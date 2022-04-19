أبرز اخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 19-4-2022

شهدت اخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها، بدفع مبيعات عربية وأجنبية وحجم تداولات 729 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.91% عند 10626 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.89%، ليسجل 1727 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.3% إلى 2652 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 729 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 94 سهمًا من إجمالي 186 متداولة، بينما هبط 20، وبقي 72 دون تغيير.

اخبار البورصة المصرية..إم إم جروب تعلن اكتتاب فودافون في «Bee» و«مصاري» بنسبة 20%

وشهدت اخبار البورصة إعلان شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، اكتتاب شركة فودافون مصر للاتصالات فى زيادة رأسمال شركتى Bee ومصارى المتخصصتين فى الدفع الالكترونى بنسبة 20% تقريبا.

وقالت إم إم جروب فى إفصاح مرسل للبورصة، إن شركة فودافون مصر اكتتبت فى الزيادة بالقيمة الاسمية للأسهم بنسبة 9.99% فى كلا من الشركتين Bee ومصارى.

يشار إلى أن شركتى Bee ومصارى تابعتين لشركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 90.01% فى الأولى و63.64% فى الثانية .

ويتوزع هيكل ملكية ابتكار القابضة بين شركتى، إم إم جروب التى تستحوذ على 40.5% من أسهمها، بى إنفستمنتس القابضة التى تستحوذ على 16.5% إضافة إلى حصص مملوكة لآخرين.

وتأتى هذه الصفق فى إطار مذكرة التفاهم التى وقعتها شركة فودافون مصر، فى 23 فبراير 2021 مع شركة ابتكار القابضة تمهيدًا لمشاركتها فى اكتتاب زيادة رأسمال كلٍّ من شركتي بي ومصاري بحصة تبلغ 20% في كلتا الشركتين.

اخبار البورصة المصرية..أبو ظبي القابضة تعلن خطتها للبنك التجاري الدولي بعد استحواذها على 18.5%

بنك «التجارى الدولى»

كما أعلنت شركة أبو ظبي القابضة” ADQ”،عن خطتها الاستثمارية للبنك التجاري الدولي – مصر،بعد استحواذها على 18.5% من أسهمه، فى إطار صفقة شراء حصص مختلفة بخمس شركات مدرجة فى البورصة 12 أبريل الحالي.

وقالت أبو ظبي القابضة، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن أهدافها التجارية أو مقترحاتها الاستثمارية لن تؤثر سلبًا على إدارة البنك التجاري الدولي أو تضرّ مصالح المودِعين.

وتتضمن الخطة تعزيز خطط البنك الحالية للتوسع فى السوق المصرية والأسواق الإقليمية والدولية، كما تشمل دعم مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأشادت أبو ظبي القابضة بتاريخ البنك التجاري الدولى وموقعه الريادي فى الأسواق الناشئة وسُمعته الدولية المرموقة فى الأسواق الإقليمية والدولية.

وقالت الشركة الإماراتية إن استحواذها على هذه الحصة فى “التجاري الدولي” يتمشى مع طموحات طويلة المدى لأطرافها المرتبطة بما يعزز حضورها الإقليمى ويزيد إيراداتها خلال السنوات المقبلة.

وأعلن البنك التجاري الدولي، فى 12 أبريل الحالي، شراء شركة “Alpha Oryx Limited” التابعة لشركة أبوظبي القابضة “ADQ” حصة أسهم ضخمة بقيمة 987.4 مليون دولار.

اخبار البورصة..أبو ظبي القابضة تؤكد دعمها لخطط «الإسكندرية للحاويات» بعد استحواذها على 32%

شركة «ADQ» القابضة

كذلك أفصحت شركة أبو ظبي القابضة” ADQ”، عن دعمها لخطط شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بعد استحواذها على 32% من أسهمها.

وقالت أبو ظبي القابضة، فى إفصاح مرسل للبورصة الثلاثاء، إن أهدافها التجارية أو مقترحاتها الاستثمارية لن تؤثر سلبًا على إدارة الإسكندرية لتداول الحاويات أو تضرّ عملائها.

وأعلن الإسكندرية لتداول الحاويات، فى 12 أبريل الحالي، شراء شركة “Alpha Oryx Limited” التابعة لشركة أبوظبي القابضة “ADQ” حصة أسهم ضخمة بقيمة 186 مليون دولار.

وكشف إفصاح مرسل للبورصة آنذاك تنفيذ الصفقة على نحو 467.7 مليون سهم تعادل 18.5% من حصة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية البالغة 39.6%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.39 دولار، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصة هيئة ميناء الإسكندرية بعدها إلى 7.63% من إجمالى الأسهم.

وكشفت وسائل إعلام أجنبية (وكالة بلومبرج)، فى 22 مارس، عن دخول شركة أبو ظبي القابضة فى مفاوضات لشراء بعض حصص مملوكة للحكومة المصرية فى عدة شركات مدرجة بالبورصة المصرية.

وتشمل هذه المفاوضات حصصًا فى شركات: فوري للمدفوعات الإلكترونية، البنك التجارى الدولى، أبو قير للأسمدة، مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، إضافة إلى الإسكندرية لتداول الحاويات.