبل 45 يومًا.. أيوب: الأهلي سينافس على اللقب العربي.. وكل لاعبينا في مستوى واحد.


* الأهلي والزمالك جاهزان للفيصلي والفتح في افتتاح البطولة العربية.


* طارق يحيى المدرب العام الجديد للزمالك لـ”الأهرام”: لست محطة لخلافة إيناسيو وأملك صلاحيات في التشكيل والتغييرات والراحلين.


 


الأخبار


* السيسي يشيد بالتاريخ المشرف والعريق للقضاء المصري.. أبو العزم يؤدي اليمين ووسام الجمهورية لرئيسي مجلس الدولة واستئناف القاهرة السابقين.


* استقبال حافل لرئيس مجلس الدولة الجديد.. أبوالعزم: مكتبي مفتوح أمام الجميع وأحرص على سرعة الإنجاز.


* الحكومة توافق على تعديلات قانون الرقابة الإدارية.. استقلالية كاملة لمكافحة الفساد.. والهيئة تتبع رئاسة الجمهورية.


* الحكومة: البرلمان وافق على قانون تقنين الأراضي ويطبق الأسبوع المقبل.


* وفد لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن: نؤيد دور مصر في دعم الاستقرار بالمنطقة ومواجهة التطرف.


* رئيس البرلمان يزور مصابي حادث الغردقة بمعهد ناصر.


* النواب يشيدون بانعقاد مؤتمرات الشباب دوريًا.


* المتهمون في قضية العدوة يهتفون: تحيا مصر.. بديع يشكو للقاضي: زملائي في القفص يسبوني ويشتموني.


* وزير الصحة: لا نية لرفع أسعار الدواء في الفترة القادمة.. أزمة نقص المحاليل انتهت.. وقانون التأمين الصحي جاهز خلال أسابيع.


* ترحيب واسع بمكتب الفتوى في مترو الأنفاق.. المكتب يتلقى 300 سؤال.. ومشاكل الزواج والمعاملات في المقدمة.


* 10 آلاف و350 جنيهًا سعر تذكرة حج القرعة.


* 5 ملايين جنيه من حاكم الشارقة لمركز الكبد.


* وزير التنمية: “عايزين نراعي ربنا في الغلابة”.


* وزير التموين لـ”الأخبار”: 28 مليار جنيه للحفاظ على الأسعار.. ولن نسمح بالتلاعب بقضية الدعم.


* 50 ألف فدان لإقامة مشروع زراعي شرق العوينات.


* وصول 293 سائحًا إيطاليًا لمطروح.


* إيناسيو يتخلى عن مساعديه الأجانب مقابل 700 ألف جنيه.. وشيكابالا يطلب الخلع.


* طارق يحيي مدربًا عامًا بـ”صلاحيات مدير فني” في الزمالك.


 


الجمهورية


* “السيسي”: كل التقدير والاحترام لمجلس الدولة.. القضاء العريق يحمي حقوق المواطنين.. ويعلي المصلحة الوطنية.. وحريصون على مبدأ الفصل بين السلطات.


* “القاهرة” في رسالة استياء شديدة اللهجة إلى “واشنطن”: إرشادات السفر إلى مصر.. غير مقبولة.


* أول ثمار إتفاقية الحدود البحرية مع السعودية.. مصر تبدأ التنقيب عن ثروات البترول والغاز بالمياه الإقتصادية.. الملا: مناقصات عالمية للكشف عن كنوزها.. باستثمارات 750 مليون دولار.


* الحكومة تنتهي من تقرير “مصر في 3 سنوات”.. إسماعيل: إحصاء لكل المشروعات الخدمية للمواطنين.. وشكر واجب لمحلب.


* بعد تصديق الرئيس على القانون.. صرف فروق أسعار المقاولات أول أغسطس.


* الجارحي: مصر تطرح سندات دولارية يناير القادم.


* وزير التجارة والصناعة: مشروعات مشتركة مع بيلا روسيا في التصنيع الزراعي.


* الشريف: مركز خرائط لأراضي الدولة وأملاكها.


* تطوير 8 مناطق غير آمنة بالغردقة.. والقضاء على العشوائيات خلال عام.. مدبولي: إنشاء 2000 منزل “توطين” بحلايب وشلاتين بتكلفة 899 مليون جنيه.


* بخبرة وأيدي رجال الهيئة العربية للتصنيع.. إضاءة أول قريتين في “حلايب” بالطاقة الشمسية.


* رؤية جديدة لتطوير التجارة الداخلية.. ورفع كفاءة الأسواق.. التجار يتعهدون لوزير التموين بـ”خفض هامش الربح”.. المصيلحي: 10% فقط زيادة تكلفة النقل بعد ارتفاع أسعار الوقود.


* إحالة لصوص كروت التموين والخبز المدعم للجنايات.. المتهمان تحصلا على 60 مليون جنيه من التلاعب في مليون بطاقة.


* رئيس “كاف” يعلن الحرب على ميراث “حياتو”.. تعديلات تاريخية على مسابقات القارة.. كأس الأمم في يونيو وبطولات الأندية تبدأ في أغسطس.

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