شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها بدفع مبيعات أجنبية وحجم تداولات 992 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 2.17% عند 11101 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.52%، ليسجل 1901 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.59% إلى 2882 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 992 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 22 سهمًا من إجمالي 189 متداولة، بينما هبط 89 سهمًا، وبقي 78 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. قنديل للزجاج تعلن إتاحة عرض شراء الوطنية للبلور حتى 20 أبريل

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة قنديل للزجاج موافقة الرقابة المالية على رفع سعر عرضها المقدم للاستحواذ على شركة الوطنية للزجاج والبلور إلى 2.40 جنيه مع مد فترته لمدة عشرة أيام إضافية تنتهى 20 أبريل.

وتقدمت قنديل للزجاج منذ يومين (5 أبريل) بطلب تعديل سعر العرض المنشور على شاشة التداول فى البورصة منذ 30 مارس الماضى من 2 إلى 2.40 جنيه للسهم.

وتنافس شركة قنديل، مجموعة الجارحى للحديد والصلب التي تقدمت بعرض شراء رسمى في 2 مارس الماضى بقيمة 1.35 جنيه للسهم ،ثم طلبت رفعه إلى 2.25 جنيه للسهم بعد تقدم الأولى بسعر أعلى منها بحوالى 65 قرشا.

وتسمح قوانين سوق المال المصري للشركات المتقدمة للاستحواذ على أخرى، بتقديم عرض شراء بسعر أعلى، ما لم تمر 5 أيام عمل على آخر عرض منافس لها، وهو ما استغلته الجارحي فى اللحظات الأخيرة.

وأبدت الرقابة المالية فى وقت لاحق موافقتها على طلب الجارحي رفع السعر إلى 2 جنيه مع مد فترة سريان العرض أمام حملة أسهم الوطنية للزجاج والبلور، بالتزامن مع العرض قنديل المنافس على أن ينتهى العرضين معا فى يوم واحد.

وقالت الهيئة فى كتاب مرسل إلى البورصة المصرية ( 28 مارس الماضى) إن موافقتها على مد فترة العرضين لا تمنع منافسين آخرين من تقديم عروض أخرى أثناء منافستهما .

وحددت الرقابة عشرة أيام عمل أمام عرض الشركتين بدأت 30 مارس، وكان من المقرر انتهائها فى 12 أبريل الجارى، ثم وافقت مرة أخرى على طلب الجارحى بمد فترة العرضين إلى 20 أبريل، وفقا لكتاب مرسل إلى البورصة المصرية الأربعاء (6أبريل).

أخبار البورصة المصرية.. مصر الجديدة للإسكان توقع عقود بيع 243 فدانا بقيمة 1.73 مليار جنيه

تامر ناصر، الرئيس التنفيذى لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

كما أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن توقيع عقود بيع 243 فدانا (تعامل مليون متر مربع تقريبا) بمدينة هليوبوليس الجديدة بقيمة إجمالية قدرها 1.73 مليار جنيه تقريبا.

وقالت مصر الجديدة للإسكان فى إفصاح مرسل للبورصة الخميس، إن هذه العقود جرى توقيعها مع الطرف المشترى فى إطار موافقة مجلس الإدارة بجلسة 5 أبريل. (لم يتضمن الإفصاح اسم المشترى).

وتقع تلك الأرض بالحى العشرين بمدينة هليوبوليس الجديدة، ويبلغ متوسط سعر المتر فى صفقة البيع 1700 جنيه لا تشمل تكلفة المرافق.

ومن المقرر سداد 20% من إجمالى الثمن عند توقيع العقود، بينما سيجرى تسديد الـ 80% الباقيين على 16 دفعة ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات بدون فوائد.

وقالت الشركة إنها ستستخدم حصيلة البيع فى تسريع وتيرة أعمال تنمية مدينة نيو هليوبوليس بما يتفق مع الخطة المعتمدة لتحويلها إلى مدينة متكاملة.

وتأتى عملية البيع فى إطار قرار مجلس الإدارة بإلغاء الترسية السابقة لمساحة 270 فدانا بمدينة هليوبوليس الجديدة لعدم جدية مقدم العرض وطرح المساحة بطريقة البيع المباشر.