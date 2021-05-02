أبرز التحديات التي تواجه تسعير التأمين متناهي الصغر وإيجاد قنوات توزيع مبتكرة

هناك أهمية للعمليات حيث من المهم أيضاً أن نضع في اعتبارنا أن العمليات هي جزء من حزمة التأمين متناهي الصغر، فالطريقة التي يتم بها تسويق التأمين و توزيعه

تعتبر محدودية برامج التسعير المتخصصة أبرز التحديات التى تواجه التأمين متناهى الصغر، حيث يعد استخدام أدوات التسعير الشائعة (مثل Moses وProphet) نادراً جداً في التأمين متناهي الصغر، لذلك يجب على الاكتواريون تطوير نماذج التسعير الخاصة بهم باستخدام أدوات أبسط مثل برمجيات Microsoft Excel وAccess.

أهمية كبرى للعمليات فى التأمين متناهى الصغر

وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الإلكترونية أن هناك أهمية للعمليات، حيث من المهم أيضاً أن نضع في اعتبارنا أن العمليات هي جزء من حزمة التأمين متناهي الصغر، فالطريقة التي يتم بها تسويق التأمين وتوزيعه، والطريقة التي يتم بها تحصيل الأقساط تؤثر تأثيراً كبيراً على كفاية الأقساط.

وفي مجال التأمين متناهي الصغر ستؤثر العمليات تأثيراً كبيراً على التسعير ومعدل الاختراقبصورة أكثر من عمليات التأمين التقليدية ، و يتعين على الاكتواري أن ينظر بعناية لأثر تصميم العملية على تقديم عرض جذاب للعملاء.

الحاجة إلى نماذج توزيع مبتكرة

وأشار الاتحاد إلى نماذج توزيع مبتكرة، وعلى عكس التأمين التقليدي، الذي يعتمد على الوسطاء والوكلاء في تسويق المنتجات التأمينية، غالباً ما تتم إعادة هندسة عملية التوزيع بأكملها عند تسويق منتجات التأمين متناهي الصغرلتدنية التكاليف، وبالتالي فعلى مقدمي خدمات التأمين متناهي الصغر اسناد مهمة توزيع التأمين إلى الطرف الذي يمكنه تقديمها بأقل تكلفة.

وغالباً ما تعتبر الشراكة مع المؤسسات التي لها بصمة بالفعل في السوق المستهدفة -خاصة إذا كانت تنفذ بالفعل معاملات مالية -طريقة جيدة لتقليل تكاليف المعاملات.

ومن أمثلة قنوات التوزيع المحتملة: مؤسسات التمويل متناهي الصغر (MFIs) وتجار التجزئة وشركات المرافق.

ويمكن أن يساعد إسناد توزيع التأمين إلى كيان موثوق به في كسب ثقة الأفراد، وبالتالي تعزيز الطلب على المنتجات المقدمة.

وأياً كان نموذج التوزيع المستخدم فإنه سيؤثر على مختلف المتغيرات والمعلمات parameters التي سيتم أخذها في الاعتبار في عمليات التسعير و تطوير النماذج.