أبرز العناوين بصحف مصر .. الجمعة

المال- خاص

تقدم بوابة “المال” عرضا أبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وجاء فيها:

الأهرام





* السيسي: حريصون على ترسيخ دولة القانون والفصل بين السلطات.





* تهنئة للرئيس من إسماعيل بذكرى ثورة 23 يوليو.





* الأزهر الشريف يطالب بتحرك عربي وإسلامي ودولي لإنقاذ المسجد الأقصى.





* بدء تطبيق نظام التأشيرة المسبقة على دخول القطريين لمصر.





* السفير السعودي في حوار مع “الأهرام”: قائمة أدلة تورط قطر في دعم الإرهاب طويلة وبعضها غير معلن.. “طفح الكيل” مع الدوحة وقرار قطع العلاقات لا يستهدف الشعب القطري.





* الإرهاب الأسود يحصد أرواح الأبرياء.. استشهاد 8 مواطنين وضابط شرطة في هجومين إرهابيين بالعريش.. مقتل تكفيري حاول اقتحام كمين “المحاجر” بسيارة مفخخة.





* اليوم.. آخر فرصة أمام طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا.. مؤشرات: 72% الحد الأدنى للقبول بالجامعات للعلمي و67% للأدبي.





* الصحة: افتتاح مركز جديد لخدمات نقل الدم ببورسعيد.





* أمريكا تستحوذ على 23% من براءات الاختراع المصرية.





* 20 مليون يورو استثمارات قبرصية جديدة بقطاع الدواء.





* الحكومة تطالب جميع الجهات بسداد المتأخرات المستحقة للبترول والكهرباء.. إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وتبعية الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية.





* الشريف: مراجعة القوانين لتحسين المناخ التشريعي في الإدارة المحلية.





* سعفان يطالب المصريين المخالفين بالسعودية المغادرة قبل الإثنين.





* 660 مليون دولار من “التمويل الدولية” لقطاع الطاقة.





* الدولار يهبط قرشين ليسجل 17.80 جنيه بالبنوك.





* الري: انتهاء 94.7% من الأعمال المدنية بقناطر أسيوط الجديدة.





* خبر صادم للبدري والأرجنتيني كوبر: خبير ألماني يحذر مروان محسن من الإنضمام للتدريبات قبل 45 يومًا.. أيوب: الأهلي سينافس على اللقب العربي.. وكل لاعبينا في مستوى واحد.





* الأهلي والزمالك جاهزان للفيصلي والفتح في افتتاح البطولة العربية.





* طارق يحيى المدرب العام الجديد للزمالك لـ”الأهرام”: لست محطة لخلافة إيناسيو وأملك صلاحيات في التشكيل والتغييرات والراحلين.











الأخبار





* السيسي يشيد بالتاريخ المشرف والعريق للقضاء المصري.. أبو العزم يؤدي اليمين ووسام الجمهورية لرئيسي مجلس الدولة واستئناف القاهرة السابقين.





* استقبال حافل لرئيس مجلس الدولة الجديد.. أبوالعزم: مكتبي مفتوح أمام الجميع وأحرص على سرعة الإنجاز.





* الحكومة توافق على تعديلات قانون الرقابة الإدارية.. استقلالية كاملة لمكافحة الفساد.. والهيئة تتبع رئاسة الجمهورية.





* الحكومة: البرلمان وافق على قانون تقنين الأراضي ويطبق الأسبوع المقبل.





* وفد لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن: نؤيد دور مصر في دعم الاستقرار بالمنطقة ومواجهة التطرف.





* رئيس البرلمان يزور مصابي حادث الغردقة بمعهد ناصر.





* النواب يشيدون بانعقاد مؤتمرات الشباب دوريًا.





* المتهمون في قضية العدوة يهتفون: تحيا مصر.. بديع يشكو للقاضي: زملائي في القفص يسبوني ويشتموني.





* وزير الصحة: لا نية لرفع أسعار الدواء في الفترة القادمة.. أزمة نقص المحاليل انتهت.. وقانون التأمين الصحي جاهز خلال أسابيع.





* ترحيب واسع بمكتب الفتوى في مترو الأنفاق.. المكتب يتلقى 300 سؤال.. ومشاكل الزواج والمعاملات في المقدمة.





* 10 آلاف و350 جنيهًا سعر تذكرة حج القرعة.





* 5 ملايين جنيه من حاكم الشارقة لمركز الكبد.





* وزير التنمية: “عايزين نراعي ربنا في الغلابة”.





* وزير التموين لـ”الأخبار”: 28 مليار جنيه للحفاظ على الأسعار.. ولن نسمح بالتلاعب بقضية الدعم.





* 50 ألف فدان لإقامة مشروع زراعي شرق العوينات.





* وصول 293 سائحًا إيطاليًا لمطروح.





* إيناسيو يتخلى عن مساعديه الأجانب مقابل 700 ألف جنيه.. وشيكابالا يطلب الخلع.





* طارق يحيي مدربًا عامًا بـ”صلاحيات مدير فني” في الزمالك.











الجمهورية





* “السيسي”: كل التقدير والاحترام لمجلس الدولة.. القضاء العريق يحمي حقوق المواطنين.. ويعلي المصلحة الوطنية.. وحريصون على مبدأ الفصل بين السلطات.





* “القاهرة” في رسالة استياء شديدة اللهجة إلى “واشنطن”: إرشادات السفر إلى مصر.. غير مقبولة.





* أول ثمار إتفاقية الحدود البحرية مع السعودية.. مصر تبدأ التنقيب عن ثروات البترول والغاز بالمياه الإقتصادية.. الملا: مناقصات عالمية للكشف عن كنوزها.. باستثمارات 750 مليون دولار.





* الحكومة تنتهي من تقرير “مصر في 3 سنوات”.. إسماعيل: إحصاء لكل المشروعات الخدمية للمواطنين.. وشكر واجب لمحلب.





* بعد تصديق الرئيس على القانون.. صرف فروق أسعار المقاولات أول أغسطس.





* الجارحي: مصر تطرح سندات دولارية يناير القادم.





* وزير التجارة والصناعة: مشروعات مشتركة مع بيلا روسيا في التصنيع الزراعي.





* الشريف: مركز خرائط لأراضي الدولة وأملاكها.





* تطوير 8 مناطق غير آمنة بالغردقة.. والقضاء على العشوائيات خلال عام.. مدبولي: إنشاء 2000 منزل “توطين” بحلايب وشلاتين بتكلفة 899 مليون جنيه.





* بخبرة وأيدي رجال الهيئة العربية للتصنيع.. إضاءة أول قريتين في “حلايب” بالطاقة الشمسية.





* رؤية جديدة لتطوير التجارة الداخلية.. ورفع كفاءة الأسواق.. التجار يتعهدون لوزير التموين بـ”خفض هامش الربح”.. المصيلحي: 10% فقط زيادة تكلفة النقل بعد ارتفاع أسعار الوقود.





* إحالة لصوص كروت التموين والخبز المدعم للجنايات.. المتهمان تحصلا على 60 مليون جنيه من التلاعب في مليون بطاقة.





* رئيس “كاف” يعلن الحرب على ميراث “حياتو”.. تعديلات تاريخية على مسابقات القارة.. كأس الأمم في يونيو وبطولات الأندية تبدأ في أغسطس.