أبرز الضوابط المقترحة لإضافة المواليد على بطاقات التموين

محمد مجديكشفت مصادر مطلعة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ"المال"، أبرز الضوابط المقترح تطبيقها لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، تمهيدا لفتح الباب أمام المواطنين لقيد المواليد منتصف الشهر الجاري. وقالت المصادر أن تلك الضوابط تتلخص في استهداف الفئ

محمد مجدي

كشفت مصادر مطلعة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ”المال”، أبرز الضوابط المقترح تطبيقها لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، تمهيدا لفتح الباب أمام المواطنين لقيد المواليد منتصف الشهر الجاري.

وقالت المصادر أن تلك الضوابط تتلخص في استهداف الفئات الأقل دخلا وذوي الحالات الخاصة

وأشارت إلى أن الضوابط ستشمل أن يكون الحد الأقصى للأفراد المستفيدة من البطاقة التموينية الخاصة بأسرة واحدة هو 4 أفراد، وألا يزيد دخل صاحب البطاقة شهريا عن 1200 جنيها، على أن يتم إضافة مواليد عامي 2015 و 2016 فقط.

وأكدت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أنه جارٍ مناقشة باقي الضوابط، مع وزارة الإنتاج الحربي، والمسئولة عن البطاقات التموينية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

كان المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أعلن نهاية شهر يونيو الماضي، أنه سيتم إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية.

لينما قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين في مؤتمر صحفي يوم السبت الماضي أنه لن يتحدث عن إضافة المواليد إلا بعد الإنتهاء من الضوابط الخاصة بها ، والمنتظر إعلانها رسميا بعد غد الأربعاء.